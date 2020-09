¿Ya has probado las nuevas Guerras de clanes 2 en Clash Royale? Coincidirás conmigo en que la mecánica ha cambiado mucho y que esto ha permitido darle un vuelco al juego. Ahora las guerras son más dinámicas y requieren más participación. De hecho, las nuevas guerras han vuelto Clash Royale todavía más divertido.

Si no sabes muy bien cómo van estas guerras o todavía hay cosas que no entiendes, puedes consultar esta guía de la Carrera del Río de Clash Royale, y te ayudará con ello. Ahora bien, hoy quería darte un truco tan simple como efectivo, que te permitirá ganar la gran mayoría de duelos en Clash Royale.

¿Cómo funciona el duelo de las Guerras de Clanes?

Los duelos son batallas al mejor de 3 que te dan una buena cantidad de puntos para avanzar en la Carrera del Río y por tanto, son una parte fundamental para conseguir ganar las guerras.

Si no tienes 3 mazos disponibles, no podrás jugar el duelo y aquí te voy a dar unos consejos que me han permitido ganar prácticamente todos los duelos. Eso sí, recuerda que aquí el nivel de cartas será el que tengas en el propio juego por lo que si tienes unas cartas muy bajas de nivel no va a haber truco que valga para ti…

Ten siempre tus 2 mejores mazos disponibles para jugar la Carrera del Río , y que el tercero sea también competitivo.

, y que el tercero sea también competitivo. Usa siempre tu peor mazo, de los 3, en la primera ronda del duelo. Esto será lo que te permita ganar prácticamente todos los duelos. La mayoría de la gente usa su mejor mazo al principio y luego se la juega. Si usas tu mejor mazo en la segunda partida rara será la vez que no ganes y para la tercera batalla también te quedará un mazo muy competitivo con el que intentar ganar.

Obviamente esta estrategia hace que en la mayoría de ocasiones pierdas un mazo y no ganes el duelo a la primera pero es que si no tienes 2 mazos muy pero que muy fuertes, es muy probable que jugar en el orden incorrecto no te permita vencer.

Si no tienes ni idea de qué mazos usar, aquí tienes 4 de los mejores mazos para las nuevas guerras de clanes. Pero recuerda que el mejor mazo siempre será aquel que domines y en el que tengas tus cartas en un nivel bastante alto. En las nuevas guerras de clanes aquellos que han ido mejorando casi todas sus cartas por igual, o al menos un 30% de las mismas, se están viendo muy beneficiados.

Este consejo, que puede parecer una tontería, me ha permitido ganar todos los duelos que he batallado desde que lo hago así, cuando antes no se me hacía nada fácil.