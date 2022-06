¿Te consideras un experto en tenis? Si tu respuesta a esta pregunta ha sido “sí”, deberías darle una oportunidad a TENIZ, un juego parecido a Wordle en el que deberás adivinar jugadores de tenis.

Con un sistema muy parecido a Who are ya?, Wordle para los amantes del fútbol, en TENIZ deberás poner nombres de tenistas hasta dar con el correcto. Eso sí, en esta versión solo aparecerán tenistas actuales, ¿qué quiere decir esto? Que si no estás al tanto de quiénes son las o los mejores tenistas de los últimos años, podrías llegar a tener muchos problemas al momento de jugar.

¿Cómo jugar al Wordle de tenis?

A pesar de que el sitio web en donde está alojado este juego está en inglés, interactuar con los distintos elementos que aparecen en la pantalla no debería suponerte una complicación.

Básicamente, cada vez que escribas el nombre de un tenista, el juego te mostrará las siguientes pistas:

Primera victoria conseguida por el jugador (año en la que obtuvo dicha victoria).

Victorias en Grand Slam.

País en donde nació.

Género.

Cantidad de títulos obtenidos.

Mano hábil (izquierda o derecha).

Observando esas pistas que aparecen en TENIZ, podrás hacerte una idea de cuál es el jugador de tenis del día en este Wordle.

¿TENIZ es compatible con PC y dispositivos móviles?

Como suele suceder en la mayoría de los wordles que están disponibles en Internet, en TENIZ no necesitarás descargar ninguna aplicación para poder jugar. En resumen, deberás ingresar en el enlace que te dejamos a continuación para poder acceder a este divertido Wordle de tenis.

