Snowrunner para Android cómo jugarlo y alternativas

¿Te consideras un verdadero amante de los camiones/camionetas? Si tu respuesta es “sí” y quieres experimentar en primera persona lo que se siente manejar un camión de carga o una camioneta todoterreno, puede que el videojuego SnowRunner se convierta en uno de tus juegos favoritos.

Lanzado a principios del año 2020 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y Nintendo Switch, SnowRunner ha logrado lo que muchos pensaban que era prácticamente imposible, ¿qué cosa? Pues convertirse en uno de los mejores simuladores de todoterrenos de la historia.

Si bien este título puede jugarse en las plataformas que hemos mencionado en el párrafo de arriba, no hace falta disponer de una consola u ordenador para poder jugar a SnowRunner, ¿qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad de disfrutar de SnowRunner en dispositivos móviles Android.

¿Cómo jugar a SnowRunner en Android?

Tal y como sucede con el famoso Car For Sale Simulator 2023, los desarrolladores de SnowRunner no han lanzado una versión oficial para dispositivos móviles, por lo que no es posible descargar el videojuego en cuestión desde la tienda de descargas de Google, Play Store.

De igual manera, existen algunos métodos que pueden llevarse a cabo para poder jugar a SnowRunner en Android. Si te interesa saber cuáles son esos métodos, te invitamos a que sigas leyendo nuestro artículo. Aquí vamos a mostrarte cómo acceder a SnowRunner para Android, ¡es más fácil de lo que piensas!

Juega a SnowRunner en tu móvil Android usando la app Chikii

A diferencia de lo que ocurría años atrás, el avance tecnológico ha hecho que podamos disfrutar de videojuegos de altísima calidad gráfica sin la necesidad de contar con una consola de última generación, o bien de un ordenador del tipo gamer.

Un claro ejemplo de ello es lo que está pasando actualmente con los servicios de juegos en la nube. Chikii es uno de esos servicios que ha logrado convertirse en una de las mejores opciones para jugar a videojuegos como SnowRunner desde un dispositivo móvil.

Si quieres disfrutar de este título y de otros del mismo estilo, estarás prácticamente obligado a tener que utilizar este tipo de servicios. Chikii en concreto es una de las pocas plataformas de juegos en la nube que ofrece a SnowRunner en su catálogo, y según lo que hemos podido comprobar, el funcionamiento de este título en específico es más que aceptable.

Puedes descargar la app de Chikii para Android desde el cajetín de descarga que te mostramos al final de este párrafo. Una vez que instales la aplicación en tu móvil, deberás pagar una suscripción mensual para poder jugar a SnowRunner desde tu teléfono o tablet Android.

Usa la app de Xbox Game Pass y disfruta de SnowRunner en tu teléfono

Si tienes ganas de disfrutar de un catálogo inmenso de videojuegos en tu dispositivo móvil, ordenador, consola de videojuegos o hasta incluso en un Smart TV, pues deberías echarle un ojo al servicio Xbox Game Pass de Microsoft.

Además de poder jugar a SnowRunner desde tu teléfono o tablet Android, podrás acceder a miles de juegos en la nube a un precio más que accesible (dependiendo del país en el que te encuentres).

El funcionamiento de Xbox Game Pass es muy similar al de otras plataformas, pues una vez que abones la respectiva suscripción, podrás jugar en la nube a SnowRunner desde tu terminal Android, como así también a otros títulos que están incluidos en dicho servicio (se añaden más juegos mes a mes).

Cabe mencionar que Xbox Game Pass posee servidores en casi todo el mundo, por lo que no experimentarás ningún tipo de “delay” al momento de utilizar los controles táctiles que aparecerán en la pantalla de tu móvil.

¿Cuáles son las mejores alternativas a SnowRunner para Android?

En caso de que no quieras gastar ni un solo centavo para poder jugar a SnowRunner en tu dispositivo móvil, ¡no desesperes! Existen dos interesantes alternativas que te permitirán obtener una experiencia de juego muy parecida de forma gratuita (una de ellas es de pago).

MudRunner, conducción todoterreno extremadamente realista

Ofreciendo distintos tipos de camiones y camionetas todoterreno, MudRunner ha logrado consagrase como la mejor alternativa a SnowRunner para Android. Este título te permitirá conducir y dominar una increíble variedad de vehículos todoterreno en distintos tipos de paisajes.

Divertido, muy completo y con un nivel de detalle gráfico que sorprende, MudRunner hace uso de un sistema de físicas que roza la perfección. Como si todo esto fuese poco, el videojuego en cuestión ofrece hasta 15 mapas de mundo abierto en donde se permite la exploración libre (podrás conducir tu todoterreno sin ningún tipo de limitación).

Offroad Outlaws, diversión en línea para todos los jugadores

En caso de que estés decidido a ni gastar ni un solo duro para poder jugar con vehículos todoterreno, pues estarías obligado a tener que descargar e instalar Offroad Outlaws en tu dispositivo móvil Android.

Gratuito y con mejoras que van aplicándose de forma mensual, este título te permitirá pasear por senderos muy complicados de transitar, como así también llevar cargas de un punto a otro para completar las distintas misiones que dicen “presente” dentro de los más de 5 mapas que ofrece el juego.

Así mismo, Offroad Outlaws permite interactuar con otros usuarios en tiempo real, por lo que podrás conducir tu todoterreno con tus amigos, ¡es extremadamente divertido!

Sin más nada que añadir al respecto, en caso de que estas alternativas no te hayan parecido atractivas, o bien las probaste y no te han gustado, te recomendamos entrar en Google Play Store y escribir la palabra “Offroad” en el buscador. Dicha palabra te mostrará varios resultados relacionados con el mundillo de los videojuegos de vehículos todoterreno.