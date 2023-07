Car For Sale Simulator 2023 para Android cómo descargarlo gratis

Considerado como uno de los mejores juegos de autos en Steam de este año, Car For Sale Simulator 2023 ha logrado captar la atención de millones de jugadores, pues así lo demuestran sus estadísticas de descargas dentro de la plataforma de venta de videojuegos digitales para PC.

Si has disfrutado de las transmisiones en directo que han hecho los creadores de contenido en Twitch, pues son varios los que juegan a este videojuego casi de forma diaria, pero no tienes un PC que pueda correr este título, ¡no desesperes! Existe una alternativa para Android que te permitirá disfrutar de este videojuego de forma gratuita.

Con un nombre extremadamente parecido, los usuarios de terminales Android pueden acceder a Car Saler Simulator 2023, versión con excelentes gráficos que tiene un parecido increíble al título que ha sido lanzado para PC.

Descarga aquí Car For Sale Simulator 2023 para Android

A diferencia de otros juegos que han salido para PC y no han llegado a Android, como por ejemplo Zelda: Breath of the Wild, no necesitarás descargar ningún emulador o archivo APK para poder disfrutar de Car For Sale Simulator 2023 en tu teléfono.

Y es que un desarrollador independiente se ha tomado el trabajo de “portear” la versión oficial del juego de coches que fue lanzado para PC. Así mismo, tendrás la posibilidad de descargarlo e instalarlo directamente desde Google Play Store, pues Car Saler Simulator 2023 se encuentra disponible en la tienda de apps de Google para Android.

En pocas palabras, lo único que tendrás que hacer para poder descargar Car For Sale Simulator 2023 para Android es pinchar sobre el cajetín de descarga que te dejamos al final de este párrafo.

Por otro lado, si no sabes de qué va este juego, o bien no lo conocías, podemos resumírtelo de la siguiente manera: en este juego deberás hacer crecer tu propio negocio de venta de autos comprando y vendiendo diferentes modelos de coches. Además, podrás conducirlos, modificarlos y obtener mayores ganancias al momento de venderlos.

Sin más nada que añadir al respecto, en caso de que el juego esté bloqueado en tu región y no puedas acceder al mismo desde Google Play Store, te dejamos el APK para que lo puedas descargar por fuera de la tienda de apps de Google. Eso sí, en dicho caso deberás instalarlo de forma manual.

Enlace | Descargar Car For Sale Simulator 2023 APK