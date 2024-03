Después de una larga espera, y muchos retrasos, Warzone Mobile está disponible para Android e iOS. Y aunque su aterrizaje ha sido desastroso con problemas de compatibilidad inesperados o sobrecalentamientos al jugar desde el móvil, es un título que muchos ya han empezado a darle caña con todo. Algo queda claro, y es que, en cierta medida, Warzone Mobile no está tan bien optimizado para móviles como se esperaba. Ahora bien, ¿será posible pasarse al PC para jugar el mismo título?

Si ya te has preguntado si Warzone Mobile se puede jugar en ordenador, te tenemos malas noticias. Y es que no, oficialmente, no es posible reproducir este título desde PC. Por lo tanto, no cuenta con un emulador oficial que lo respalde, y es que la gente de Activision ha declarado abiertamente que Warzone Mobile está destinado de manera exclusiva a los móviles y tablets.

Warzone Mobile para PC: ¿se puede jugar en ordenador usando emuladores?

La otra mala noticia es que tampoco se vale usar el hack de los emuladores para pasar por encima de la empresa. ¿Dicho de forma simple? No importa el emulador que emplees, por el momento ninguno ha podido correr el juego una vez lo terminas de instalar. Siempre se cuelga o da error.

Es cierto que existen un montón de vídeos por las redes sociales asegurando que sí se puede, pero siendo críticos, son promesas falsas. Hasta ahora no ha salido ningún vídeo probando que, en efecto, existen emuladores que soportan el juego y lo pueden reproducir con tranquilidad. Si más bien los que muestran cómo se inicia el título desde PC, dejan en claro que todo se cierra y da error en cuanto comienzan a entrar en Warzone Mobile.

Esto ha sucedido con una gran cantidad de emuladores, incluyendo los más famosos como: LDPlayer, Bluestacks, MeMu Player y Nox. Tal parece que el juego consigue impedir que estos emuladores puedan siquiera cargar por completo la interfaz de inicio. Lo común es que los usuarios no pasen de los créditos de Activision cuando lo intentan.

No sabemos si en el futuro los emuladores conseguirán la forma de superar el ingenio de los desarrolladores de Activision, o seguirá siendo una tarea imposible jugar al Warzone Mobile en PC. De cualquier forma, ten en cuenta que, a diferencia de este nuevo juego, sí que puedes probar otros títulos de Call of Duty en el ordenador (el CoD: Warzone o el Modern Warfare II) sin perderte nada de lo que el Warzone Mobile te puede ofrecer.