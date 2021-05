Pokémon GO ya no acapara tantos titulares como antes, pero continúa siendo un juego con millones de usuarios en todo el planeta. ¿Cómo lo logran? Agregando novedades interesantes cada poco como eventos, objetos, nuevos Pokémon, características y más.

Toda actualización es bien recibida, pero lo cierto es que tenerlo todo en un universo tan amplio puede ser bastante complicado para los usuarios. ¿Un ejemplo? Existen objetos que son difíciles de conseguir en el juego y que limitan tu capacidad de seguir mejorando a ciertos Pokémon. El revestimiento metálico y otros objetos evolutivos entran en ese paquete, pero nosotros te echaremos una mano con eso. Hoy te mostramos cómo conseguir el revestimiento metálico en Pokémon GO.

¿Qué es el revestimiento metálico y para qué se usa en Pokémon GO?

El revestimiento metálico es un tipo de objeto potenciador, a su vez que evolutivo, dentro de la franquicia Pokémon. Normalmente sirve para hacer que los ataques de tipo acero sean más poderosos, pero los usuarios buscan más este objeto por su otra característica: la evolución.

Tanto en los juegos normales como en Pokémon GO el revestimiento metálico se utiliza para evolucionar a Onix en Steelix y a Scyther en Scizor. En ambos casos, un Pokémon con estadísticas bastante comunes se convierte en otro mucho más poderoso, lo que convierte a este objeto en una posesión atractiva para los jugadores.

¿Cómo se usa para hacer evolucionar a Onix o Scyther? En el caso de los juegos normales deberás equiparles el revestimiento metálico e intercambiarlos por otros Pokémon con un amigo. Al hacerlo, Onix y Scyther evolucionarán inmediatamente, pero en Pokémon GO la cosa es diferente.

En el juego de Niantic no hace falta intercambio alguno con otro jugador. Por el contrario, solo equipas el revestimiento al Pokémon que vayas a evolucionar, le das algunos caramelos y lo mandas a evolucionar como cualquier otro en Pokémon GO. Ya te mostraremos todos los pasos para evolucionar a Scyther u Onix en Pokémon GO, pero primero: ¿cómo consigues el revestimiento metálico en Pokémon GO?

Cómo encontrar fácilmente el revestimiento metálico en Pokémon GO

Para no hacer innecesariamente larga la explicación, debemos decirte lo siguiente: la única forma de encontrar fácilmente el revestimiento metálico en Pokémon GO es que un amigo lo tenga y te lo regale. Todos sabemos que es realmente complicado que eso suceda, porque es un objeto tan escaso como cualquier otro objeto evolutivo. Entonces, la única solución es hallarlo por tus propios medios.

¿Existe algún truco para conseguir el revestimiento metálico de manera sencilla? La respuesta corta: no. El revestimiento metálico se consigue en pokeparadas, en la Liga de Combates GO o completando investigaciones, pero en los tres casos su obtención queda limitada a tu suerte. No obstante, te daremos algunos consejos para aumentar tu ratio de probabilidad:

Gira tantas pokeparadas como puedas , algo que se hace mucho más sencillo en una zona urbana, como una ciudad, que en una zona rural. El ratio de obtención del revestimiento metálico es de 1 en 500, lo que significa que tendrás que girar máximo 500 pokeparadas para conseguirlo. Pueden ser muchas menos si tienes suerte.

, algo que se hace mucho más sencillo en una zona urbana, como una ciudad, que en una zona rural. El ratio de obtención del revestimiento metálico es de 1 en 500, lo que significa que tendrás que girar máximo 500 pokeparadas para conseguirlo. Pueden ser muchas menos si tienes suerte. Visita las mismas pokeparadas por 7 días seguidos . Cuando un jugador visita una misma pokeparada por 7 días consecutivos, obtendrá una bonificación de objetos al girar su fotodisco. Esto aumentará bastante tus probabilidades de obtener el revestimiento metálico, así que aprovéchalo.

. Cuando un jugador visita una misma pokeparada por 7 días consecutivos, obtendrá una bonificación de objetos al girar su fotodisco. Esto aumentará bastante tus probabilidades de obtener el revestimiento metálico, así que aprovéchalo. Participa tantas veces como puedas en la Liga de Combates GO , ya que los premios tienden a ser mejores que los obtenidos en las poképaradas. Aun así, la cosa sigue siendo por suerte.

, ya que los premios tienden a ser mejores que los obtenidos en las poképaradas. Aun así, la cosa sigue siendo por suerte. Completa las investigaciones de campo y especiales: así podrías obtener el revestimiento metálico como una recompensa por tu trabajo, pero igual dependerá de tu buena suerte.

Cómo usar el revestimiento metálico para evolucionar a Onix y Scyther en Pokémon GO

Como ya mencionamos, en Pokémon GO puedes usar el revestimiento metálico para evolucionar a estos dos Pokémon. El proceso es diferente respecto a los juegos normales de consolas, pero sí hay una cosa idéntica: el objeto se consumirá una vez lo utilices, así que podrás usarlo una sola vez. Dicho esto, así puedes evolucionar a Onix y Scyther con el revestimiento metálico en Pokémon GO:

Para evolucionar a Scyther en Scizor : equipa a Scyther con el revestimiento metálico y ten 50 caramelos de Scyther en tu inventario. Luego, ve al menú de evolución como con cualquier otro Pokémon, desliza para confirmar la acción, espera que suceda y ya tendrás a tu poderoso Scizor.

: equipa a Scyther con el revestimiento metálico y ten 50 caramelos de Scyther en tu inventario. Luego, ve al menú de evolución como con cualquier otro Pokémon, desliza para confirmar la acción, espera que suceda y ya tendrás a tu poderoso Scizor. Para evolucionar a Onix en Steelix: equipa a Onix con el revestimiento metálico y ten 50 caramelos Onix en tu inventario. Luego mándalo a evolucionar en el menú de evolución y ya está, un nuevo Steelix listo para la batalla.

¿Ya estás listo para conseguir el metal coat en Pokémon GO? ¡Seguro que sí! Pero antes de irte te invitamos a leer estos trucos que todo experto en Pokémon GO debe conocer.