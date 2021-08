Los aficionados de la realidad virtual estarán muy contentos al saber que Rec Room ya está disponible en Android. ¿No conoces este juego? Pues, para empezar, técnicamente no es un juego. Rec Room es una plataforma social donde puedes reunirte virtualmente con tus amigos para jugar, crear juegos o simplemente compartir experiencias de RV. Es algo así como Roblox, pero enfocado en la realidad virtual.

Rec Room (antes conocido como Against Gravity) se puede jugar en PC Windows, PS4, PS5, Oculus Quest 1/2, iOS 12.0 o superior, Xbox One, Xbox Series X|S y ahora también en Android. Lo mejor es que Rec Room soporta juego cruzado entre todas las plataformas y tiene más de 1,5 millones de usuarios RV activos al mes. Y si no te gusta la realidad virtual, no hay problema porque hay juegos sin RV.

Rec Room: una plataforma para socializar, jugar y crear

Rec Room es una plataforma de realidad virtual, pero también de creación de juegos. En ella, puedes crear experiencias para compartir con tus amigos o con desconocidos en realidad virtual. Igualmente, puedes disfrutar las experiencias de RV creadas por otros usuarios o los juegos sin RV que comparte la comunidad.

El juego más popular dentro de Rec Room es Rec Royale que es una especie de battle royale con 14-16 jugadores. También encontrarás copias de juegos populares, como Among Us que ha sido recreado en la plataforma por un grupo de usuarios.

Lo primero que harás en Rec Rom es crear a tu personaje y personalizarlo. Luego, te darán tu propia habitación privada en el juego que podrás decorar a tu antojo. Si quieres, puedes ir a salas públicas para hablar con personas al azar o visitar a tus amigos en sus habitaciones privadas.

En cualquier momento, podrás participar en eventos deportivos virtuales, misiones temáticas basadas en historias conocidas (como el Crescendo de la Luna de Sangre, inspirado en Castlevania) o simplemente sentarte a ver una película con tus amigos. Y todo ello de forma gratuita.

Descarga gratis Rec Room para Android y consigue estos regalos

Como mencionamos al inicio de este artículo, Rec Room ya está disponible en Android de forma oficial. Puedes descargarlo sin coste alguno desde Google Play Store.

Para celebrar el lanzamiento en Android, la plataforma está regalando a todos los jugadores un pastel gratis que pueden reclamar en el Rec Center. Y si visitas la sala WelcomeAndroid antes del 31 de agosto, recibirás un exclusivo Space Visor.

Es importante mencionar que Rec Room tiene un modelo de suscripción que permite a los usuarios ganar dinero real con sus creaciones en el juego, lo cual ha hecho que a la plataforma lleguen juegos de mayor calidad. Si te interesa la suscripción, vale 7,99 $ al mes (unos 6,8 €).