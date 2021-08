¿Cansado de jugar siempre a la misma versión de Brawl Stars? No hace falta que busques un juego parecido, pues hay un mod que puedes descargar en tu móvil Android de forma gratuita. El mismo se llama reBrawl Classic, y aunque no lo creas, es exactamente igual que el título original, pero con algunas mejoras que te permitirán tener una mejor experiencia de juego.

Así es reBrawl Classic: la versión alternativa de Brawl Stars con recursos ilimitados

Si querías una versión distinta a Brawl Stars, aquí no la vas a encontrar, pues este mod en específico se parece mucho al juego original. Eso sí, hay cientos de cambios y mejoras menores que hacen que sea mucho más divertido que el título oficial que puedes encontrar en Play Store.

En pocas palabras, es un servidor de pruebas que te permite jugar sin ningún tipo de limitación, ya que dentro del mismo tendrás recursos ilimitados, como así también todos los personajes desbloqueados desde el principio (no necesitas gastar monedas o gemas para poder desbloquearlos).

Además, aquí podrás probar nuevos mapas personalizados, los cuales no están disponibles en Brawl Stars (los mismos han sido creados por los propios desarrolladores de este mod).

Gemas y monedas ilimitadas

Como bien mencionamos arriba, la diversión en reBrawl Classic está asegurada. Apenas descargues el APK del mod de Brawl Stars, podrás comenzar tus partidas con gemas y monedas infinitas, ¿qué quiere decir esto? Que no necesitarás gastar dinero real para poder hacerte de estos recursos.

Como si esto fuera poco, aquí te regalarán el pase de batalla de forma gratuita, por lo que podrás desbloquear cajas, atuendos y personajes al instante sin tener que gastar dinero real, ¿increíble verdad?

Por otro lado, las cajas en este mod también son ilimitadas. Cada vez que juegues una partida (ganes o pierdas) recibirás cajas especiales que te darán miles de monedas, cientos de gemas y una enorme cantidad de experiencia.

Todos los personajes y skins desbloqueados desde el principio

Si bien hay otros mods de Brawl Stars con personajes personalizados, aquí los desarrolladores de esta alternativa han decidido mantener el “core” del juego intacto, ¿qué quiere decir esto? Que todos los personajes que podrás elegir, son los mismos que aparecen en Brawl Stars.

De igual forma, no todo es igual, pues a diferencia del título original, en reBrawl Classic podrás obtener a todos los Brawlers clásicos de forma inmediata, y sin tener que aumentar el nivel de los mismos. En pocas palabras, podrás jugar con cualquier Brawler en su máximo nivel.

Y, como si todo esto fuera poco, reBrawl Classic te regala todos los skins originales desde el principio. Podrás utilizar los más de 500 skins que han sido lanzados en Brawl Stars sin gastar ni un solo centavo.

Nuevos mapas personalizados

Además de poder jugar en todos los mapas originales del título oficial, reBrawl Classic te da la oportunidad de probar mapas personalizados. Los mismos han sido creados por los propios usuarios que juegan este juego, así que la diversión dentro de los mismos está prácticamente asegurada.

Ah, y una cosa más… el bloqueo de mapas aquí no existe. Si siempre quisiste probar esos mapas viejos que fueron eliminados o modificados, en reBrawl Classic podrás hacerlo. Y como si esto fuera poco, si tienes experiencia en la creación de mapas, podrás enviar tus diseños a los creadores de este mod, ¿cómo? Desde el Sub-Reddit oficial de reBrawl.

Servidores privados para jugar partidas en línea

Al igual que en Master Royale Infinity, versión modificada de Clash Royale, en reBrawl Classic es posible jugar contra otros jugadores en línea. El juego tiene sus propios servidores privados, los cuales funcionan sin ningún tipo de problema.

Nosotros hemos jugado en todas las regiones en donde hay servidores privados, y debemos decir que la fluidez no es un problema dentro de este mod de Brawl Stars. El mod en cuestión, tiene servidores operativos en los siguientes países:

Brasil.

México.

Estados Unidos.

Portugal.

Inglaterra.

Sudáfrica.

Rusia.

Japón.

China.

¿Cómo descargar el APK de reBrawl Classic para Android?

Si tienes ganas de probar este mod de Brawl Stars para Android, solo deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación. Los mismos te permitirán descargar el APK en tu móvil Android:

El primer paso que tienes que hacer, es abrir el navegador que usas en tu móvil (recomendamos utilizar Chrome para hacer este tutorial).

(recomendamos utilizar Chrome para hacer este tutorial). Una vez dentro del mismo, deberás pinchar sobre cuadro de búsqueda .

. Por consiguiente, tendrás que escribir la siguiente dirección web (URL): “reBrawl[punto]gg” (la misma URL que te mostramos en la captura de pantalla).

(URL): “reBrawl[punto]gg” (la misma URL que te mostramos en la captura de pantalla). Ingresarás en la página oficial del mod de Brawl Stars. Allí deberás pinchar sobre la opción que dice “English”.

Se desplegará un menú con varias opciones, selecciona la que dice “Español”.

El sitio web se pondrá en español, una vez que se muestre en dicho idioma, tendrás que pinchar sobre el botón de color celeste que dice “Servidores”.

que dice “Servidores”. Desplázate hasta el servidor “Classic”. Una vez allí, pincha en “reBrawl Classic” (el que tiene logo de Android).

Pulsa sobre el botón de color azul que dice “Proceder a la página de descarga”.

que dice “Proceder a la página de descarga”. Pincha en el pequeño botón que dice “Classic APK”.

Se abrirá un nuevo sitio web, en el mismo deberás pinchar sobre “Descargar APK”.

Entrarás en el sitio web de descargas llamado Mega. Para poder descargar el APK , tendrás que pinchar sobre el botón de color blanco que dice “Descargar”.

, tendrás que pinchar sobre el botón de color blanco que dice “Descargar”. Pulsa sobre “Permitir” para que Mega comience a descargar el APK en tu navegador.

Aguarda a que la barra de descarga llegue al 100%.

Con el archivo descargado en tu navegador, aparecerá una nueva ventana. Dentro de dicha ventana, tendrás que pinchar en “Descargar”.

Y, por último, tendrás que pulsar en “Aceptar” para que el APK de reBrawl Classic se guarde en tu móvil.

Cuando tengas el APK de reBrawl Classic descargado en el almacenamiento interno de tu teléfono, tendrás que instalarlo de forma manual. ¿No sabes cómo instalar el juego en tu móvil? No te preocupes, aquí te mostramos cómo instalar aplicaciones APK en Android, ¡no te lo pierdas!

Diferencias entre reBrawl Classic y Brawl Stars

La realidad es que aquí no hay mucho que decir, pues como bien te explicamos al principio de todo, no hay muchas diferencias entre Brawl Stars y reBrawl Classic.

De igual manera, es necesario mencionar algunas de las características que destacan a este mod por sobre el juego original que puedes encontrar en Play Store:

Los recursos en reBrawl Classic son ilimitados .

. Hay mapas nuevos que no pueden encontrarse en Brawl Stars.

que no pueden encontrarse en Brawl Stars. No es necesario aumentar de nivel para poder desbloquear a los Brawlers.

Los skins son todos gratuitos .

. Puedes cambiar tu nombre usuario las veces que quieras y de manera gratuita.

Tiene mejores gráficos.

A simple vista, estas diferencias no parecen ser tan importantes, pero la realidad es muy distinta. Te recomendamos descargar el juego y probarlo, esto te dará un panorama de por qué reBrawl Classic es el mod de Brawl Stars más descargado en Android.

¿No encuentras partidas en reBrawl Classic? Así lo puede solucionar

A diferencia de la versión oficial de Brawl Stars para Android, el mod reBrawl Classic no selecciona de forma automática la mejor región para que no tengas problemas de lag. Esto hace que a veces no puedas encontrar partidas, por lo que es necesario que selecciones el país en donde te encuentras para poder solucionar este problema.

Si no sabes cómo cambiar la ubicación dentro de este juego, deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación:

Problema de emparejamiento en reBrawl Classic 1 de 3

Dentro de la pantalla principal de reBrawl Classic, deberás pinchar sobre las tres rayas horizontales que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes”.

que se ubican arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Ajustes”. Ingresa en el apartado que dice “Ubicación”.

Selecciona la ubicación que más te convenga (te recomendamos elegir el país en donde vives).

Sin mucho más que añadir sobre el tema, en caso de que no puedas instalar el juego en tu móvil, te recomendamos verificar si tienes activadas las opciones de desarrollador en tu móvil. Si nunca has activado esta función, puedes seguir este tutorial para activar las opciones de desarrollador en Android.