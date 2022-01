PUBG quiere convertirse en el Battle Royale número 1 del mundo este año, y ya han hecho varios cambios para lograrlo. Su versión para PC y consolas ahora es gratuita y con eso han doblado la cantidad de jugadores. Además, Spider-Man acaba de aterrizar en PUBG Mobile con un evento por tiempo limitado que busca replicar el éxito que tuvo el Hombre Araña y su telaraña en Fortnite.

Al ser Fortnite y PUBG Mobile juegos de una misma empresa (Tencent) y al estar tan reciente la última entrega de Spidey (Spider-Man: No Way Home), no nos extraña en absoluto este movimiento de PUBG Mobile que llega con la versión 1.8 del juego. Acompáñanos a repasar todos los detalles de esta actualización, que es de las mejores en mucho tiempo.

Spider-Man llega a PUBG Mobile: todos los detalles de la actualización 1.8

El Hombre Araña aparecerá en PUBG Mobile del 12 de enero al 14 de febrero, como parte de un evento de la actualización 1.8. El modo de Spider-Man te permitirá formar equipo con el superhéroe de Marvel para luchar contra los monstruos que aparecen por el mapa Erangel.

Derrotando enemigos junto al arácnido, ganarás premios especiales del Hombre Araña, como un Web Shooter que puede ralentizar a los oponentes y una Spiderweb Ball que es básicamente una granada de disparos de telaraña. Además, las nuevas cajas de la araña repartidas por Erangel pueden dejar caer suministros normales y objetos de Spider-Man.

El modo de Spider-Man no es la única novedad que llega a PUBG Mobile con la versión 1.8. Ahora también hay un nuevo mapa llamado AfterMath que tiene lugar en una versión del mapa Livik diezmada por bombas y volcanes. Además, trae nuevas mecánicas de juego como tirolinas, gafas para ver el daño causado y torres de recuperación que pueden devolver a la batalla a los compañeros caídos.

La actualización también incluye múltiples correcciones de errores y ajustes menores. Por cierto, te recordamos que la Temporada 4 del Ciclo 2 dará inicio el próximo 18 de enero y se extenderá hasta el 21 de marzo. Las recompensas más interesantes serán unas gafas, un paracaídas, una MK14 y una máscara. Si quieres ver la lista completa de cambios y novedades de la actualización 1.8 del juego, pincha el siguiente enlace.

Fuente | Blog oficial de PUBG Mobile