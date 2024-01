Prince of Persia: The Lost Crown es una vuelta a los orígenes de la franquicia. Hablamos de un videojuego de aventura y plataformas en 2,5D como teníamos años sin ver en esta IP, al menos en lo que respecta a los títulos principales. The Lost Crown está causando sensación en consolas y ordenadores, siendo un excelente pasatiempo mientras esperamos el remake de ‘Las Arenas del Tiempo’ (que ha sido bastante criticado).

Lamentablemente, no hay una versión oficial de este juego para Android, pero es no significa que no puedas jugarlo en tu móvil. ¿No tienes o quieres comprarte una consola, pero sí jugar el nuevo Prince of Persia? Si tienes el smartphone adecuado, hoy te mostraremos un truco para jugar a Prince of Persia: The Lost Crown en Android.

Yuzu Emulator es la clave para ejecutar Prince of Persia: The Lost Crown en Android

Gracias a las maravillas de la emulación, no necesitas comprarte una consola u ordenador para disfrutar de Prince of Persia: The Lost Crown. ¿Por qué? Porque la versión para Nintendo Switch puede ejecutarse en tu móvil sin mayor problema gracias a Yuzu Emulator.

Te hemos hablado de él anteriormente, pero Yuzu es un emulador de Nintendo Switch cuyo rendimiento es fenomenal en todas las plataformas donde está disponible. Además, su versión para Android es buenísima, pues el hardware de la Switch y los móviles usan la misma arquitectura (ARM). Así, la emulación de muchos títulos se vuelve más sencilla para la aplicación. De hecho, una excelente prueba de esto es el título que te trae hoy aquí.

Aunque Prince of Persia: The Lost Crown tiene pocos días en el mercado (al momento de escribir este artículo), su rendimiento en Yuzu para Android es sorprendente. Sí, ayuda mucho que sea un juego con gráficos en 2,5D, pero es que no necesitas un maquinón para ejecutarlo.

En YouTube hay montones de pruebas de este título siendo emulado en Android utilizando Yuzu. ¿Los requisitos? No hay unos definitivos, pero funciona a 60 FPS con un Snapdragon 865 y apenas 6 GB de RAM. Sí, el SD865 fue un chip tope de gama, pero en 2019 y hoy está al nivel de muchos chips de gama media/alta. Algunos incluso lo ejecutan a la misma velocidad con un SD855 y los mismos 6 GB de RAM, pero bajando la resolución nativa a la mitad (0.5x).

Requisitos para jugar Prince of Persia: The Lost Crown en Android

Como mencionamos arriba, no hay una lista de requisitos oficiales para jugar este título en Android. Sin embargo, con lo que investigamos nos atrevemos a listar estos requisitos como recomendación para jugar Prince of Persia: The Lost Crown en Android. Esto es lo que necesitas para ejecutarlo a 60 FPS en tu móvil o tablet:

Procesador : Qualcomm Snapdragon 865 o superior.

: Qualcomm Snapdragon 865 o superior. RAM : 6 GB (recomendado 8 GB o más).

: 6 GB (recomendado 8 GB o más). Sistema operativo : Android 11 o superior (es lo mínimo para Yuzu).

: Android 11 o superior (es lo mínimo para Yuzu). Emulador : Yuzu Emulator (basta con la versión disponible en la Play Store).

: Yuzu Emulator (basta con la versión disponible en la Play Store). Activar Yuzu NCE para mejorar el rendimiento.

¿Algunos ejemplos de móviles recientes que podrían ejecutar este juego sin problema? El Redmi Note 13 Pro+ con su Dimensity 7200, que tiene un rendimiento similar al SD865. También tienes el POCO F5 con el Snapdragon 7s Gen 2 si quieres un ejemplo con chip Qualcomm. Sin embargo, en el mercado hay montones de opciones más (incluso más económicas si son de años anteriores).

Si eres fan de los videojuegos, seguro que tienes un móvil capaz de ejecutar este juego en Yuzu. Así que ¿a qué esperas? Te dejamos el enlace de descarga de Yuzu a continuación: