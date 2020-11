Desde su lanzamiento hace ya 4 años, Pokémon GO no ha parado de actualizarse con eventos, mejoras y cambios para mantener el interés de los jugadores por el juego y ofrecerles una mejor experiencia. Niantic (creadora del juego) ya ha anunciado que el próximo 30 de noviembre Pokémon GO recibirá otra actualización. Eso sí, esta no será como las que hemos conocido hasta ahora.

GO Beyond es el nombre de la próxima gran actualización que recibirá el juego y que sin dudas será la más grande hasta la fecha. Introducirá muchísimos cambios; desde el aumento del nivel máximo de entrenador hasta la sincronización del juego con las estaciones del mundo real. Así que acompáñanos a repasar todos los cambios que traerá GO Beyond para que sepas qué esperar de este completo lavado de cara que recibirá el popular juego de Niantic.

Así es Pokémon GO Beyond: cambios y novedades que revolucionarán el juego

GO Beyond, que en español significa “Ir más allá”, le dará un salto de calidad al juego con estos tres grandes cambios que introducirá:

Se aumentará a 50 el nivel máximo de entrenador.

de entrenador. Ahora las estaciones del año influirán en el juego.

en el juego. Se añadirán los Pokémon de la región de Kalos.

Además, se ha puesto en marcha desde hoy hasta el 30 de noviembre el evento 12 días de amistad que te permite aumentar más rápido el nivel de amistad al realizar ciertas actividades. Igualmente, el 1 de diciembre empezará la Estación de la Celebración; otro evento en el cual se presentarán los Pokémon de la región Kalos.

Además, Niantic ha confirmado que este año también lanzarán los típicos eventos navideños. En fin, eventos aparte, vamos a repasar todos los detalles de las 3 principales novedades de la actualización GO Beyond.

Aumento del nivel máximo a 50 y facilidades para alcanzar el nivel 40

Desde que se lanzó el juego, el nivel 40 era el nivel máximo de entrenador que podían alcanzar los jugadores. Con GO Beyond se modificará este límite para que los entrenadores puedan llegar hasta el nivel 50 (el nuevo tope). ¿Ni siquiera has alcanzado el nivel 40 aún? Pues Niantic habilitará un bonus de doble experiencia por atrapar Pokémon, evolucionarlos o eclosionar huevos del 30 de noviembre hasta que acabe el 2020. De esa forma, podrás lograr tu meta más rápido.

Si alcanzas el nivel 40 antes de 2021, recibirás de regalo una Gorra de Gyarados y la insignia especial “Legado 40” como reconocimiento por tu logro. Por otra parte, una vez que hayas llegado al nivel 40, luego alcanzar el nivel 50 no será nada sencillo. Tendrás que cumplir varias tareas específicas para hacerlo que van desde evolucionar a Eevee en sus diferentes versiones, pasando por atrapar a cierta cantidad de Pokémon, hasta derrotar a los líderes del Team Rocket GO con Pokémon con menos de 15000 PC.

Asimismo, ahora también podrás fortalecer aún más a tus Pokémon con los nuevos Caramelos XL que se obtienen al sintetizar caramelos normales o al capturar ciertos Pokémon.

Las estaciones del mundo real también estarán presentes en Pokémon GO

Sabemos que, dependiendo de la estación del año, las plantas y los animales del mundo real modifican su comportamiento para adaptarse a las condiciones climatológicas. Esto también sucederá de cierta forma en Pokémon GO gracias a GO Beyond. Y es que a partir de ahora, cada tres meses, el juego pasará por primavera, verano, otoño e invierno y en cada estación aparecerán distintos Pokémon.

Además, de la estación en la que te encuentres dependerá el tipo de Jefe Pokémon al que te enfrentarás en una incursión y los Pokémon que eclosionarán de los huevos. Igualmente, si un Pokémon tiene varias versiones, aparecerá la que corresponda a la estación actual. Los de fuego saldrán en verano, los de hielo en invierno, los de planta en primavera y así…

Las estaciones también formarán parte de algunos eventos temáticos que Niantic piensa realizar en los próximos meses. De hecho, se darán a conocer más detalles de la influencia de las estaciones en Pokémon GO el próximo 1 de diciembre con el evento “La estación de la celebración”.

Podrás atrapar a algunos Pokémon de la región Kalos

Pokémon GO actualmente te ofrece una enorme cantidad de Pokémon que puedas capturar, los cuales proceden de las regiones Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Teselia y Galar. Sin embargo, desde este 2 de diciembre también podrás capturar a los siguientes Pokémon de la región Kalos (lugar donde se descubrió la megaevolución):

Braixen

Bunnelby

Chesnaught

Chespin

Delphox

Diggersby

Fennekin

Fletchling

Fletchinder

Froakie

Frogadier

Greninja

Litleo

Quilladin

Pyroar

Talonflame

Del 2 al 8 de diciembre, las probabilidades de que aparezcan estos Pokémon de Kalos serán más altas. Así que, si te interesan, ya sabes cuándo deberías ir a buscarlos. Por otra parte, Niantic ha dicho que ahora habrá un nuevo Huevo Misterioso que se podrá obtener en las incursiones de 1 estrella. Sin embargo, la desarrolladora no añadió más detalles al respecto.

En fin, esos son todos los cambios y novedades de GO Beyond. Dinos… ¿te gusta esta actualización? ¿Preferirías que mejorarán o añadieran otras cosas? Nos interesa saber tu opinión.

Fuente | Pokémon GO Live