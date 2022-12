La Navidad está más cerca que nunca, y los de Supercell lo saben. Para ir preparando todo para una de las mejores noches del año, Clash Royale nos trae un nuevo desafío, ¿cuál? Pues ni más ni menos que Papá Montapuercos está en camino.

Si aún no lo has jugado porque no tienes mazos que estén a la altura de las circunstancias, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. En esta oportunidad te vamos a mostrar los mejores mazos para ganar el Desafío Papá Montapuercos está en camino, ¡no te los puedes perder!

5 mazos para ganar el Desafío ¡Papá Montapuercos está en camino!

Antes de que te mostremos los mazos en cuestión, queremos recordarte que todavía puedes participar del Desafío diario de Touchdown, como así también el Desafío diario de Triple Elixir, eventos que aún no han finalizado.

Mazo 1 – Valquiria control

Papá Montapuercos.

Cohete.

Valquiria.

Verdugo.

Duendes.

Tornado.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Consumo promedio de elixir: 3.5 unidades.

Mazo 2 – Ataque porcino

Papá Montapuercos.

Esqueleto gigante.

Reina arquera.

Terremoto.

Duendes.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 3 – GobHut estrella

Papá Montapuercos.

Gran minero.

Máquina voladora.

Reclutas Reales.

Choza de duendes.

Electrocutadores.

Flechas.

Barril de bárbaro.

Consumo promedio de elixir: 4.3 unidades.

Mazo 4 – Ciclado rápido frenético

Papá Montapuercos.

Esqueleto gigante.

Reina arquera.

Terremoto.

Esqueletos.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 3.3 unidades.

Mazo 5 – Ataque magistral

Papá Montapuercos.

Reina arquera.

Terremoto.

Esqueletos.

Espíritu de hielo.

Paquete Real.

El Tronco.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Cabe añadir que este desafío está compuesto por dos partes. Si logras completar la primera, podrás desbloquear la segunda. Así mismo, este evento no tiene límite de derrotas, ¿qué quiere decir esto? Que podrás jugar todas las veces que necesites hasta conseguir las 8 victorias.

Sin nada más que agregar al respecto, desde aquí te deseamos muchísima suerte, ¡esperamos que puedes hacerte con todos los regalos que entrega este divertido desafío! Estamos convencidos de que podrás ganarlo usando los mazos que te hemos dejado arriba.