Mazos para el Desafío Caballero de brillante armadura de Clash Royale

Tras haber sido presentado de forma oficial a principios de la temporada actual de agosto en Clash Royale, la evolución del Caballero ha despertado un gran interés entre la mayoría de los jugadores. La principal razón de ello es el gran poder que posee, ya que no existe ninguna carga que soporte tanto daño mientras se encuentra en movimiento.

Si aún no has tenido la oportunidad de probarlo, ya sea porque no pudiste conseguir los fragmentos de evolución necesarios, o bien porque no querías sumarte a la “meta” de la temporada actual, Supercell está intentando invitarte a que lo empieces a utilizar.

Y es que desde hoy podrás participar del nuevo Desafío del Caballero de brillante armadura en Clash Royale. Este evento tiene como protagonista al Caballero evolucionado, carta que sí o sí deberás acoplarla con mazos que le permitan llegar a las torres enemigas.

Mazos para el Desafío del Caballero de brillante armadura de Clash Royale

Para que no pierdas tu tiempo buscando en Internet, aquí vamos a mostrarte los 5 mejores mazos para ganar el Desafío del Caballero de brillante armadura. Eso sí, deberás tener paciencia al momento de usarlos, pues son mazos que requieren cierta experiencia dentro de la arena (son bastante complicados de usar).

Mazo 1 – Caballero armado

Caballero.

Duende gigante.

Chispitas.

Mini P.E.K.K.A.

Bruja madre.

Esbirros.

Descarga.

Furia.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 2 – Ciclado rápido de rompemuros

Caballero.

Rompemuros.

Minero.

Veneno.

Duendes con lanza.

Murciélagos.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.8 unidades.

Mazo 3 – Estrategia fuera de los límites

Caballero.

Gólem de elixir.

Lanzarrocas.

Dragón eléctrico.

Bola de fuego.

Dragones esqueléticos.

Tornado.

Barril de bárbaro.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 4 – Arquero a distancia

Caballero.

Rompemuros.

Minero.

Arquero mágico.

Duendes con lanza.

Tornado.

El Tronco.

Torre bombardera.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Mazo 5 – Hog con Caballero

Caballero.

Montapuercos.

Mosquetera.

Bola de fuego.

Esqueletos.

Espíritu de hielo.

El Tronco.

Cañón.

Consumo promedio de elixir: 2.8 unidades.

Sin más nada que añadir al respecto, queremos desearte mucha suerte. Recuerda que el Caballero evolucionado está presente en dos modos de juego: evento y desafío. Podrás participar de ambos modos de juego hasta el próximo lunes 28 de agosto.