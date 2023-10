Los mejores mazos con los Murciélagos evolucionados para Clash Royale

¡Las evoluciones continúan sorprendiendo a los jugadores de Clash Royale! Si bien hace bastante tiempo que los de Supercell no presentan una nueva carta, no se quedan de brazos cruzados, pues en esta temporada se hace visible una evolución cuanto menos llamativa.

En pocas palabras, ya está disponible la evolución de los Murciélagos, carta que recibe una importante mejora en sus estadísticas, y que así mismo añade una habilidad que sin lugar a dudas cambiará la “Meta” de juego durante los próximos 31 días.

Si has podido conseguir los fragmentos de evolución que se necesitan para poder evolucionar a los Murciélagos, o bien compraste el pase de temporada y ya pudiste hacerte con ellos, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. Aquí vamos a mostrarte los 5 mejores mazos con la evolución de los Murciélagos, ¡sácale todo el jugo a esta poderosa carta!

Mejores mazos con los Murciélagos evolucionados para Clash Royale

Al igual que otras cartas evolucionadas, como por ejemplo el Gigante evolucionado, se deben ciclar dos veces a los Murciélagos para poder utilizar su evolución. Básicamente, tendrás que desplegarlo en la arena en dos ocasiones para que la carta reciba las mejoras de estadísticas.

Por otro lado, es importante aclarar que estos Murciélagos pueden curarse a medida que efectúan ataques sobre las torres o rivales, ¿qué quiere decir esto? Que recuperarán sus puntos de vida de forma automática. Así mismo, estos Murciélagos no pueden ser eliminados por los hechizos de poco consumo de elixir, por lo que la Descarga o la Furia no lograrán derrotarlos.

Mazo 1 – Bats con Rompemuros

Murciélagos.

Rompemuros.

Megacaballero.

Minero.

Mosquetera.

Bandida.

Duendes.

Descarga.

Consumo promedio de elixir: 3.1 unidades.

Mazo 2 – Estrategia agresiva

Murciélagos.

Rompemuros.

Megacaballero.

Minero.

Mosquetera.

Bandida.

Descarga.

Barril de bárbaro.

Consumo promedio de elixir: 3.1 unidades.

Mazo 3 – Valor al puente

Murciélagos.

Duende gigante.

Príncipe.

Príncipe oscuro.

Bola de fuego.

Pandilla de duendes.

Flechas.

Duendes con lanza.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 4 – Gigantes aéreos

Murciélagos.

Cementerio.

Gigante.

Bruja nocturna.

Lanzarrocas.

Ejército de esqueletos.

Flechas.

Bola de nieve.

Consumo promedio de elixir: 3.6 unidades.

Mazo 5 – Ciclado rápido de Murciélagos

Murciélagos.

Rompemuros.

Megacaballero.

Minero.

Lanzafuegos.

Bandida.

Duendes.

Descarga.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Por último, pero no por eso menos importante, recuerda que Supercell podría efectuar cambios de balance a futuro para que estos Murciélagos no sean tan poderosos, o bien no queden en el olvido. Dicho esto, deberás volver a echarle un vistazo a este artículo para saber si estos mazos siguen siendo los indicados.