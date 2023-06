¿Has podido conseguir la evolución del Gigante noble en Clash Royale? Si obtuviste los fragmentos necesarios para poder evolucionar la carta en cuestión, estarás más que obligado a incluirla en tu mazo de batalla, pues a día de hoy es una de las mejores cartas del juego.

Para que no pierdas tu tiempo creando mazos que no resultan efectivos, aquí te mostraremos los 5 mejores con el Gigante noble evolucionado. Así mismo, si aún no has recogido los fragmentos que se necesitan para poder evolucionarlo, también podrás utilizar estos mazos sin ningún tipo de problema.

Los mejores mazos con el Gigante noble evolucionado para Clash Royale

Antes de que repasemos en conjunto los 5 mejores mazos para usar la evolución del Gigante noble en Clash Royale, es extremadamente importante aclarar que esta carta debe ubicarse en el primer “slot” del mazo, ¿por qué? Porque si la misma no está ubicada en dicho lugar, no se podrá utilizar la evolución del Gigante noble.

Así mismo, no deberás efectuar ningún tipo de acción para que el Gigante noble evolucione dentro del campo de batalla. Básicamente, cuando hayas desplegado al Gigante noble en la arena, tendrás que esperar a que la carta vuelva a aparecer en tu ciclado. Una vez que esa carta sea ciclada dentro del mazo, aparecerá la evolución en cuestión.

Mazo 1 – Ataque noble

Gigante noble.

Bárbaros.

Pescador.

Lanzafuegos.

Bola de fuego.

Esqueletos.

El Tronco.

Espíritu eléctrico.

Consumo promedio de elixir: 3.1 unidades.

Mazo 2 – Gigante Real

Gigante noble.

Fénix.

Pescador.

Fantasma Real.

Bola de fuego.

Esqueletos.

El Tronco.

Espíritu eléctrico.

Consumo promedio de elixir: 3 unidades.

Mazo 3 – Bombas gigantescas

Gigante noble.

Gran minero.

Pescador.

Mago eléctrico.

Duendes.

Flechas.

Furia.

Espíritu eléctrico.

Consumo promedio de elixir: 3.1 unidades.

Mazo 4 – Esqueletos poderosos

Gigante noble.

Rey esqueleto.

Pescador.

Bruja madre.

Bola de fuego.

Electrocutadores.

El Tronco.

Lápida.

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 5 – Evolución constante

Gigante noble.

Esqueletos.

Pescador.

Lanzafuegos.

Bola de fuego.

Fantasma Real.

El Tronco.

Espíritu eléctrico.

Consumo promedio de elixir: 2.9 unidades.

Sin más nada que agregar sobre el tema, en caso de que te cueste mucho trabajo utilizar estos mazos, te recomendamos echarle un vistazo a estos trucos para Clash Royale, los mismos te permitirán obtener una enorme ventaja frente a tus rivales al momento de atacar y defender.