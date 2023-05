El pasado mes de marzo, Epic Games lanzó una de las cosas más esperadas por los jugadores de Fortnite: el Creativo 2.0, o como se conoce oficialmente, Unreal Editor para Fortnite (UEFN).

Pues bien, a casi dos meses de la llegada de esta herramienta creativa para diseñar experiencias en el juego, ya existen un montón de mapas divertidos que tienes que probar. A continuación, te traemos los 10 mejores que ya puedes jugar en Fortnite.

Los 10 mejores mapas de Fortnite del Creativo 2.0 (UEFN) 2023

Si estás buscando los mejores mapas del Creativo 2.0 (UEFN) de Fortnite, has llegado al lugar indicado. Aquí abajo te dejamos una selección de los 10 mapas con sus respectivos códigos y cantidad de jugadores por partida. ¿No sabes cómo probarlo? Pues fácil, solo tienes que abrir Fortnite, pulsar en el modo de juego (el recuadro que está a la derecha), luego en Código de isla, escribir el código y listo.

FIRST PERSON GUN GAME — 20 jugadores

Si te gustan los shooter estilo Call of Duty, entonces tienes que probar «FIRST PERSON GUN GAME» un mapa que, como su nombre lo indica, te permitirá disfrutar de un modo en primera persona bastante atractivo.

El juego se desarrolla en un mapa pequeño ambientado en una especie de trinchera en la que participas en rondas infinitas con otros 20 jugadores y gana el primero en llegar a las 30 kills. ¿Lo único malo? Pues que no hay animaciones para las armas en primera persona, por lo que se ven como imágenes estáticas.

Códigos del mapa: 4255-7448-6966

Big Inflatable Deathrun — 10 jugadores

Uno de los mapas del nuevo Creativo 2.0 más entretenidos que existe es «Big Inflatable Deathrun». Se trata de una mezcla entre Fall Guys y el programa de televisión Humor Amarillo en el que tendrás que demostrar tus habilidades de parkour y tu destreza para sortear obstáculos.

Y no, no es solo otro mapa de parkour aburrido. De hecho, este es una de las creaciones más interesantes, ya que sus creadores ha explotado al máximo las herramientas creativas del UEFN: tiene animaciones, cinemáticas, sonidos personalizados y hasta un narrador (en inglés) que se burlará de ti cada vez que te caigas al agua.

Códigos del mapa: 9696-2438-2930

RAINBOW ROAD — 6 jugadores

¿Te gusta Mario Kart? Pues entonces no te puedes perder este mapa que simula uno de los circuitos más famosos de la saga de videojuegos de carrera. Se trata de «RAINBOW ROAD» un mapa en el que podrás correr por la famosa senda arcoíris en Fortnite junto a otros 5 jugadores por partida.

Para ello usarás las nuevas motos futuristas que se añadieron en el último capítulo de Fortnite y ganará el primero en completar 3 vueltas completas. ¿Lo malo? No hay power ups ni saltos como en los videojuegos de la franquicia de Nintendo.

Códigos del mapa: 7201-3277-3110

THE FOREST — 4 jugadores

¿Buscando un mapa de terror? Pues el mejor que se ha creado con el Creativo 2.0 es «THE FOREST». Esta es una historia original de terror en la que sufrirás un accidente automovilístico a mitad del bosque. Sin tener ningún otro lugar al que ir, te refugiarás en una extraña cabaña custodiada por un espantoso monstruo que intentará deshacerse de ti. Tu misión será completar una serie de puzzles para intentar salir con vida del bosque.

Códigos del mapa: 7395-3026-2615

Beans Party — 5 jugadores

Un mapa que de seguro te dará un montón de horas de diversión y risas con tus amigos es «Beans Party». En este juego se seleccionará aleatoriamente a uno de los cinco jugadores por partida para que este sea el francotirador del juego.

¿Su misión? Intentar eliminar a los otros cuatro jugadores, los cuales serán convertidos en frijoles y se dispondrán en el mapa junto a otros frijoles NPC. Así, los jugadores podrán camuflarse actuando como NPC, mientras que el francotirador deberá decidir a cuál disparar.

Códigos del mapa: 8530-6779-1507

Extreme Hill Race — 5 jugadores

«Extreme Hill Race» es un mapa que no necesita explicación. Básicamente, tienes que completar un peligroso circuito en moto que no es más que la cima de un acantilado muy estrecho. ¿Lo divertido? Que no estarás solo, habrá otros jugadores intentando hacerse el circuito, lo que hará que sucedan todo tipo de accidentes mortales muy divertidos.

Códigos del mapa: 6013-4299-6826

Operation Sandstorm — 50 jugadores

«Operation Sandstorm» es uno de los mapas con mejores gráficos que se han desarrollado con el nuevo Creativo 2.0 (UEFN). Se trata de un juego en el que participarás en una guerra contra un grupo de zombies en el medio de un desierto. Además, tendrás un montón de armas, coches y helicópteros para defender tu base de las criaturas. ¿Quieres probarlo? Pues aquí abajo te dejamos el código de isla con el que puedes jugar.

Códigos del mapa: 3614-5741-8031

Reboot Royale — 100 jugadores

Para los jugadores que quieren rememorar uno de los primeros mapas del Fortnite (o para aquellos que no lo llegaron a probar) existe un mapa que te lleva al pasado del juego de Epic Games. Se trata de «Reboot Royale» un mapa ambientado en la isla de la tercera temporada con todos sus lugares emblemáticos: Pueblo Tomate, Las Granjas, Charca Chorreante y mucho más.

Códigos del mapa: 4464-0648-9492

Bomb Squad: Scorching Sands — 10 jugadores

¿Te gusta el CS? Pues entonces tienes que probar este mapa que lleva el mapa Dust 2 de Counter-Strike a Fortnite. Y no solo eso, también replica la modalidad de juego de famoso shooter de Valve. ¿Por qué? Pues porque cada partida enfrenta a dos equipos de 5 jugadores y las rondas se ganan acabando con el equipo enemigo o plantando la bomba como en Counter-Strike. De hecho, hasta cuenta con una economía para la compra de armas y otros accesorios.

Códigos del mapa: 8891-3732-5327

The Night at Pizzeria — 1 jugador

Finalmente, te traemos un mapa de terror que de seguro te sacará más de un susto. Se trata de «The Night at Pizzeria» un juego inspirado en la saga Five Nights At Freddy’s en la que serás el vigilante de una peligrosa pizzería en la que habitan cuatro espantosos robots que intentarán matarte antes de que cumplas tu jornada laboral.

Códigos del mapa: 1502-5843-2604

Y tú… ¿Cuál de estos 10 mapas será el primero que probarás?