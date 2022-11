La esperada edición XXII de la Copa Mundial de Fútbol, conocida por todos como Mundial de Qatar 2022, ya está entre nosotros. Si bien hay aplicaciones que sirven para seguir este evento en directo y a toda hora, siempre es necesario tener algún que otro juego instalado en el móvil para que la experiencia sea completa.

Si llegaste hasta aquí buscando cuáles son los juegos de fútbol para el Mundial Qatar 2022 que hay para Android, déjanos decirte que estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a mostrar 5 juegos que no solo te permitirán jugar con tu selección favorita, también te dará la posibilidad de poner a prueba tus habilidades futbolísticas.

Los 5 mejores juegos del Mundial de Qatar 2022 para Android

Antes de que te mostremos la lista en cuestión, es necesario aclarar que estos títulos también están disponibles para iOS (iPhone e iPad). Así mismo, si no dispones de un dispositivo móvil que sea compatible con los mismos, tendrás la posibilidad de probarlos desde tu ordenador, ¿cómo? Descargando un emulador de Android para PC.

Copa Mundial de la FIFA

Desarrollado por Electronic Arts, este es el juego oficial del Mundial de Qatar 2022. El mismo dispone de todas las plantillas actualizadas, como así también un modo de juego en línea con el que podrás enfrentarte a otros usuarios.

Como si todo esto fuera poco, Copa Mundial de la FIFA incluye el conocido “Ultimate Team”, ¿qué quiere decir esto? Que podrás armar la selección de fútbol de tus sueños para competir por jugosos premios (monedas, jugadores y muchas otras cosas más).

Vale añadir que este título para Android está licenciado de pies a cabeza, por lo que las plantillas de las selecciones que clasificaron al Mundial de Fútbol de 2022 están completas y actualizadas.

Considerado como el único rival que puede hacerle frente al juego de EA Sports, FIFA claro está, el título móvil desarrollado por Konami tiene ciertos elementos que lo convierten en un videojuego de fútbol más que interesante.

A pesar de que posee muy pocas ligas y selecciones nacionales, su sistema de juego es extremadamente realista (incluso más que lo que ofrece FIFA). Si quieres probar algo distinto y no tan popular, eFootball 2023 es el juego que debes descargar en tu móvil.

Dream League Soccer

Con una gran cantidad de jugadores licenciados, más de 4000, este es uno de esos juegos de fútbol que nadie puede perderse, ¿por qué? Porque a diferencia de otros títulos del mismo género (los más populares), Dream League Soccer no está repleto de microtransacciones.

En otras palabras, conseguir jugadores de buen nivel es mucho más fácil, por lo que se puede formar equipos con futbolistas reconocidos en todo el mundo sin gastar ni un centavo.

Por otro lado, Dream League Soccer usa un motor gráfico muy realista. Desarrollado desde cero, dicho motor entrega muy buenos gráficos, como así también movimientos parecidos a los que presentan los jugadores en la vida real.

¿Eres de los que les gusta controlar un equipo de fútbol puertas adentro? Si tu respuesta es “sí”, Football Manager 2023 es la mejor opción que tienes actualmente en Android. Presentando los mismos modos de juegos que en las versiones de PC y consola, este título no tiene nada que envidiarle al resto de los que te mostramos aquí.

Si bien se pueden controlar a los jugadores, los gráficos y los movimientos no logran destacarse, pues es un juego en donde el objetivo es gestionar fichajes, entrenamientos y demás aspectos relacionados con la gerencia de un equipo de fútbol.

Panini Sticker Album

Disfrutar de un Mundial de Fútbol sin completar un álbum de cromos es sin lugar a dudas una picardía. A pesar de que la mística detrás de esto se relaciona directamente con el álbum físico, hay personas que han preferido no gastar dinero. Si tú eres uno de ellos y te has quedado con las ganas, la app Panini Sticker Album no puede faltar en tu móvil.

Gracias a la misma podrás abrir sobres, intercambiar cromos y, obviamente, completar el único y oficial álbum del Mundial de Qatar 2022. Cabe añadir que también podrás realizar trucos para completar el álbum de forma rápida y sin gastar ni un centavo.

¡Elige el juego que prefieres y vive el Mundial al máximo!