La ruleta es uno de los juegos de apuestas más populares y fascinantes. ¿A quién no le encanta probar suerte dejando caer una bola en un caldero de ruleta? La mayor emoción llega cuando la rueda se va deteniendo y la bola cae en un número en particular, eso decide si has ganado o perdido.

La avanzada tecnología de los teléfonos inteligentes te permite jugar a la ruleta, blackjack, póker o cualquier otro juego, como si estuvieses en un casino real. De hecho, ya no tienes que acercarte a uno para probar suerte. Si eres aficionado a las apuestas, haz llegar el azar a la pantalla de tu móvil con estas aplicaciones.

Los mejores juegos de ruleta para Android

Si quieres probar suerte, aquí tienes los 5 mejores juegos de ruleta para Android que puedes descargar en tu móvil o tablet.

Roulette Royale: el mejor para jugar online y competir en torneos

Experimenta una experiencia de un juego increíble en tu móvil Android con Roulette Royale. Esta aplicación tiene una interfaz atractiva y un amigable sistema de navegación. El juego cuenta con dos tipos de ruleta, la americana y la europea, las cuales puedes cambiar instantáneamente.

Los gráficos de alta definición en 3D de Roulette Royale, enriquecerán tu experiencia de juego. Además, puedes unirte a las mesas multijugador en vivo y a los torneos de juego en todo el mundo con millones de jugadores. Al descargar la app, obtienes fichas de bonificación al instante para usarlas de inmediato. ¡Solo gira la rueda y vive Las Vegas!

Roulette VIP: un juego realista que te hará sentir en un casino real

Roulette VIP es uno de los mejores juegos de ruleta de casino fuera de línea de todos los tiempos. Los efectos de sonido y los gráficos HD de este juego te darán la sensación de estar jugando en un casino real. En este maravilloso juego puedes saborear la verdadera experiencia de las apuestas sin gastar un solo euro.

Aprende los conceptos básicos del juego y prueba diferentes estrategias que luego podrás aplicar cuando juegues con dinero real. Solo debes descargar esta aplicación en tu móvil Android y jugar a la ruleta cuando lo desees. Es un juego gratuito y lo mejor es que no muestra anuncios.

Ruleta de casino, Roulettist: tres ruletas de juego para competir con tus amigos

Calificada con 4,5 estrellas en Google Play Store y con más de 5M de descargas, es sin duda la mejor aplicación de ruleta de Android. Roulettist cuenta con tres versiones de la ruleta: europea, americana y francesa. Es una app para jugadores profesionales y veteranos, pero si eres un jugador novato, no te preocupes, aquí encontrarás un tutorial para aprender a jugar.

Los gráficos 3D realistas de Roulettist hacen que tu experiencia de juego sea aún mejor. Además, puedes jugar con millones de jugadores en todo el mundo. Puedes comenzar una partida sin registrarte; sin embargo, con el registro podrás hacer un seguimiento de tu progreso y ver tus logros. ¡Juega, chatea y vive una experiencia increíble!

Ruleta Casino: una simple manera de jugar ruleta en Android

Con Ruleta Casino puedes jugar a la ruleta en vivo con tus amigos y divertirte. Sus gráficos de alta calidad y efectos de sonido realistas, te harán sentir que estás en un casino real. Inicia tu partida con tu cuenta de red social y recibe 10.000 fichas de bonificación; si se acaban, no importa, siempre puedes comprar más fichas dentro de la aplicación.

En Ruleta Casino podrás disfrutar de la ruleta europea y americana en modo multijugador. También encontrarás salas de casino más grandes en cada nivel, las cuales se irán desbloqueando a medida que avanzas. Y si quieres aprender nuevas tácticas, juega fuera de línea con el modo práctica.

Ruleta Vegas Casino: para jugar ruleta en tu móvil sin Internet

Finalizamos con Ruleta Vegas Casino, quien cuenta con gráficos 3D inspirados en los casinos de Las Vegas. Al igual que otros juegos de esta lista, también te regala fichas gratis cada día, para que puedas seguir jugando y, si se te acaban, tendrás que pasar por caja para obtener más. Lo mejor es que no tiene publicidad, ni necesitas conexión a Internet.

Si eres novato en este juego de azar, con Ruleta Vegas Casino te convertirás en un profesional. Puedes aprender muchas estrategias y usarlas en un juego con dinero real. ¡Sé parte de este juego de ruleta y disfruta del ambiente de Las Vegas!

¡Eso es todo! Vale la pena mencionar que en estas aplicaciones se utiliza crédito ficticio, el que te otorga la propia aplicación.