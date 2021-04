Si te gusta el Blackjack, pero no quieres perder dinero jugando a este popular juego de cartas, estás en el lugar indicado. Aquí vamos a mostrarte 5 juegos de Blackjack que puedes descargar de forma gratuita en tu dispositivo móvil Android.

Estos son los mejores juegos de Blackjack para Android

Considerado como uno de los juegos de mesa más populares de la historia, no hace falta ser un experto para poder jugar al Blackjack. Si aún no te has animado a hacerlo, ya sea porque no te han enseñado cómo jugar, a continuación, podrás encontrar 5 juegos que, además de permitirte jugar junto a otros jugadores, te enseñarán a ser el mejor jugador de Blackjack del mundo.

Blackjack 21: Blackjackist, el juego de cartas con mejores gráficos

De seguro estarás de acuerdo con nosotros cuando decimos que la mayoría de los juegos de Blackjack para Android son un tanto aburridos, ya que pocos títulos de este estilo innovan en lo que a calidad gráfica respecta. Por suerte, hay una compañía desarrolladora de videojuegos que pensó en esto, pues Blackjack 21: Blackjackist demuestra que un juego de cartas puede tener buenos gráficos.

No hace falta gastar dinero para poder adquirir fichas, el juego regala todos los días fichas .

. Dispone de misiones que van renovándose de forma diaria. Cada misión que se complete, otorgará premios increíbles.

que van renovándose de forma diaria. Cada misión que se complete, otorgará premios increíbles. Es el único juego de Blackjack que posee un sistema de chat . Esta función permite que los jugadores puedan hablar entre sí fuera y dentro de las partidas.

. Esta función permite que los jugadores puedan hablar entre sí fuera y dentro de las partidas. Reparto justo de cartas, esto significa que la banca nunca hará trampa al momento de tirar las cartas.

Integra un intuitivo tutorial que le permite aprender a jugar al Blackjack a cualquier persona.

que le permite aprender a jugar al Blackjack a cualquier persona. No hace falta registrarse para jugar online u offline.

Funciona en cualquier móvil o tablet con Android 5.1 o superior.

Blackjack Legends, Las Vegas en la palma de tu mano

El sueño de muchos jugadores de Blackjack es jugar a este popular juego de cartas en los casinos más conocidos del mundo. Lamentablemente, la mayoría de esos jugadores no pueden cumplirlo, pues es necesario tener una enorme cantidad de dinero para poder hacerlo. Por suerte, Blackjack Legends permite hacer esto, al menos de forma virtual, ya que el juego dispone de las mesas de Blackjack más conocidas del mundo.

Es uno de los pocos juegos de Blackjack gratuitos, o sea, no hace falta gastar dinero para poder jugar.

Dispone de decenas de torneos online con importantes premios.

con importantes premios. Más de 12 mesas de Blackjack localizadas en los casinos más conocidos del mundo.

Permite jugar junto a otros jugadores de forma online.

de forma online. Posee un sistema de juego offline en donde no hace falta estar conectado a Internet para poder jugar .

. Permite conectar una cuenta de Facebook para guardar el progreso en la nube.

para guardar el progreso en la nube. Dispone de un tutorial muy práctico para aquellas personas que quieren aprender a jugar al Blackjack.

Puede instalarse en cualquier dispositivo móvil con Android 4.1 o superior.

BlackJack 21 Online, compite contra otros usuarios

A no todas las personas les gusta jugar contra la CPU, pues hay jugadores que necesitan sentir la adrenalina de estar en una mesa virtual junto a otros jugadores reales. Si tú eres de esas personas, BlackJack 21 Online es uno de los mejores juegos de cartas para Android que puedes descargar en tu teléfono o tablet.

Es puramente online , este juego no permite jugar contra la CPU, siempre debe haber jugadores en línea para poder jugar partidas.

, este juego no permite jugar contra la CPU, siempre debe haber jugadores en línea para poder jugar partidas. Ofrece un sistema de personalización que permite cambiar el avatar de la cuenta para tener un aspecto único.

para tener un aspecto único. Dispone de torneos en donde los usuarios pueden inscribirse de forma gratuita.

en donde los usuarios pueden inscribirse de forma gratuita. Posee una serie de desafíos en donde se ofrecen importantes premios.

Dispone de una comunidad activa de más de 20 millones de jugadores .

. Permite crear un perfil y guardar el progreso en la nube (se debe tener una cuenta de Facebook activa).

El juego funciona en cualquier dispositivo móvil con Android 5.0 o superior.

BlackJack 21, un juego para novatos y expertos

¿Estás buscando un juego de Blackjack que te explique paso a paso cómo jugar a este juego de cartas? Si tu respuesta es “sí”, Blackjack 21 es el que deberías descargar en tu dispositivo móvil Android. Eso sí, todo el sistema jugable de BlackJack 21 está basado en las reglas que se usan en los casinos de Las Vegas, por lo que no podrás jugar a otros estilos de Blackjack.

No hace falta estar conectado a Internet para poder jugar.

para poder jugar. Sistema de juego muy intuitivo, ideal para aquellas personas que no saben cómo jugar al Blackjack.

Dispone de logros que permiten obtener más monedas para jugar partidas casi de forma ilimitada.

que permiten obtener más monedas para jugar partidas casi de forma ilimitada. Permite personalizar las fichas y el color del paño de la mesa.

de la mesa. Es compatible con móviles y tablets con Android 4.1 o superior.

BLACKJACK!, simple y divertido

Si buscas un juego de Blackjack que vaya al grano, este es el título que debes descargar en tu dispositivo móvil Android. Los desarrolladores de este videojuego de cartas para Android, no han dado demasiadas vueltas para crearlo, pues la idea detrás de este título fue simple: ofrecer un juego de Blackjack simple y sin añadidos, algo que lograron hacer de forma casi perfecta.

Permite jugar en línea contra otros jugadores en tiempo real.

contra otros jugadores en tiempo real. No hace falta estar conectado a Internet para poder jugar, ya que dispone de un sistema del tipo IA (Inteligencia Artificial) en donde se pueden jugar partidas contra la máquina.

Ofrece un tutorial muy completo que le permite aprender a cualquier persona a jugar al Blackjack.

que le permite aprender a cualquier persona a jugar al Blackjack. Dispone de torneos online y offline en donde se ofrecen muchísimos premios.

en donde se ofrecen muchísimos premios. Funciona en cualquier móvil o tablet con Android 4.1 o superior.

Por otro lado, si además del Blackjack te gusta el Póker, te recomendamos que descargues algunos de estos juegos de Póker para Android. Allí te mostramos los 5 mejores que puedes descargar de forma gratuita desde Google Play Store.

Sin mucho más que añadir al respecto, es importante aclarar que los juegos que te mostramos aquí no permiten apostar con dinero real. En resumen, todas las fichas y monedas que se comercializan dentro del juego son ficticias, o sea, no podrás cambiarlas por dinero real.