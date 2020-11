Para muchos gamers, Buscaminas es el primer juego que recuerdan haber jugado en PC. Este clásico se hizo popular por venir preinstalado en las primeras versiones de Windows y también por ser muy frustrante debido a su “suerte-dependencia”. No decimos que para ganar en Buscaminas hay que tener suerte, ya que el juego tiene sus patrones que podemos analizar para ganar, pero sí un poco en algunos momentos de la partida.

Para los que en su momento no jugaron al Buscaminas, este juego consiste en despejar todas las casillas de un tablero evitando pulsar las que ocultan una mina. Hay pistas que te permiten saber si una casilla tendrá una mina o no, pero no es fácil adivinar. Si detonas una mina, pierdes. ¿Quieres jugar al Buscaminas en tu Android y probar tu suerte? Aquí tienes 5 juegos de este tipo que puedes instalar gratis en tu móvil.

Buscaminas clásico: Retro, perfecto para veteranos y principiantes

Comenzamos con el Buscaminas de toda la vida, el Buscaminas clásico. Como puedes ver en las imágenes, este juego tiene la misma apariencia y reglas del Buscaminas que seguramente recuerdas haber jugado en Windows. Sin embargo, tiene muchas opciones adicionales. Incluye 40 temas que puedes desbloquear con monedas que obtienes al ganar rondas. También ofrece 5 dificultades: fácil, medio, difícil, extremo y personalizado.

Además, brinda varias opciones que facilitan mucho el juego. Por ejemplo, te permite seguir jugando pese a que hayas detonado una mina si ves un anuncio o pagas con unas monedas virtuales. Incluso, con cada nueva partida que inicies, Buscaminas clásico te deja despejar un área para que el juego no sea tan frustrante. Hasta te da consejos por si no sabes jugar. Eso sí, si quieres jugar sin ventajas, puedes hacer uso de las múltiples opciones de personalización para jugar justo como tú quieres.

Minesweeper: Collector, un Buscaminas moderno con toques de RPG

Pero si buscas un Buscaminas actualizado a esta época, entonces deberías probar Minesweeper: Collector. Este juego presenta tableros con formas atípicas, así como muchos niveles que debes superar en los cuales hay tesoros escondidos que debes recolectar. También tiene un modo online para jugar junto con tus amigos, misiones y hasta puzzles adicionales para expandir la experiencia, aunque son de pago.

En resumen, Minesweeper: Collector toma la fórmula clásica del Buscaminas y le añade ciertas variantes para ofrecerte un juego adictivo que jugarás por mucho tiempo. Así que no dejes de probarlo.

Minesweeper – The Clean One, el más bonito de esta lista

¿Cansado de los tableros retro que tienen todos los juegos tipo Buscaminas? Nosotros también. Por eso, te presentamos a Minesweeper – The Clean One; un Buscaminas con un estilo visual minimalista y muy lindo con varios temas para elegir. En cuanto a opciones, no es muy completo: ofrece 5 modos de dificultad (que lo único que cambian es el tamaño del tablero), un panel para ver tus estadísticas y la función de autoguardado para que no pierdas el progreso de tus partidas.

Aun así, Minesweeper – The Clean One nos parece uno de los mejores juegos de este tipo para Android por su original estética.

MiniSweeper, el único completamente gratis sin anuncios ni opciones premium

Si no soportas ver anuncios mientras juegas al Buscaminas o que te ofrezcan opciones a las que solo puedes acceder pagando, MiniSweeper es el juego que buscas. Aunque no lo creas, este es el único juego tipo Buscaminas decente que no tiene anuncios ni cosas premium por las que hay que pasar por caja. Puedes jugarlo y disfrutar de todas sus opciones completamente gratis sin tener que ver publicidad.

Además, tiene un estilo minimalista que no bebe la batería de tu móvil. Incluso, te ofrece varios temas y opciones de personalización para que, entre otras cosas, puedas cambiar el tamaño del tablero a tu antojo. En definitiva, MiniSweeper es el mejor juego de Buscaminas básico y completamente gratuito que podrás encontrar.

Buscaminas, el más popular en Android

Por último, no podemos dejar de mencionar el juego que lleva por nombre “Buscaminas” y que actualmente es el más descargado de su tipo en Google Play Store. Probablemente su popularidad se debe a lo sencillo de su nombre, pero hay que admitir que este Buscaminas ofrece todo lo que esperamos de un juego de este tipo. Cuenta con tres modos de dificultad y uno personalizado, función de autoguardado, función de rehacer y hasta opciones sociales para desafiar a tus amigos.

Incluso, tiene un tutorial para que aprendas a jugar por si aún no lo sabes. Pero lo mejor de todo es que es gratuito.

Bonus: el Buscaminas de Google al que puedes jugar sin descargar nada

Hay muchas páginas web en Internet que te permiten jugar al Buscaminas sin instalar el juego. Sin embargo, casi todas esas páginas no están adaptadas a los móviles, por lo que no son una buena opción para jugar al Buscaminas en tu Android. Por suerte, si solo escribes “Buscaminas” en Google el buscador te ofrecerá jugar una versión del juego adaptada a los móviles muy buena. No tiene muchas opciones de personalización, pero es una excelente alternativa pues no tienes que descargar nada: jugarás desde el navegador en pantalla completa.

En fin, pásala bien con cualquiera de estos juegos tipo Buscaminas que elijas y hasta la próxima.