Muchos juegos para Android dependen de una conexión de datos móviles o WiFi. Sin embargo, no siempre es posible tener acceso a Internet desde tu móvil, ya sea porque te encuentras en un lugar remoto o simplemente no hay una conexión WiFi cerca de ti y no quieres acabar con tus datos móviles. Es por eso que traemos para ti una lista con los 5 mejores de Android que puedes jugar sin Internet. Así que no te pierdas este post.

Empezamos nuestro conteo con Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey es uno de los juegos más nuevos de esta lista. Se trata de un runner infinito de desplazamiento lateral en el que esquías por varias laderas, realizas grandes saltos y recoges un montón de monedas por el camino. Estas monedas desbloquean elementos de personalización en la tienda del juego.

Sus gráficos son muy coloridos y atractivos, y aunque no ganarán ningún premio por realismo, son agradables a la vista. Su mecánica es bastante simple, los únicos controles disponibles son para saltar y hacer piruetas en el aire. El juego es gratis con publicidad, pero hay una versión de pago en la que se eliminan los anuncios.

Crossy Road, uno de los juegos más populares en esta categoría

Crossy Road es uno de los juegos móviles más populares que existen. Básicamente es el Frogger de esta generación y cumple con su cometido, bastante bien. Aquí tendrás que guiar a un pollo a través de caminos, arroyos y más, esquivando varios obstáculos. El juego presenta más de 150 personajes coleccionables, multijugador local y en línea, soporte para jugar sin conexión, soporte para Android TV y más.

Es un juego ideal para jugar en familia y mejor de todo es que es totalmente gratuito. Las compras en la aplicación son principalmente para mejorar aspectos estéticos del juego, que no afectan su desarrollo.

Viernes 13, solo para valientes

Viernes 13, es un juego de puzzles de terror con muchos elementos gore, pero con una premisa divertida. Juegas como Jason Vorhees y te abres camino a través de más de 100 niveles en los que deberás matar a todos, mientras evitas a los policías, trampas, minas terrestres y otros elementos que tratarán de acabar contigo.

Es una experiencia divertida de estilo arcade que sin duda te encantará. Eso sí, te recomendamos que mantengas este juego lejos de los más pequeños de la casa, ya que su contenido no es apto para niños. Puedes descargarlo de forma gratuita, a través del siguiente enlace.

Hooky Crook, otra excelente opción

Hooky Crook es un juego de plataformas de acción con algunos elementos de puzzle. Aquí controlas un ladrón de gatos, que curiosamente, también es un gato. Utiliza gestos de deslizamiento para mover a tu personaje, mientras evitas obstáculos y a todos tus enemigos. El juego presenta 84 niveles, controles simples, contenido para niños y tablas de clasificación.

Además, el modo sin conexión funciona bastante bien y es ideal para pasar un rato agradable pegado a tu móvil. El juego es gratis, aunque también cuenta con una versión de pago. Y por si fuera poco, sus desarrolladores han prometido añadir más niveles en futuras actualizaciones.

NBA Jam, porque no todo es gratis

NBA Jam es probablemente el mejor juego arcade de deportes en este momento. Es un juego de baloncesto de dos vs dos con reglas bastante simples. Los gráficos no son sorprendentes, pero son lo suficientemente buenos para atraparte. El juego cuenta con multijugador local y en línea, soporte para mando y mucho más.

También tiene un modo de campaña para jugar e incluso ofrece soporte para Android TV. Sin duda, es bastante lo que puedes obtener con este juego, por solo 4,99 euros. Si quieres probarlo, solo debes pinchar sobre el enlace que verás a continuación.

Y para ti, ¿cuál es el mejor juego de Android sin Internet?