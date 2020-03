Si ya no tienes más series que mirar, o bien te ha aburrido un poco estar tanto tiempo frente el televisor viendo películas, no hace falta que rompas la cuarentena y salgas de casa para poder divertirte. Exponerse y contraer el virus Covid-19 no es broma y no es algo que se debe tomar a la ligera.

Teniendo tu móvil a mano y descargando algunos de los juegos que te vamos a mostrar aquí, podrás conseguir que la cuarentena sea mucho más amena y bastante más entretenida, ya que algunos de estos títulos tienen incontables horas de juego (gracias a sus modos online).

Los 10 mejores juegos de Android para pasar la cuarentena

Antes de que te mostremos el Top 10 de los juegos que debes tener en tu móvil para no aburrirte mientras te quedas en casa, te recomendamos ingresar en la nota en donde te explicamos cómo limpiar y desinfectar tu móvil para evitar el coronavirus. Es importante que tengas tu teléfono limpio y libre de gérmenes para no contraer el virus en cuestión.

Por otra parte, es importante aclarar que todos estos juegos que vas a ver a continuación son totalmente gratuitos. Si bien algunos que otros tienen micropagos, no hace falta que gastes dinero real para poder disfrutar de los mismos.

Clash Royale

Si nunca has escuchado hablar de Clash Royale, pues… O has vivido debajo de una roca durante todo este tiempo, o bien nunca le has prestado atención a uno de los juegos más populares que hay para Android. El mismo es un título multijugador en tiempo real con el que podrás combatir contra otros usuarios en batallas épicas y extremadamente divertidas.

Consigue y mejora cartas de forma constante para poder obtener no solo una mayor capacidad de ataque al momento de enfrentarte a otro usuario, sino también una mayor defensa para repeler los ataques de los enemigos. Si te gustan los juegos en donde la estrategia es muy importante al momento de jugar, pues Clash Royale es un título que deberías tener en cuenta.

Call of Duty Mobile

Si lo tuyo son los disparos, la acción y el frenetismo, pues entonces COD Mobile es el juego que tienes que descargar. Diseñado exclusivamente para móviles, esta versión de la popular saga te ofrece modos multijugador llenos de acción en donde solo el más habilidoso se llevará la victoria.

Con varios modos de juego, COD Mobile te permite no solo jugar por tu cuenta, sino que además podrás formar equipo con tus amigos para enfrentarte a otros jugadores en un campo de batalla de más de 100 jugadores (modo Battle Royale). Pero eso no es todo, pues también podrás jugar duelos rápidos por equipo de hasta 5 vs 5, o bien combatir contra tenebrosos zombis en una modalidad en donde las oleadas de enemigos infectados no se detienen.

FIFA Fútbol

Ante el detenimiento total de las ligas de fútbol a causa del coronavirus, son muchas las personas están necesitando suplantar la falta de dicho deporte, y para ello no hay nada mejor que jugar a FIFA Fútbol.

Esta versión de FIFA para móviles Android te da la posibilidad de jugar cara a cara con tus amigos creando tu propio equipo de fútbol. Contrata jugadores, únete a eventos especiales, juega amistosos con otros usuarios en línea y desafía a otras personas en partidos online de forma gratuita.

Si bien el juego está lleno de micropagos, es posible disfrutarlo sin la necesidad de gastar ni un solo duro, eso sí… Lleva mucho tiempo formar un equipo competitivo sin gastar dinero real (algo que deberías tener en cuenta al momento de jugar).

Candy Crush Saga

Si bien es un juego que prácticamente todos los usuarios que posee un móvil Android conocen, no está de más añadirlo a la lista de los mejores juegos para pasar la cuarentena. Con más de 10 mil niveles, Candy Crush Saga te ofrece cientos de miles de horas de diversión.

El objetivo dentro de este título es extremadamente simple: deberás intercambiar, mezclar y combinar los caramelos que aparecen en la pantalla para eliminarlos y de esta manera llegar al siguiente nivel. Cada movimiento que realices será crucial, pues los mismos están limitados y no siempre el movimiento más claro es el que más conviene realizar. Te recomendamos darle una oportunidad si nunca lo has jugado, pues es de esos juegos adictivos que no vas a poder dejar de jugar.

Garena Free Fire

Desde hace ya un par de años que los juegos del estilo Battle Royale han logrado llegar a los primeros puestos en lo que a descargas respecta. Si bien hay otras alternativas, aún más populares, para Android como Fortnite o PUBG, hemos decidido elegir Garena Free Fire para añadirlo a la lista, ¿por qué? Por el simple hecho de que el mismo funciona en la mayoría de los dispositivos móviles.

No hay muchas diferencias con otros juegos del mismo estilo, pues dentro de Garena Free Fire deberás enfrentarte con otros 49 jugadores para tratar de ser el último con vida al final de la partida. Si te gustan este tipo de juegos, te recomendamos darle una oportunidad a este en especial, pues además de ser gratuito ofrece diversión por miles de horas.

Brawl Stars

Los mismos creadores del popular Clash Royale se han encargado del desarrollo de este frenético videojuego multijugador para móviles. Pelea junto con tus amigos o de forma solitario en una gran variedad de modos de juegos de menos de 3 minutos de duración.

A medida que vayas jugando, a cualquiera de los modos que posee este juego, podrás desbloquear nuevos luchadores (Brawlers) que te permitirán utilizar distintos superataques y habilidades. Al tratarse de un título totalmente gratuito, Brawl Stars te permitirá pasar horas y horas de diversión sin ningún tipo de límite.

UNO!

¿Te gustan los juegos de cartas? Pues entonces no puedes dejar pasar la versión digital del popular juego UNO! para móviles Android. Si nunca lo has jugado, o bien no tienes idea de cómo va este juego de cartas, esta versión para Android te explicará todas las reglas y te enseñará en pocos pasos cómo jugar.

Por otra parte, no solo podrás jugar a UNO! con otras personas de forma online, también podrás jugar con tus familiares dentro de tu casa de manera gratuita y sin ningún tipo de limitación (siempre y cuando descarguen el juego en sus móviles).

Preguntados

La tienda de aplicaciones de Google para Android, Play Store, tiene contenido para todos los gustos, pues también hay títulos para aquellos a los que no les gustan los juegos de acción, de disparos o de estrategia. Preguntados es un claro ejemplo de ello, ya que es un título de preguntas y respuestas extremadamente entretenido.

Si eres fanático de los juegos de trivial, y además te gusta competir contra otras personas de forma online, Preguntados es el título que tienes que descargar en tu móvil Android.

Mario Kart Tour

Si quieres recordar esos mágicos momentos que pasaste de niño frente a tu Super Nintendo o Nintendo 64, pues qué mejor que descargar la versión móvil del popular Mario Kart para Android.

Este título te permite jugar junto a otras personas de forma online en los distintos modos que posee. No hace falta que seas un experto en Mario Kart, pues al fin y al cabo lo único que tienes que hacer es correr con tu karting, evitar los ataques de los otros jugadores y tratar de llegar primero a la meta.

Asphalt 9: Legends

¿Fanático de los autos? Pues entonces deberías darle una oportunidad al último juego de la saga Asphalt para Android. Considerado como uno de los mejores juegos de carreras para móviles, este título mantendrá varios días pegado a la pantalla de tu móvil mientras te quedas en casa cumpliendo con la cuarentena.

Con más de 4 modos de juegos, Asphalt te permitirá no solo correr contra otros usuarios de manera online, también te da la posibilidad de personalizar hasta el más mínimo detalle de los autos que tienes en tu garaje. Es necesario aclarar que este juego no es un simulador de autos, es más bien un juego de carreras arcade en el que no hace falta ser un experto para poder disfrutar del mismo. Tu solo ocúpate por hacer una buena carrera y tratar de llegar primero a la meta, pues el que llega primero es el que más premios recibe.

Si tienes algún problema descargando estos juegos, te recomendamos desinstalar el mismo y volver a descargarlo. De igual manera, no deberías encontrar ningún tipo de inconveniente al momento de jugarlos, pues todos estos títulos funcionan en cualquier dispositivo móvil con Android 7.0 o superior.

En caso de que tengas una tablet o teléfono con una versión de Android inferior a la mencionada, pues tendrás que actualizar el sistema operativo a una versión superior: Android 8.0 o Android 9.0 respectivamente.

Por último, pero no por eso menos importante, te recomendamos acompañar estos juegos con algún otro tipo de actividad para no aburrirte mientras te quedas en casa cumpliendo la cuarentena. ¿Qué tipo de actividad? Pues ver cuáles son las 10 mejores series para hacer maratón pinchando aquí.