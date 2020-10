Crush Them All actualmente es uno de los mejores RPG de tipo Idle que existen para móviles. Es muy adictivo y ofrece una gran cantidad de posibilidades para avanzar paulatinamente. Por supuesto, una de las principales claves para avanzar rápido en este juego son sus personajes, mejor conocidos como héroes. En Crush Them All casi literalmente hay cientos de héroes que aportan mucha variedad al juego, pero también mucha confusión.

De ahí a que las personas que empiezan a jugar a Crush Them All se pregunten… ¿qué héroes debería mejorar para no perder el tiempo ni las runas? Y es que, como en todo juego con muchos personajes, en Crush Them All hay héroes que claramente son superiores a otros y que te permitirán progresar de forma más rápida. Para ayudarte en este tema, aquí hemos preparado una Tier List con los mejores héroes de Crush Them All, así como con las runas que mejor funcionan para cada uno de ellos.

Tier List de Crush Them All: mejores héroes y runas

La Tier List que verás a continuación está basada en el indicador de fuerza de cada personaje, así como en la dificultad de obtener sus medallas para evolucionarlos. Al lado de cada personaje verás también una selección de tres runas que deberías priorizar para un héroe en específico, según sus características y habilidades. Asimismo, recuerda que en una Tier List los personajes con clasificación S son los mejores, los que tienen A le siguen y así sucesivamente hasta llegar a E que es la clasificación de los personajes menos recomendados.

Sin más que añadir, aquí tienes la tabla con los mejores héroes y runas de Crush Them All.

Héroes (Afinidad) Clasificación Obtención de medallas Mejores runas Dark Hunter (Oscuro) S Fácil Precisión > Rapidez > Daño Vlad (Oscuro) S Difícil Daño > Rapidez > Precisión Leaf Blade (Tierra) S Difícil Vitalidad > Falange > Agilidad Thorn (Tierra) S Difícil Precisión > Veneno > Plaga Alda (Fuego) S Difícil Quemar > Daño > Quemadura Scud (Fuego) S Difícil Daño > Rapidez > Precisión Paladin (Luz) S Difícil Vitalidad > Falange > Agilidad Valkyrie (Agua) S Difícil Enfriar > Rapidez > Frenesí Namida (Agua) S Difícil Enfriar > Rapidez > Congelar Trickster (Oscuro) S Difícil+ Vitalidad > Rapidez > Aturdir Ornok (Oscuro) S Difícil+ Vitalidad > Falange > Agilidad Tesla (Luz) S Difícil+ Vitalidad > Rapidez > Aturdir Sorrow (Oscuro) A Fácil Daño > Precisión > Rabia Atlantus (Agua) A Normal Vitalidad > Precisión > Rapidez Kage (Oscuro) A Normal Precisión > Rapidez > Frenesí Akwa (Agua) A Normal Vitalidad > Rapidez > Enfriar Gladiator (Tierra) A Normal Vitalidad > Defensa > Agilidad Monki King (Fuego) A Normal Aturdir > Rapidez > Salpicar Monki Mortar (Oscuro) A Normal Daño > Rapidez > Precisión Onyx (Oscuro) A Normal Vitalidad > Salpicar > Precisión Siegfried (Luz) A Normal Vitalidad > Daño > Agilidad Bun-gun (Luz) A Difícil Vitalidad > Rapidez > Aturdir Frost Queen (Agua) A Difícil Congelar > Enfriar > Salpicar Kasumi (Oscuro) A Difícil Vitalidad > Agilidad > Rapidez Misty (Tierra) A Difícil Precisión > Rapidez > Daño Ser Shû (Luz) A Difícil Vitalidad > Rapidez > Aturdir Vulcan Hammer (Fuego) A Difícil Vitalidad > Daño > Salpicar Monki Roboti (Luz) A Difícil+ Vitalidad > Rapidez > Daño Dragon Bot (Oscuro) B Fácil Daño > Rapidez > Precisión Skeleton Giant (Oscuro) B Fácil Vitalidad > Daño > Agilidad Spike (Luz) B Fácil Vitalidad > Daño > Salpicar Chaos (Oscuro) B Normal Vitalidad > Daño > Rapidez Furiosa (Fuego) B Normal Vitalidad > Falange > Precisión Magmus (Fuego) B Normal Vitalidad > Daño > Rapidez One Eye (Luz) B Normal Agilidad > Precisión > Rapidez Pirato (Agua) B Normal Enfriar > Aturdir > Daño Spark (Fuego) B Normal Daño > Rapidez > Quemar Thor (Luz) B Normal Vitalidad > Agilidad > Daño Wolfie (Tierra) B Normal Vitalidad > Daño > Resistencia Clawdette (Tierra) B Difícil Vitalidad > Rapidez > Daño Ice Cube (Agua) B Difícil Vitalidad > Enfriar > Rapidez PumpKing (Tierra) B Difícil Daño > Vitalidad > Veneno Snowman (Agua) B Difícil Enfriar > Rapidez > Congelar Petunia (Tierra) B Difícil+ Vitalidad > Aturdimiento > Aturdir Torch (Fuego) B Difícil+ Daño > Rapidez > Precisión Bat (Oscuro) C Fácil Daño > Rapidez > Rabia Black Beard (Agua) C Normal Vitalidad > Falange > Agilidad Dark Knight (Oscuro) C Normal Daño > Vitalidad > Falange Dark Wolf (Oscuro) C Normal Rapidez > Aturdimiento > Aturdir Groovine (Tierra) C Normal Rapidez > Precisión > Daño Jasmine (Fuego) C Normal Precisión > Frenesí Kasai (Fuego) C Normal Vitalidad > Agilidad > Precisión Krouki (Tierra) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Merlinus (Luz) C Normal Rapidez > Vitalidad > Frenesí Mizu (Agua) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Robin Hood (Tierra) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Rufus (Agua) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Spyro (Fuego) C Normal Vitalidad > Agilidad > Precisión Arcana (Luz) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Circe (Oscuro) C Normal Vitalidad > Agilidad > Precisión Krûnk (Luz) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Mecha Valken (Fuego) C Normal Vitalidad > Rapidez > Precisión Neko (Oscuro) C Normal Daño > Rapidez > Precisión Tellus (Tierra) C Normal Vitalidad > Agilidad > Daño Hooky (Tierra) C Difícil Vitalidad > Agilidad > Daño Ice Knight (Agua) C Difícil Enfriar > Congelar > Vitalidad Râ (Luz) C Difícil Vitalidad > Agilidad > Defensa

¡Y eso es todo! Recuerda que este tipo de listas se crean subjetivamente y no siempre los personaje más fuertes son los que te harán ganar. Lo importante es conocer bien sus habilidades y hacer un bueno uso de las runas para poder sacar el máximo provecho a cada uno de los héroes que tengas.