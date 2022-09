De la innumerable cantidad de shooters disponibles en PC, no cabe duda que Escape From Tarkov se ha convertido en uno de los más importantes de los últimos años. Este multijugador masivo de supervivencia ruso destaca por ser de los pocos shooters que llevan el realismo al siguiente nivel, haciendo que la muerte del personaje sea un duro castigo para el jugador y no un simple reinicio de la partida.

Pues bien, lamentablemente Escape From Tarkov solo se puede jugar en ordenadores. Pero, afortunadamente, un estudio chino acaba de lanzar oficialmente a la Play Store el clon de este juego ruso de culto. Se trata de Lost Light, un título gratuito para móviles que tiene esa mezcla de supervivencia y shooter que tanto gusta de Tarkov.

Lost Light: el clon de Escape From Tarkov llega gratis a Google Play Store

NetEase Games es un estudio que se ha caracterizado en los últimos años por lanzar alternativas (clones) de los títulos más famosos de PC y móviles. Es así como el desarrollador ya cuenta con su propio clon de Fortnite, PUBG y de Dead by Daylight.

Pues bien, ahora ha llegado la copia de Escape From Tarkov llamada Lost Light. ¿Su principal atractivo? Pues que es un juego totalmente gratuito que puedes descargar en la Play Store con el cajetín que dejamos aquí abajo:

Lost Light se ambienta en un futuro postapocalíptico, específicamente en el año 2040, en el que el brote de una extraña enfermedad acabó con gran parte de la población. En este mundo totalmente caótico los jugadores deberán cumplir misiones y recolectar recursos para equiparse y poder sobrevivir a las extremas condiciones que plantea el mapa.

Además, tendrás que enfrentarte contra otros jugadores en línea en duelos PvP con mucha acción en los que puedes llevarte un gran botín, o perder todo lo que llevas. Y tú… ¿Le darás una oportunidad a Lost Light?