Android Auto, el sistema operativo de Google adaptado para coches, está diseñado para proveerte solo las mínimas funciones necesarias en la pantalla de tu vehículo. No está pensado para jugar o ver vídeos, pues este tipo de actividades de entretenimiento podrían suponer una distracción importante que pone en riesgo tu integridad. De ahí a que todos inconscientemente pensemos que no existen juegos para Android Auto, pero sí que los hay y son oficiales.

A diferencia de apps como CarTube que hay que instalarlas con métodos de terceros porque Google no las permite, los minijuegos de Android Auto no solo han sido aprobados por Google, sino que además son ofrecidos por la plataforma de GameSnacks creada por la gran G. ¡Existen más de 130 juegos para Android Auto que puedes disfrutar desde tu coche! Descúbrelos a continuación.

GameSnacks: la app de Android Auto que te permite jugar a minijuegos en tu coche

GameSnacks es una plataforma de juegos en línea creada por Google que ofrece una gran variedad de juegos casuales y divertidos que se pueden jugar en cualquier dispositivo con o sin conexión a Internet, como en los coches con Android Auto. Los juegos de GameSnacks están diseñados para ser rápidos y fáciles de jugar con controles táctiles sencillos.

Algunos de los juegos disponibles son: Bubble Woods, Solitaire, Cut the Rope, 2048 y muchos más. Los juegos no tienen anuncios ni compras integradas, pero ten en cuenta que no se pueden jugar mientras el coche está en marcha, como es lógico.

Lista de juegos compatibles con Android Auto a través de GameSnacks

Estos son todos los juegos que están disponibles en la web de GameSnacks y que se pueden jugar en Android Auto:

2048

2048 Dices 3D

2048 Giants

8 Ball Billiards Classic

99 Balls 3D

Archery World Tour

Arctic Pong

Ball Blast

Basketball Master

Bee Connect

Block Puzzle

Bolly Beat

Brain Trainer

Bubble Tower

Bubble Woods

Cake Slice Ninja

Candy Bubble

Cannon Balls 3D

Carrom Clash

Checkers Legend

Chess Classic

Chess Mania

Color Burst

Color Pixel Art Classic

Comfy Farm

Crazy Caves

Cricket Hero

Cube Tower

Daily Solitaire

Daily Sudoku

Diamond Rush

Diwali Lights

Domino Battle

Draw Climber

Element Blocks

Endless Siege

Find 500 Differences

Find The Difference

Flappy Dunk

Foot Chinko

Free Kick Football

Fullspeed Racing

Garden Bloom

Gin Rummy

Gold Miner

Golf Adventures

Golf Fling

Guns and Bottles

Gym Stack

Helix Jump

Hexa Dungeon

Idle Restaurants

Jewel Academy

Jewel Blocks

Jewel Christmas Mania

Jewel Legend

Jewel Magic

Jewel Magic Xmas

Jewel Pets MAtch

Jigsaw Puzzle Deluxe

Jigsaw Puzzles Hexa

Jumping Justin

Justin The Super Roo

Kitty Match

Knife Smash

Lake Jump

Ludo Legend

Mahjong 3D

Mahjong Classic

Merge Cakes

Merge Heroes

Merge Melons

Merge Pirates

Merge The Gems

Merge The Numbers

Mine Sweeper

Mine Sweeper Mania

Moving

My Space Pet

Northern Heights

Odd One Out

Om Nom Bubbles

Om Nom Connect Christmas

Om Nom Connect Classic

Om Nom Run

Onet Connect Classic

Panda Pizza Parlour

Perfect Piano

Pets Rush

Pics Word Game

Pin The UFO

Pirate Pop

Pirates Match 3

Pocket Battle Royale

Pocket Champions

Poly Art

Power Wall

Raft Dog

Retro Drift

Reversi Mania

Road Fury

Rocket Road

Roll This Ball

Santa’s Magic Christmas

Santa’s Quest

Scooter Xtreme

Slime.io

Smarty Bubbles

Smarty Bubbles 2

Snakes and Ladders

Solitaire Classic

Spider Solitaire

Spiral Roll

Stack Bounce

Stack Colors

Stars Aligned

Sudoku

Sushi Grab

Table Tennis World Tour

The Sea Rush

Tiger Run

Tiles Of Egypt

Timber Guy

TNT Bomber

Totemia CUrsed Bubbles

Tower Climb

Tower Crash 3D

Traffic Tom

Train 2048

Tripeaks Solitaire Farm Edition

Truck Trials

Unblock That

Uncle Ahmed

Unpark Me

Word Detector

Word Pics

Word Search

Zoo Boom

Zumba Ocean

Cómo jugar en Android Auto a los minijuegos de GameSnacks

Para jugar en Android Auto, primero debes asegurarte de que tienes activada la plataforma GameSnacks en tu coche de esta manera:

Conecta tu smartphone Android a la unidad de infoentretenimiento del coche . Puedes elegir conectarlo de forma inalámbrica o por cable.

. Puedes elegir conectarlo de forma inalámbrica o por cable. Inicia Android Auto en tu coche.

Selecciona el menú Auto y elige la opción Personalizar .

. Tu smartphone Android mostrará ahora una pantalla que dice Personalizar menú de apps .

. De la lista de opciones que verás en la pantalla de tu teléfono, selecciona la casilla que dice GameSnacks .

. Reinicia la aplicación Android Auto.

Ahora, deberías ver un nuevo icono en la pantalla de infoentretenimiento llamado GameSnacks.

Pulsa sobre la aplicación GameSnacks. Y listo, verás un montón de juegos que podrás empezar a disfrutar de inmediato usando la pantalla táctil del vehículo.

¡Eso es todo! No olvides que solo podrás jugar a los títulos de GameSnacks cuando el coche no esté en marca.