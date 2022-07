Los juegos para cuidar mascotas virtuales hoy en día ya se han consolidado como una categoría clásica de videojuegos que simplemente no pasarán de moda. Y si eres fan de los juegos clásicos, tenemos un artículo en donde te explicamos cómo jugar gratis a juegos retro sin descargar nada.

A continuación, te presento los mejores juegos para cuidar perros o gatos que se encuentran disponibles para Android.



Catapolis – Cat Simulator Game

En este juego podrás cuidar de un gatito, que en un principio será muy pequeño y tendrás que alimentarlo con biberón, pero, con el pasar del tiempo crecerá y podrás alimentarlo con comida para gatos mayores, como cereales.

Cuenta con excelentes gráficos y tendrás muchas opciones para interactuar con tu gato. Podrás acariciarlo, rascar su barriga, jugar con él, bañarlo y alimentarlo.

La característica a destacar de este juego es que cuenta con la opción de utilizar los beneficios de la realidad aumentada. Podrás utilizar la cámara de tu smartphone para que tu gatito aparezca en cualquier lugar, ¡podrás verlo como si estuviera en casa!

My Talking Tom Friends

Seguramente ya habrás escuchado de My Talking Tom, My Talking Angela o My Talking Hank, pues ahora, los creadores de estos juegos han llegado con una propuesta en donde podrás interactuar con más de una mascota a la vez.

Por primera vez, podrás cuidar de todos estos simpáticos personajes al mismo tiempo. Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben y Becca se han mudado juntos a una misma casa y tendrás que cuidar de ellos. Si algo es seguro, es que con este juego te esperan horas de diversión aseguradas.

Si ya has jugado alguno de los juegos de la franquicia de My Talking Tom, te darás cuenta de que el sistema de juego es bastante similar, solo que ahora podrás interactuar con más mascotas virtuales en el mismo juego.

También tendrás la posibilidad de decorar el hogar de tus mascotas. Podrás decorar el salón, la cocina e incluso el jardín. Puedes visitar distintas partes de la ciudad para que tus simpáticas mascotas se lo pasen en grande.

My Dog: Pet Game Simulator

Este es un juego de simulación de crianza únicamente de perros, en donde tendrás que elegir entre más de 60 tiernos perros de diferentes razas. Podrás decorar tu hogar e invitar o visitar a tus amigos para socializar con los cachorros.

Un aspecto a destacar son los excelentes gráficos con los que cuenta este juego, en donde podrás alimentar, entrenar, jugar y vestir a tu cachorro.

My Cat: Pet Game Simulator

Este juego es de los creadores de My Dog: Pet Game Simulator y cuenta con las mismas características que el juego anterior, solo que, en este caso, deberás elegir entre más de 40 gatos diferentes.

Igual que en el juego anterior, podrás alimentar, entrenar, jugar y vestir a tu gatito. También tendrás la opción de diseñar tu hogar a partir de una variedad de opciones de decoración que ofrece el juego. Juega con tus amigos visitando sus casas y prueba juegos divertidos para mantener feliz a tu mascota.

Hellopet

Este juego cuenta con las mismas características que cualquier otro juego de simulación de crianza de mascotas. Al iniciar el juego, deberás elegir entre cuidar de un perro o un gato y podrás colocarle el nombre que quieras.

Sin embargo, lo que diferencia a este juego de los demás es la posibilidad de ver a tu mascota pasearse por la pantalla mientras estás haciendo otras cosas en tu dispositivo, lo cual, sin duda, logra agregarle un toque interesante.

Y esta ha sido nuestra lista de los mejores juegos para cuidar perros o gatos disponibles para Android. ¿Ya habías jugado alguno de ellos?

