Luego de que Goose Goose Duck se volviera tan popular, son muchos los usuarios que aseguran de que se trata de una copia del exitoso juego Among Us. Si bien es cierto que entre ambos videojuegos hay muchas similitudes, sí que existen algunas diferencias claves. Si te interesa saber en qué se diferencia Goose Goose Duck de Among Us y cuál de ambos consideramos que es la mejor alternativa a la hora de jugar, sigue leyendo este artículo.

Diferencias entre Goose Goose Duck y Among Us

A continuación, te mencionamos algunas de las diferencias más importantes entre Among Us y Goose Goose Duck.

Cantidad de jugadores por partida

Aunque Among Us luego de su lanzamiento aumentó la cantidad de jugadores permitidos por partida de 10 a 15, sigue siendo una cantidad inferior a la que permite Goose Goose Duck en donde puedes crear partidas de hasta 16 jugadores. Definitivamente, no se trata de una gran diferencia, pero puede que, al momento de querer jugar con un gran grupo de amigos, ese jugador extra que te permite incluir Goose Goose Duck haga la diferencia.

Opciones de comunicación entre jugadores

Among Us no cuenta con una opción para activar el chat de voz, sin embargo, existe un software de terceros que puedes instalar para activarlo. En el caso de Goose Goose Duck, este proceso no es necesario, ya que el mismo juego viene incorporado con un chat de voz y cuenta con la opción de activar el chat de proximidad. Esto te garantiza que todos tus amigos puedan hablar entre ellos al jugar Goose Goose Duck.

Adicionalmente, Goose Goose Duck cuenta con una opción de chat rápido que le permite a los jugadores usar plantillas para enviar mensajes a otros jugadores. Por tanto, en cuanto a la comunicación, Goose Goose Duck es el ganador definitivo.

Modos de juego

Goose Goose Duck tiene múltiples modos de juego para elegir, entre los cuales se encuentra Classic, Classic+, Dine & Dash, entre otros. Aunque esto podría resultar abrumador para un nuevo jugador, al final, ayudan a que en juego sea mucho más entretenido. Por otro lado, en Among Us oficialmente se tienen solo dos modos de juego: Clásico y Hide and Seek.

Roles

Goose Goose Duck tiene más de 24 roles diferentes para elegir, en donde no todos son gansos y no todos son patos. Si bien es cierto que contar con tantos roles agrega mayor variedad al juego, también lo hace más confuso, especialmente para los nuevos jugadores.

En Goose Goose Duck existen algunos roles muy interesantes, entre los cuales está el de buitre, que debe comerse los cadáveres de los jugadores que han muerto, y el de dodo, que debe hacer lo posible para que voten por él. Esta variedad de roles hace que el juego sea más complicado, ya que no sabrás en quién confiar para votar. Incluso si son sospechosos, dudarás debido a que existen roles que ganan al ser eliminados.

Por otro lado, está Among Us con un número de roles mucho más reducido, que puede que haga el juego más monótono, pero tiene como ventaja que es mucho más simple a la hora de jugar, por lo tanto, los nuevos jugadores se podrán adaptar mucho más rápido.

Plataformas

Aunque Goose Goose Duck está disponible en casi todas partes, Among Us lo supera holgadamente. Among Us, además de estar disponible en todas las plataformas en las que puedes jugar a Goose Goose Duck, está disponible para jugar en realidad virtual y consolas (PlayStation, Nintendo Switch y Xbox). Sin embargo, tras el éxito de Goose Goose Duck no nos extrañaría que acabe llegando a todas las plataformas que le falta abarcar.

Tiempos de partidas

En Among Us los tiempos de partidas suelen ser más rápidos. Esto es así principalmente porque en Among Us no se cuenta con tanto tiempo para votar y que las tareas son más rápidas y sencillas en comparación con Goose Goose Duck.

El hecho de que Goose Goose Duck te ofrezca más tiempo para votar, significa que tendrás más tiempo para dialogar y crear argumentos convincentes, pero si lo que buscas es un juego rápido o si se te hacen aburridas las partidas demasiado largas, puede que Among Us sea la opción para ti.

Mapas

En cuanto a los mapas, en Goose Goose Duck son generalmente más complejos, lo que hace que el juego sea aún más desafiante para los nuevos jugadores. Goose Goose Duck también le ofrece un poco más de frescura al juego, ya que no se limita a una nave espacial.

El hecho de poder elegir entre diferentes mapas que no solo varíen en temática, sino que también en tamaños, te permite jugar con la dificultad de las partidas. Por ejemplo, los mapas más pequeños resultan ser más fáciles de navegar y al mismo tiempo podrás encontrar los cuerpos en el mapa mucho más rápido.

Por cierto, al momento de escribir este artículo, Goose Goose Duck ofrece el doble de mapas que Among Us (8 contra 4).

Among Us vs. Goose Goose Duck: ¿cuál es mejor?

Ahora bien, vamos a la gran pregunta: ¿cuál es mejor entre Goose Goose Duck y Among Us? Puede que después de haber leído las diferencias entre ambos juegos ya tengas tu propio veredicto, pero si aún tienes dudas, puedes utilizar nuestra opinión para tomar una decisión.

A pesar de que Goose Goose Duck se trata de un juego que no tiene mucho tiempo en el mercado en comparación con Among Us, resulta ser una propuesta mucho más interesante y completa. Goose Goose Duck ha usado las bases de Among Us y las ha mejorado para crear un juego más desafiante y fresco, y todo esto es principalmente gracias a la gran variedad de modos de juego, roles y mapas que tiene para ofrecer.

Among Us se ha quedado bastante corto a comparación con Goose Goose Duck y esto se debe principalmente a que los desarrolladores no han agregado ninguna actualización importante a excepción del nuevo modo de juego que fue agregado en diciembre de 2022.

Adicionalmente, algo que también inclina más la balanza es que Goose Goose Duck es gratis tanto para PC como para Android, a diferencia de Among Us, que solo es gratis en móviles.

Y si te interesa, también puedes echarle un vistazo a la lista de los 5 juegos similares a Among Us gratis para jugar en Android.