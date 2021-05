Sylveon ya está disponible en Pokémon Go, algo que muchos jugadores han estado esperando con ansias. Sin embargo, como es bien sabido lograr una evolución específica de entre las múltiples evoluciones de Eevee no es cosa fácil, mucho menos si no sabes qué hace falta para evolucionar, en este caso, a Sylveon. Por eso, aquí te explicamos los dos métodos con los que puedes evolucionar tu Eevee en Sylveon.

Los dos métodos para evolucionar a Eevee en Sylveon

Sylveon, the Intertwining Pokémon, has arrived in Pokémon GO! pic.twitter.com/FBhMCTz7qG — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 26, 2021

Sylveon ha sido liberado oficialmente para Pokémon Go como parte del evento Luminous Legends (segunda parte). Sin embargo, no podrás encontrarlo en estado salvaje ni en incursiones o eclosiones de huevos. Irónicamente, durante este evento otras evoluciones de Eevee sí estarán disponibles, como Vaporeon, Flareon y el poderoso Umbreon, ideal para la liga Súper.

Solo podrás tener tu propio Sylveon si logras hacer evolucionar a Eevee, pero dejarlo a la suerte no será suficiente. De hecho, lograr que Eevee evolucione a Sylveon puede ser una de las evoluciones más complicadas, algo entendible si tomamos en cuenta que esta evolución es una de las mejores opciones para usar en combates Pokémon.

Cámbiale el nombre a Eevee para evolucionar a Sylveon

Este es el método más simple y rápido para hacer evolucionar a un Eevee en cualquiera de sus evoluciones a voluntad. Sin embargo, este truco solo es posible una vez. Por lo que, si ya lo has usado anteriormente es probable que el sistema no te permita hacerlo de nuevo. Por suerte, varios usuarios han reportado que sí han podido evolucionar su Eevee en Sylveon cambiándole el nombre a pesar de haber usado este truco con otra evolución de Eevee, nada pierdes con intentarlo.

En el caso de Sylveon, tendrás que cambiarle el nombre de tu pokémon a Kira. Al hacerlo, verás que cambia la silueta en el apartado de evolución, reflejando la evolución a Sylveon.

Reúne 70 corazones con tu compañero Eevee para evolucionar a Sylveon

Este es el método más complejo y tedioso, si no puedes usar el truco del cambio de nombres deberás completar 70 corazones con tu compañero Eevee y como seguro estarás pensando, esto toma bastante tiempo. Sin embargo, hay un truco con el que puedes acelerar la evolución de tu Eevee a Sylveon:

Puedes aumentar el número de corazones de tu compañero pokémon cuando está en estado eufórico. Este estado es posible cuando le das de comer un “Pokocho”, alimento especial que puedes comprar con 100 monedas.

Sin embargo, aún con las Pokocho solo podrás alcanzar un máximo de 27 corazones por día, lo que significa que tendrás que invertir 3 días para reunir la cantidad necesaria de corazones y poder asegurar la evolución a Sylveon. Además, toma en cuenta que para que el estado eufórico haga efecto al “caminar juntos”, debes darle antes el Pokocho a tu compañero, así no perderás tiempo.

Hay un tercer método para conseguir a Sylveon, que podrás usar más adelante

Si reunir 70 corazones te parece muy complicado y ya no puedes usar el truco de cambio de nombre, quizás con el paso de las semanas podrás usar un tercer método: intercambiar un Sylveon de uno de tus amigos por otro Pokémon que tú tengas. Pero toma en cuenta que cuando intercambias un Pokémon que no tienes en tu Pokédex este requiere de una cantidad importante de polvos estelares y si no tienes la cantidad necesaria no podrás hacerlo.

Eso es todo, si ya tienes tu Sylveon dinos qué método has usado para conseguirlo. También, nos gustaría saber si quisieras estar al día con más contenido de Pokémon Go, no dudes en decírnoslo en los comentarios.