El Nvidia Shield TV es el Android TV más potente del mercado y, por lo tanto, el mejor para emular juegos de consolas. Con los emuladores apropiados, puedes convertirlo en una consola de videojuegos genial para tu tele. El problema es que para Android TV no hay muchos emuladores que estén bien optimizados, como sí los hay para Windows, Linux o incluso Android. Además, la mayoría no funcionan bien con mandos externos o almacenamiento externo.

De esto último seguramente ya te distes cuenta tú mismo y por eso has llegado aquí. A continuación, te presentaremos todos los emuladores que funcionan perfectamente en el Nvidia Shield TV, según las pruebas que nosotros mismos hemos hecho con el modelo de 2019. Descubrirás emuladores que, además de ser rápidos en este TV Box, te permitirán jugar con mandos y memoria externa. Vamos allá…

RetroArch, el mejor emulador de Game Boy, NES, Atari, Genesis y Saturn para el NVIDIA Shield TV

RetroArch es uno de los pocos emuladores de calidad que está 100 % adaptado al Nvidia Shield TV y al uso de mandos externos. ¡Y es gratis! En realidad, esta app no es un emulador en sí, sino una plataforma que recopila muchos emuladores. Funciona mediante «núcleos» que actúan como emuladores, los cuales se descargan e instalan desde la propia app. En este artículo te explicamos mejor cómo convertir tu Android TV en una consola retro con RetroArch.

Ahora bien, no todos los emuladores de RetroArch funciona bien en el Nvidia Shield TV. Según nuestras pruebas, las principales consolas que puede emular de forma óptima son:

Game Boy / Game Boy Color : con los núcleos «mGBA» o «Gambatte».

: con los núcleos «mGBA» o «Gambatte». Game Boy Advance : con el núcleo «mGBA».

: con el núcleo «mGBA». NES : con el núcleo «Nestopia».

: con el núcleo «Nestopia». SNES : con el núcleo «Snes9x».

: con el núcleo «Snes9x». Atari 2600 : con el núcleo «Stella».

: con el núcleo «Stella». Genesis / Mega Drive : con el núcleo «Genesis Plus GX».

: con el núcleo «Genesis Plus GX». Saturn: con el núcleo «Yaba Sanshiro».

Hay otros emuladores de RetroArch para estas consolas que se supone que funcionan sin problemas y son mejores, pero en el Nvidia Shield TV van muy lento, con lag o directamente no abren ni un juego. Hablamos de SameBoy, Mupen64Plus GLES3, Flycast, DeSmuME y melonDS. Pero no te preocupes, pues para emular otras consolas hay mejores opciones.

Mupen64Plus FZ, el mejor emulador de Nintendo 64 para el NVIDIA Shield TV

Si quieres jugar a la mítica Nintendo 64 en tu Nvidia Shield TV, el emulador que te lo permitirá con un rendimiento casi perfecto es Mupen64Plus FZ. Tiene una interfaz algo anticuada, todo hay que decirlo, pero es gratuito y corre cualquier juego de N64 sin problemas. Eso sí, tendrás que pagar 3 € si quieres usarlo con almacenamiento externo (ojo, no es un micropago, sino una versión Pro que se compra aparte).

Otra cosa que debes saber es que Mupen64Plus FZ usa por defecto el plugin de vídeo «Gliden64 / Muy preciso» que en varios juegos puede causar problemas gráficos. Por ello, te recomendamos cambiarlo a «Glide64 / Preciso» que no presenta ningún problema, solo que algunos juegos los reproduce con la resolución original forzada, perdiendo así mucha calidad de imagen. Así que seguramente tendrás que cambiar entre uno y otro plugin según el juego que vayas a jugar.

ePSXe, el mejor emulador de PlayStation 1 (PS1) para tu Nvidia Shield TV

Para jugar a los juegos de la PlayStation original, te recomendamos ePSXe. Es de pago, pero está muy bien optimizado para correr los juegos de las PSX y PSOne con gráficos mejorados. En el Shield TV tiene un rendimiento excepcional. Además, soporta cualquier tipo de mando externo para jugar a partidas en multijugador local. Tiene renderizado en HD, soporte para trucos y una opción para guardar la partida cuando tú quieras. Muy recomendado.

Redream, el mejor emulador de Dreamcast para el NVIDIA Shield TV

Puedes tener la Dreamcast de SEGA en tu Nvidia Shield TV con el emulador Redream, que funciona de maravilla. Aunque la emulación de esta consola pueda suponer un gran reto para muchos dispositivos, el Shield TV emula como un campeón incluso las ROM más exigentes de Dreamcast gracias a este potente emulador. Redream es gratis, pero solo podrás ejecutar los juegos en calidad SD si no pagas.

Si quieres jugar en HD con este emulador, tendrás que pagar su versión Pro que vale 6 €. Lo que más nos gusta de Redream es que hace una emulación impecable y soporta mandos externos (incluso los mapea automáticamente). Y las técnicas de reescalado que utiliza para jugar en alta resolución no perjudican para nada el rendimiento del juego. ¡Pruébalo!

DraStic, el mejor emulador de Nintendo DS para tu Nvidia Shield TV

DraStic es el emulador por excelencia de la portátil Nintendo DS, ya que funciona a la perfección en casi todos los dispositivos. En el Nvidia Shield TV también funciona bastante bien, aunque no es perfecto. Pero no por culpa del emulador en sí, sino por cómo están hechos muchos juegos de la DS. Nuestra queja es que la experiencia de emular los controles táctiles con un mando es bastante molesta.

En muchos casos, va a ser imposible que logres adaptar bien los controles táctiles al joystick con el que juegas en el Shield TV. Por eso, varios juegos son injugables. Te recomendamos solo usar este emulador con juegos que no requieran los controles táctiles (como el Mario Kart, por ejemplo). Y los que los requieran sí o sí, te tocará jugarlos en PC con el ratón o en tu móvil con la pantalla táctil. Este emulador es de pago, por cierto.

PPSSPP, el mejor emulador de PSP para tu Nvidia Shield TV

Otra consola portátil que puedes emular de maravilla en el Nvidia Shield TV es la PSP. Eso sí, hazlo con el emulador PPSSPP que es el que mejor funciona hasta ahora. Te permite jugar a todo el catálogo de esta portátil de PlayStation sin lag, ralentizaciones o bugs molestos. Es capaz de ejecutar juegos pesados en Full HD, como God of War: Chains of Olympus. Así que vale la pena.

A diferencia de DraStic, no tendrás problemas con los controles de este emulador, pues la PSP no tiene ninguna complicación táctil. ¡Ah! Y ten en cuenta que PPSSPP es un emulador 100 % gratuito, pero tiene una versión Gold de pago para aquellos que quieran apoyar su desarrollo.

Dolphin, el mejor emulador de Wii y GameCube para el Nvidia Shield TV

La emulación de las consolas GameCube y Wii de Nintendo es bastante exigente para un dispositivo como el Shield TV que está destinado a reproducir contenido en streaming. Aun así, el popular emulador Dolphin es capaz de ejecutar algunos juegos en este TV Box. No todos, eso sí. Encontrarás muchos juegos que simplemente no funcionarán ya que el Shield TV no es lo suficientemente potente para emularlos.

Para exprimir este emulador, te recomendamos usar la API Vulkan en vez de la OpenGL, aunque es posible que algunos juegos funcionen mejor con esta última. Además, te aconsejamos usar su versión MMJ. Pero lo cierto es que los juegos de Wii y GameCube más potentes no podrás emularlos en condiciones y los que requieran Nunchuck son bastante difíciles de controlar. En definitiva, el Shield TV no es el mejor dispositivo para usar este emulador, aunque puede servirte para algunos juegos.

Citra, el mejor emulador de la Nintendo 3DS para el Nvidia Shield TV

La 3DS es otra consola que ha costado bastante emularla en algunos dispositivos, sobre todo en el Nvidia Shield TV. De hecho, todavía la emulación de juegos de 3DS en este TV Box no es perfecta, pero en los últimos años ha mejorado bastante gracias a los avances del emulador Citra. Ahora, ya puedes jugar a títulos como Ocarina of Time, Majora Mask, Sonic Lost World y Luigi’s Mansion a 30 FPS. Incluso, hay juegos como Super Smash Bros y New Super Mario Bros 2 que los corre a 60 FPS.

Eso sí, debes mantener la resolución original o no aumentarla tanto para poder jugar con una fluidez decente. Realmente, no nos parece que el Nvidia Shield TV sea el mejor dispositivo para emular la 3DS, ya que todavía hay muchos juegos importantes que no funcionan, como A Link Between Worlds y Super Mario 3D Land. De todas formas, no pierdes nada con probarlo para ver a qué juegos puedes jugar.

DamonPS2, un emulador de PlayStation 2 para el Nvidia Shield TV (no recomendado)

Este es el emulador menos recomendado para el Nvidia Shield TV. Realmente no funciona bien con la gran mayoría de juegos y su desarrollo no ha avanzado mucho en los últimos años. Sin embargo, hay unos pocos juegos que los mueve con una tasa de FPS aceptable. Gradius V corre a 40 FPS, Maximo: Ghosts to Glory a 25 FPS (con lag), Alone in the Dark a 45 FPS (con bajones), Devil May Cry a 40 FPS (con lag) y God of War a 30 FPS (con lag y bajones).

La verdad es que este emulador no vale la pena en el Shield TV, ni siquiera en su versión Pro de pago. Pero es que no hay ningún otro emulador de PlayStation 2 para Android TV que funcione tan «bien» como DamonPS2 (Play! es otro que puedes probar, pero es más de lo mismo), así que lo dejamos aquí como una curiosidad.

Usa Gamestream para emular todo lo que el Nvidia Shield TV no puede, pero tu PC sí

¿No conseguiste emular juegos de Nintendo Switch, PS2, GameCube o Wii en tu Nvidia Shield TV? No te preocupes, aún te queda una última opción. Si tienes un PC con gráfica GeForce GTX, puedes usar la función Gamestream del Nvidia Shield TV para solucionar este problema. Emulas los juegos en tu PC y con esta función los transmites a tu televisor por streaming para jugar hasta en 4K a 60 FPS y con el mando conectado a tu Shield TV.

Gamestream (que no es lo mismo que GeForce Now) usa codificadores de vídeo de alta velocidad y baja latencia creados y optimizados por Nvidia específicamente para sus gráficas y dispositivos. Por ello, la experiencia de jugar por streaming con esta función es impecable. Ten en cuenta que no solo podrás transmitir a tu TV juegos por emulación, sino también juegos nativos de PC. ¡Y es gratis! Así que dale una oportunidad a Gamestream.

En fin, esperamos que esta guía de emuladores para tu Nvidia Shield TV te haya gustado. Si quieres recomendarnos otro emulador que no mencionamos aquí, hazlo desde los comentarios.