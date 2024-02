Habiéndose lanzado hace casi una década en ordenadores, Undertale sigue siendo un juego de rol fenomenal. Sus gráficos son realmente simples, pero su historia es apasionante y es un título altamente rejugable.

Por desgracia, Undertale nunca llegó oficialmente a los dispositivos móviles, aunque eso no significa que no puedas jugarlo ahora mismo. Una opción es emular la versión de Nintendo Switch con Yuzu Emulator o la de PSVita con Vita3K. No obstante, hay una forma todavía más simple: a través de un MOD realizado por la comunidad que es un simple APK fácilmente instalable y está en español. Si quieres descargar y jugar Undertale para Android en español, llegaste al artículo indicado porque te enseñaremos cómo lograrlo.

Juega Undertale en tu móvil ahora mismo con este mod para Android

Como mencionamos antes, Undertale no está disponible oficialmente para Android, pero la comunidad se ha encargado de portar este juego a nuestros móviles. ¿Lo mejor de todo? Incluso hay una versión de Undertale para Android en perfecto español y con botones virtuales incluidos. Es un simple APK que puedes descargar gratis e instalar manualmente como cualquier otro, aunque te dejaremos el paso a paso a continuación.

Si quieres disfrutar de esta cautivante aventura en el subsuelo por primera o enésima vez, desde tu móvil, esto es lo que debes hacer:

Descarga el ZIP de Undertale para Android desde el botón que dejamos abajo. Abre el explorador de archivos de tu móvil y busca el paquete que acabas de descargar (generalmente estará la carpeta ‘Download’). Toca el archivo y presiona ‘Extraer’ en la ventana flotante que se abrió. Puedes eliminar el ZIP después de esto si deseas. Abre la carpeta que acaba de crearse, llamada ‘UNDERTALE ESPAÑOL CONTROLES…’ Ubica el archivo APK y presiónalo para iniciar la instalación. Presiona ‘Ajustes’ en la notificación de instalación de fuentes desconocidas que recibiste. Autoriza a tu explorador de archivos de instalar apps desconocidas y regresa. Toca ‘Instalar’ para continuar con la instalación de Undertale en tu móvil. Arranca la aplicación una vez finalice la instalación y disfruta.

Como verás, la instalación del APK de Undertale para Android es sencillísima y en cuestión de un par de minutos estarás disfrutando el juego. El mod está perfectamente adaptado a dispositivos móviles, con controles virtuales y todo. Además, puede completarse totalmente en cualquiera de los modos que Undertale ofrece (pacifista, neutral o genocida).

Como recomendación, te diríamos que pruebes el juego en Android 11 o superior. En versiones anteriores, el mismo desarrollador advierte que podrían producirse errores que no permiten jugar. ¿Nos cuentas qué tal te fue con la instalación y si todo funciona perfectamente?