¿Te gustan los juegos de pelea? ¿Te gustaría participar en una batalla campal entre estudiantes universitarios? Si tu respuesta es sí, entonces tal vez quieras probar College Brawl, el nuevo juego para Android que está causando furor en TikTok desde hace varias semanas por su contenido explícito. De hecho, TikTok ya está eliminando la mayoría de vídeos sobre este juego debido a que incumple con sus normas, al igual que los vídeos escondidos bajo el término Kawasaki cargo.

Y es que, aunque a simple vista parece un juego normal, las peleas de College Brawl están bastante subidas de tono y no son aptas para menores de edad. Y no lo decimos por cuestiones como la sangre o el contenido gore, sino por las exhibiciones de actos sexuales de dudosa moralidad que el juego constamente muestra. Así que, antes de mostrarte cómo descargarlo, te diremos de qué trata exactamente y la polémica que lo rodea para que no te lleves una desagradable sorpresa.

Cómo es College Brawl: de qué trata el juego y por qué está siendo viral en TikTok

College Brawl es un juego indie creado por el desarrollador que se hace llamar LAGS en itch.io. Pertenece al género beat ‘em up, por lo que es similar a juegos como Streets of Rage. El juego va de peleas en un entorno 2D, pero tiene una trama bastante turbia. De hecho, tiene dos tramas que pasamos a resumirte a continuación:

La historia de Ken : en esta trama serás Ken, un estudiante universitario, que tiene la misión de vengar a sus amigos que fueron atacados y robados por la banda de chicas Red Kat Gang. Tu objetivo será recuperar las pertenencias robadas. Lo turbio es que cuando derrotas a un enemigo tendrás la opción de tener relaciones sexuales con el enemigo para recuperar tu KI.

: en esta trama serás Ken, un estudiante universitario, que tiene la misión de vengar a sus amigos que fueron atacados y robados por la banda de chicas Red Kat Gang. Tu objetivo será recuperar las pertenencias robadas. Lo turbio es que cuando derrotas a un enemigo tendrás la opción de tener relaciones sexuales con el enemigo para recuperar tu KI. La historia de Anko: en esta historia juegas como Anko, la hermana pequeña de Ken. Tu objetivo será salvar a tus compañeros de clase que fueron atacados por unos temibles pandilleros que te envían vídeos no apto para menores. Cuando derrotas a un enemigo, este soltará comida para recuperar HP y KI. Hasta aquí, todo normal. Lo raro llega cuando te golpean 3 veces en un corto periodo de tiempo porque no solo dejarán noqueada a Anko, sino que además los enemigos podrán tener relaciones sexuales con ella.

La historia de Ken tiene 5 niveles con 5 jefes diferentes, mientras que la historia de Anko tiene 3 niveles con 4 jefes diferentes. La trama de Ken cuenta con un total de 26 animaciones de tipo +18 distintas, y la de Anko cuenta con 10 animaciones de tipo +18 distintas.

Por qué no deberías descargar College Brawl si eres menor de edad

College Braw está clasificado como +18 y tiene contenido inapropiado para menores. El protagonista masculino del juego lucha y tiene relaciones contra oponentes femeninas vestidas con trajes reveladores. De esta manera, el juego podría afectar negativamente al desarrollo de los niños, ya que estos podrían copiar el comportamiento violento y sexualizado.

Muchos defensores de la salud en Internet piden que el juego sea prohibido o retirado. Algunos argumentan que el juego podría dañar la salud mental y física de los niños, así como sus valores y su moral. Lo consideran una apología de la violencia y el acoso escolar. Sin embargo, otros lo ven como una forma de sátira y expresión artística, y defienden su libertad de creación y consumo.

Lo único que podemos recomendarte nosotros es que solo lo juegues si eres mayor de edad.

Dónde descargar College Brawl de forma oficial

¿Eres mayor de edad? Entonces puedes jugar a College Brawl en tu dispositivo Android, Windows o Mac. Puedes descargar su versión gratuita o de pago sin anuncios ni virus desde itch.io (una tienda de juegos indie bastante fiable):

Descargar APK | College Brawl (demo gratis y versión completa por 1,49 $)

También existen MOD APK de College Brawl que te permite jugar a la versión de pago completamente gratis, pero no recomendamos que los descargues porque podrían esconder malware. De cualquier forma, si descargas un MOD de College Brawl, al menos usa Virus Total antes de instalarlo para ver si tiene virus.