El Angry Birds original, uno de los juegos móviles más populares de la historia, se eliminará de Google Play y en la App Store se cambiará su nombre a Red’s First Flight (el primer vuelo de Red), a partir del 23 de febrero. Aparentemente, este es un movimiento comercial estratégico, debido a que la compañía cree que el título está afectando a sus otros juegos.

Al momento de su lanzamiento en 2009, el juego superó sin esfuerzo los 100 millones de descargas y hasta el presente había sumado más de 2 mil millones de descargas. Esto permitió a Rovio registrar colecciones respetables y dar vida a una franquicia que pronto se convirtió en transmedia entre dibujos animados, cómics, libros y películas de cine.

La compañía ha anunciado la retirada de su juego clásico de Angry Birds, explicando los motivos de esta decisión con una publicación en Twitter: “Hemos revisado el caso de Rovio Classics: Angry Birds y, debido al impacto en nuestro catálogo de juegos, hemos decidido que Angry Birds Classics se eliminará de Play Store el 23 de febrero de 2023”.

Rovio ha querido transmitir todo su cariño a los fans de la saga Angry Birds, asegurando que el equipo de desarrolladores ha trabajado duro para mantener los clásicos de Angry Birds. Los otros juegos de Angry Birds para Android, como Angry Birds 2, Angry Birds Journey y Angry Birds Friends, seguirán estando disponibles.

Como nota interesante, “Buck” (Community Development Manager de Rovio) mencionó que la decisión de renombrar el clásico de Angry Birds en iOS forma parte de “un plan más amplio”, relacionado con los orígenes del querido Red. Rovio quiere explorar otras alternativas que aseguren la viabilidad de mantener los clásicos en la App Store. Por tanto, es posible que Rovio tenga reservada alguna sorpresa en forma de spin-off, inspirado en los títulos clásicos de Angry Birds.

