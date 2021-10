Desde el pasado 20 de octubre las plantas NFT del modo Farm fueron clonadas al modo PvP de Plant vs Undead por lo que cada vez falta menos para que puedas jugar al PvP de este juego. De hecho ya la beta del PvP es jugada por los moderadores del juego y por mil jugadores. Además, aunque ya se sabía que las plantas en el PvP se irán quemando con cada partida, existen algunas cosas que debes saber al respecto.

Ten en cuenta que así es como será el modo PvP de Plant vs Undead y por ahora hay que esperar que los desarrolladores del juego permitan el acceso a más jugadores al modo PvP. De hecho el acceso a la beta del PvP de Plant vs Undead se irá haciendo gradualmente. Además, mientras la beta del PvP sigue a prueba, los desarrolladores de Plant vs Undead aprovecharon para explicar algunas cosas sobre la quema de plantas y las recompensas del PvP.

Los detalles sobre la quema de plantas en el PvP de Plant vs Undead

Los desarrolladores de Plant vs Undead han ido sacando poco a poco los detalles del PvP y ahora han explicado cómo serán la quema de plantas y las recompensas en este modo de juego. Ten en cuenta que la quema de plantas hace referencia a la vida útil que tendrán las plantas NFT en el PvP de Plant vs Undead.

La quema de plantas en el PvP de Plant vs Undead

La cantidad de vida útil que perderán tus plantas y las plantas que perderán dicha vida dependerá de los siguientes factores:

Si tienes 12 plantas NFT todas ellas perderán 1 vida útil cuando ganes . Además, cuando pierdas una batalla solo 4 plantas NFT perderán 1 vida útil.

. Además, cuando pierdas una batalla solo 4 plantas NFT perderán 1 vida útil. Cuando tienes 6 plantas NFT y 6 plantas gratuitas tus 6 plantas NFT perderán 1 vida útil cuando ganes . Ahora, cuando pierdas una batalla solo 4 de tus plantas NFT perderán 1 vida útil.

y 6 plantas gratuitas . Ahora, cuando pierdas una batalla solo 4 de tus plantas NFT perderán 1 vida útil. Si tienes menos de 4 plantas NFT todas ellas perderán 1 vida útil cuando ganes y cuando pierdas.

Podrás crear plantas NFT nuevas a partir de Fragmentos

Por otro lado, en la beta del PvP podrás ganar un Fragmento de planta NFT como recompensas en tus partidas. Los Fragmentos de plantas te servirán para crear una planta NFT nueva cuando tengas 20 Fragmentos del mismo tipo. Además, si usas 20 Fragmentos de un tipo y entre 1 y 30 Fragmentos de más tipos tienes la posibilidad de crear plantas con diferentes rarezas.

Ten en cuenta que mientras más Fragmentos uses, más posibilidades tendrás de crear una planta rara. Además, si usas 20 fragmentos de Metal u otro tipo y más de 30 fragmentos de Fuego tendrás más posibilidades de tener una planta que no sea común.

Las recompensas en el PvP de Plant vs Undead

Lo que ganes en las batallas del PvP de Plant vs Undead variará según la cantidad de plantas NFT que haya en cada partida, incluyendo tus plantas NFT y las de tu contrincante. Las recompensas serán las siguientes:

Si en la batalla hay entre 0 y 2 plantas NFT el ganador no tendrá ningún Fragmento .

el ganador . Cuando en la batalla hay entre 3 y 5 plantas NFT el ganador tendrá entre 1 y 2 Fragmentos .

el ganador tendrá . Si en la batalla hay entre 6 y 11 plantas NFT el ganador tendrá entre 3 y 4 Fragmentos .

el ganador tendrá . Cuando en la batalla hay más de 12 plantas NFT el ganador tendrá entre 5 y 7 Fragmentos.

Ten en cuenta que si tu oponente y tú solo tienen plantas gratuitas en la batalla el ganador no tendrá ningún Fragmento. Ahora, si tu oponente tiene 3 plantas NFT y tú tienes 3 plantas NFT el ganador tendrá entre 3 y 4 Fragmentos.

Estos datos sobre la quema de plantas y los Fragmentos te serán de utilidad para que calcules cuáles pueden ser tus ganancias en el PvP de Plant vs Undead. Igualmente debes saber cuáles son las mejores plantas NFT para el modo PvP de Plant vs Undead si quieres ganar la mayor cantidad de batallas posibles.