El Battle Royale es un género de videojuego curioso porque premia a los jugadores que juegan bien, pero al mismo tiempo su dinámica hace que cualquiera puede ganar. Así que, la mejor forma de saber qué tan bueno eres en juego como Fortnite, no es viendo cuántas partidas has ganado, sino cuántas muertes o kills has hecho en el juego.

Fortnite lleva un registro de cuántas kills han realizado todos sus jugadores, pero no lo muestra al público. No te molestes en buscar dentro de los ajustes del juego esta estadística porque no la encontrarás. Para saber cuántas kills has acumulado en Fortnite tienes que usar una aplicación llamada Fortnite Tracker. Enseguida te enseñamos a utilizarla y todo lo que puedes hacer con ella.

Descubre cuántas kills has conseguido en Fortnite

Para ver cuántas kills tienes en Fortnite, sigue estos pasos:

Ingresa en la página web Fortnite Tracker.

Introduce tu nombre de usuario en Epic Games, PlayStation Network o Xbox Live en el cuadro de texto que aparece en primer plano.

en el cuadro de texto que aparece en primer plano. Seguidamente, la página te mostrará todas tus estadísticas de Fortnite. Por defecto, verás la cantidad de kills que has hecho desde que empezaste a jugar por primera vez. Si quieres, puedes pulsar en Last 30 o Last 7 para ver solamente las kills que has hecho en el último mes o en la última semana, respectivamente. También puedes filtrar por plataforma, capítulo , etc. Más abajo puedes ver tus kills en los modos Solo, Duos y otros de forma separada. Abajo del todo, en la sección Recent Matches , te saldrá un desglose de las kills que has conseguido en tus últimas partidas.

Ten en cuenta que estas estadísticas se actualizan cada 3 minutos, así que debes esperar un momento después de terminar una partida en Fortnite para ver cuántas kills has logrado.

¿Quieres tener todas estas estadísticas de Fortnite en formato de aplicación? Aquí abajo te dejamos el cajetín de descarga de la app oficial de esta página web para móviles Android e iOS.

