El DOOM original (de 1993) no solo es conocido por ser uno de los mejores shooters de la historia, sino también por ser un meme de Internet. El juego es tan ligero y poco exigente en cuanto a recursos que han logrado ejecutarlo con éxito hasta en una calculadora con batería de patatas. Si bien estas extrañas formas de jugar al DOOM son muy asombrosas, no son para nada prácticas si de verdad quieres pasarte el juego de principio a fin.

La manera más sencilla y rápida de jugar al DOOM en la actualidad es a través del navegador de tu PC o móvil, ya que no tienes que descargarlo, instalarlo, configurarlo ni nada de eso. Literalmente, solo abres una página y el juego ya estará listo para jugar. De hecho, desde este artículo de Androidphoria que estás visitando puedes jugar al DOOM. ¡Échale un vistazo abajo!

¡Juega al DOOM original gratis y sin descargarlo!

Como puedes ver, es posible jugar a una versión de DOOM basada en JavaScript totalmente funcional, sin salir de este artículo gracias a la app web DOS.Zone. Los controles para jugar desde tu PC varían, pero suelen ser estos:

Las flechas del teclado para moverte.

del teclado para moverte. Enter para aceptar las opciones del juego.

para aceptar las opciones del juego. Esc para salir de una opción.

para salir de una opción. Crtl o Alt para disparar.

o para disparar. Espacio para abrir puertas.

Si vas a jugar en una tablet o smartphone, presiona el icono de móvil que está en la parte de arriba para activar los botones táctiles. Y si presionas el botón de disquete, podrás guardar en el navegador tu partida junto con los ajustes que has hecho.

Eso sí, ten en cuenta que en los teléfonos más viejos puede que no funcione esta versión del juego.

También puedes jugar a otros juegos clásicos de DOS desde esta misma web

Si aún no te has dado cuenta, en la barra superior del juego hay una opción llamada Games. Si la pulsas y luego seleccionas «DOS.Zone», podrás acceder a la colección completa de casi 2000 juegos clásicos del sistema DOS que se encuentran disponibles en DOS.Zone, sin tener que salir de Androidphoria. Encontrarás otros clásicos como DOOM II (el que juega la rata de Twitch), Prince of Persia, el primer Need for Speed, el primer GTA, el primer Mortal Kombat, Bomberman y muchos más.

En caso de que prefieras jugar a todos estos juegos desde una app y no desde el navegador, te invitamos a descargar la aplicación de DOS.Zone para Android con el siguiente cajetín. La experiencia va a ser la misma, pero con formato de app.