Los desarrolladores de Plant vs Undead no han explicado algunos detalles sobre el juego. Sin embargo, los desarrolladores de este juego han aclarado recientemente cómo funcionan el emparejamiento y la puntuación MMR del modo PvP de Plant vs Undead.

Conocer cómo funciona el emparejamiento en Plant vs Undead te ayudará a saber cuántos puntos MMR ganarás o perderás después de un combate. Recuerda que así es el modo Rank en el PvP de Plant vs Undead y según tu Rank puedes obtener diferentes recompensas al final de la temporada.

Igualmente, para que tengas un Rango alto y ganes las mejores recompensas al final de la temporada debes conocer los trucos para ganar en el PvP de Plant vs Undead.

El emparejamiento y las puntuaciones MMR en el PvP de Plant vs Undead

Es importante que sepas que el emparejamiento que tengas con tu contrincante en el PvP de Plant vs Undead determinará cuántos puntos ganarás o perderás al finalizar el combate. Además, según los desarrolladores del juego, el sistema de emparejamiento y de puntuación MMR de Plant vs Undead busca ser equilibrado para que los jugadores jueguen en contra de otros que tengan un nivel similar.

El nivel de emparejamiento funciona de la siguiente manera:

Diferencia de puntaje MMR Jugador con menos MMR Jugador con más MMR 0 – 100 Si ganas: +20. Si pierdes -20. Si ganas: +20. Si pierdes -20. 101 – 200 Si ganas: +25. Si pierdes -15. Si ganas: +15. Si pierdes -25. 201 – 300 Si ganas: +30. Si pierdes -10. Si ganas: +10. Si pierdes -30. 301 – 400 Si ganas: +32. Si pierdes -8. Si ganas: +8. Si pierdes -32. 401 – 500 Si ganas: +34. Si pierdes -6. Si ganas: +6. Si pierdes -34. 501 – 600 Si ganas: +35. Si pierdes -5. Si ganas: +5. Si pierdes -35. 601 – 700 Si ganas: +36. Si pierdes -4. Si ganas: +4. Si pierdes -36. 701 – 800 Si ganas: +37. Si pierdes -3. Si ganas: +3. Si pierdes -37. 801 – 900 Si ganas: +38. Si pierdes -2. Si ganas: +2. Si pierdes -38. 901 – 1000 Si ganas: +39. Si pierdes -1. Si ganas: +1. Si pierdes -39. Más de 1000 Si ganas: +39. Si pierdes -1. Si ganas: +1. Si pierdes -39. Lee también: Las mejores plantas NFT para ganar más LE en el modo Farm de Plant vs Undead

Ten en cuenta que es posible que dos jugadores con una gran diferencia de MMR se encuentren en una partida aleatoria. Sin embargo, al parecer el sistema de emparejamiento de Plant vs Undead prioriza los encuentros entre jugadores con una diferencia de MMR estrecha.

Entonces, te tocará una partida con un jugador que tenga una diferencia de MMR amplia contigo, si después de un largo tiempo el sistema no encuentra a un jugador con un puntaje MMR similar al tuyo.

Ahora que sabes cuántos puntos ganarás o perderás al terminar un combate en el modo Season del PvP de Plant vs Undead debes conocer cómo ha cambiado este juego con la llegada de la v0.20.3.