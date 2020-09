La √ļltima semana de las nuevas Guerras de Clanes 2 de Clash Royale ya est√° aqu√≠ y, como habr√°s podido observar, hay algunos cambios. En la semana final de la Carrera del R√≠o esta se reduce a la mitad de las corridas normales y da paso a un nuevo elemento, el Coliseo de la guerra de clanes.

¬ŅQu√© es este coliseo? ¬ŅPara qu√© sirve? Pues eso es exactamente lo que te explicaremos aqu√≠. En esta √ļltima semana tu clan competir√° por una mayor cantidad de Trofeos de clanes, los cuales te permitir√°n avanzar puestos en la Liga o incluso pasar a una liga superior una vez finalizada la Guerra de clanes.

¬ŅC√≥mo alcanzar el Coliseo de primero? ¬ŅHay alg√ļn truco?

Una vez que termines la Carrera del Río, atravesarás la puerta bélica y llegarás al Coliseo de Clash Royale. En este Coliseo tendrás la opción de participar en Duelos contra otros miembros de otros clanes.

Para alcanzarlo no hay ning√ļn truco, simplemente tendr√°s que motivar a tu clan para que todos batallen y pod√°is alcanzarlo r√°pido. Por suerte, en el que estoy ahora, ha alcanzado este puesto de primero y se ha llevado el mejor bot√≠n, ya que al alcanzar la puerta b√©lica recibes un cofre de guerra de recompensa y m√°s trofeos para el clan.

Una vez en el Coliseo las batallas de barcos no estarán disponibles, y no podrás atacar las defensas de otros barcos. Sin embargo, podrás seguir completando las tareas del río como hasta ahora, las cuales te darán trofeos extra. Todo el prestigio que consigas después de terminar la carrera se agregará a la puntuación de la clasificación.

Y, cuando la Guerra de clanes termine, recibir√°s Trofeos extra en esta √ļltima semana.

¬ŅC√≥mo ganar el duelo del Coliseo de las Guerras de Clanes de Clash Royale?

Al alcanzar el Coliseo, adem√°s de completar otras tareas para ganar trofeos y conseguir ganar la guerra de clanes y llevarte el √ļltimo bot√≠n (el m√°s grande); tambi√©n podr√°s hacer duelos.

En estos duelos ser√°s emparejado con otros jugadores de la misma liga que, al igual que t√ļ, hayan alcanzado ya el Coliseo. Estos duelos no son diferentes a los de las Tareas del R√≠o, pero competir√°s contra los mejores clanes, pues aquellos que no lleguen al Coliseo no tendr√°n la opci√≥n de participar en los duelos.

Para ganar estos duelos, no hay que hacer nada m√°s que jugar con tus 3 mejores mazos. Eso s√≠, aqu√≠ tienes un truco para ganar el duelo en Clash Royale que te vendr√° de perlas, y cr√©enos que funciona casi siempre…

Esperamos haberte aclarado todo sobre el nuevo Coliseo, pero si tienes alguna duda puedes usar los comentarios.