Decir que Roblox es uno de los juegos más populares de la última década, no es exagerar. La plataforma con cientos de minijuegos es el lugar de confort de muchos niños, jóvenes e incluso adultos que no solo vienen a Roblox para jugar, sino también para crear y compartir.

Sin embargo, aunque seas el fanático de Roblox más acérrimo, debes admitir que el juego está plagado de errores que arruinan la experiencia, lo cual es en parte entendible dada su naturaleza moldeable.

Por eso, hace un tiempo hicimos un artículo con todos los errores y soluciones de Roblox en móviles y PC. No obstante, en ese artículo no incluimos el error 286 de Roblox que ha estado afectando a muchos jugadores en estas últimas semanas. Así que, en esta ocasión, te mostraremos cómo solucionar ese molesto error.

Posibles causas del error 286 en Roblox

Primero lo primero… ¿por qué me sale el código de error 286 en Roblox? Según lo que indica el propio mensaje del error, este problema aparece porque no tienes suficiente memoria en tu dispositivo para ejecutar la experiencia de Roblox a la que quieres jugar. Para ser más específicos, el mensaje en inglés dice literalmente lo siguiente «your device does not have enough memory to run this experience. Exit back to the app«, que es más o menos lo mismo que mencionamos arriba.

En pocas palabras, Roblox te dice que la culpa es de tu dispositivo que no tiene suficiente memoria RAM. Sin embargo, lo cierto es que la causa de este problema suele ser un fallo en los servidores de Roblox o en la app del juego. Así que, no te preocupes, pues normalmente este error no tiene nada que ver con tu dispositivo.

Cómo solucionar el error 286 en Roblox

Hay varias soluciones que puedes probar para solucionar el código de error 286 en Roblox. Aquí te presentamos todas las posibles en una lista:

Reinicia el juego : sal de la aplicación y ciérrala por completo (en Android debes ir a Configuración > Aplicaciones > Roblox > Forzar detención). Luego, vuelve a abrirla y verifica si así se solucionó el problema.

: sal de la aplicación y ciérrala por completo (en Android debes ir a Configuración > Aplicaciones > Roblox > Forzar detención). Luego, vuelve a abrirla y verifica si así se solucionó el problema. Inicia sesión desde cero : ve a la configuración de Roblox y pulsa la opción de Cerrar sesión (en Android se encuentra dentro de la sección Más). Seguidamente, inicia sesión nuevamente con tu cuenta de Roblox de siempre.

: ve a la configuración de Roblox y pulsa la opción de Cerrar sesión (en Android se encuentra dentro de la sección Más). Seguidamente, inicia sesión nuevamente con tu cuenta de Roblox de siempre. Borra la memoria caché del juego : en Android se hace desde Configuración > Aplicaciones > Roblox > Almacenamiento > Borrar caché. Si no te funciona, toca también la opción de borrar datos y comprueba si así se arregla.

: en Android se hace desde Configuración > Aplicaciones > Roblox > Almacenamiento > Borrar caché. Si no te funciona, toca también la opción de borrar datos y comprueba si así se arregla. Actualiza la app de Roblox : para ello, tienes que ir a la tienda de aplicaciones donde descargaste el juego y seleccionar Roblox. Si hay una actualización disponible, te aparecerá para instalarla. Es posible que una actualización acabe con el error.

: para ello, tienes que ir a la tienda de aplicaciones donde descargaste el juego y seleccionar Roblox. Si hay una actualización disponible, te aparecerá para instalarla. Es posible que una actualización acabe con el error. Haz una instalación limpia de Roblox: en pocas palabras, desinstala la app del juego y vuelve a instalarla desde la tienda de apps.

Verifica si Roblox está caído : para ello, puedes ver si han anunciado algo en la cuenta oficial de Roblox en Twitter o en el servicio de Downdetector para Roblox. En este último, si notas un pico muy alto reciente en el gráfico, significa que el problema no es tuyo, sino del servidor. Solo debes esperar a que lo arreglen.

: para ello, puedes ver si han anunciado algo en la cuenta oficial de Roblox en Twitter o en el servicio de Downdetector para Roblox. En este último, si notas un pico muy alto reciente en el gráfico, significa que el problema no es tuyo, sino del servidor. Solo debes esperar a que lo arreglen. Juega con una VPN o con DNS distintas : puede ser que tu dispositivo no se esté conectando bien a los servidores de Roblox. Para solucionarlo, prueba jugar con una de estas VPN gratis activa o cambiando las DNS de tu Android.

: puede ser que tu dispositivo no se esté conectando bien a los servidores de Roblox. Para solucionarlo, prueba jugar con una de estas VPN gratis activa o cambiando las DNS de tu Android. Cierra todas las apps de tu dispositivo : si de verdad el problema es la escasa RAM de tu dispositivo, entonces intenta forzar la detención de todas las aplicaciones abiertas en el mismo para liberar la mayor cantidad de espacio posible. Y si tu móvil tiene RAM virtual, este es el momento de activarla. Después, deberías tener suficiente RAM para ejecutar el juego de Roblox que querías jugar.

: si de verdad el problema es la escasa RAM de tu dispositivo, entonces intenta forzar la detención de todas las aplicaciones abiertas en el mismo para liberar la mayor cantidad de espacio posible. Y si tu móvil tiene RAM virtual, este es el momento de activarla. Después, deberías tener suficiente RAM para ejecutar el juego de Roblox que querías jugar. Desinstala las aplicaciones que no uses: es posible que Roblox necesite más espacio de almacenamiento para correr una determinada experiencia. Igualmente, es posible que tengas apps instaladas en tu móvil que no uses regularmente y estén ocupando un valioso espacio. Además, puede que estas apps estén activas en segundo plano ocupando memoria RAM. Por tanto, la solución es desinstalarlas. Aquí te dejamos 3 métodos para desinstalar apps en Android.

A veces el error 286 en Roblox es un problema temporal que se soluciona solo con tan solo esperar unos minutos. Si no es tu caso, entonces deberías pensar en cambiar de móvil por uno más potente. Aquí tienes una lista con los 10 mejores móviles Xiaomi con NFC que no están nada mal de precio.