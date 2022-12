El juego Bravely Default Brilliant Lights apagará sus luces en 2023

Lamentablemente, otro juego que no tuvo demasiado tiempo desde que se lanzó, cerrará sus servidores en febrero de 2023. Sucedió con Crash Bandicoot: On the Run! y ahora le toca al título de Square Enix, Bravely Default Brilliant Lights. Aunque en este último caso quizá no todo esté perdido.

El juego para móviles se inspiró en el famoso título RPG de Nintendo, y está disponible para Android y iOS (únicamente en el territorio japonés) desde el 27 de enero de 2022. Se podía pensar que dependiendo de la popularidad del juego, quizá saliera una versión para el resto del mundo en el futuro, algo que, por supuesto, ya no será posible.

Al menos Bravely Default Brilliant Lights tendrá un cierre adecuado

La razón oficial de su cierre, dicho por Square Enix, es debido a que la empresa no podrá continuar ofreciendo una experiencia de juego adecuada para sus usuarios. Con esto queda entredicho que, a pesar de su reciente salida, no tuvo demasiada audiencia ni tampoco cumplió con las expectativas que se esperaban en Japón.

Cerrará entonces el día 28 de febrero de 2023, y antes de la fecha, sus creadores se han comprometido con ofrecer un final adecuado. Lo que significa que todo el contenido de la historia principal que restaba por salir, aparecerá en las pantallas de sus jugadores antes del cierre.

Además, para no dejar a sus usuarios con un amargo sabor de boca, Square Enix hizo saber que proporcionará una versión offline. Esta tendrá el contenido más importante, permitiendo pasar a través de la historia principal de principio a fin. Al ser offline, por supuesto, no tendrá acceso a ninguna opción que requiera conectarse a un servidor por Internet.

Los detalles sobre dicha versión aún están por anunciarse. Por el momento, los jugadores podrán seguir entrando al juego para avanzar en su historia como siempre. Si esperabas el título, lamentablemente no será posible recibirlo en el resto del mundo. Lo bueno es que Square Enix ofrece muchos otros juegos para móviles que puedes probar en su lugar.

Bravely Default Brilliant Lights continúa en la Play Store hasta su cierre oficial, así que los curiosos están a tiempo de probar el juego desde sus dispositivos. Aunque claro, lo verán todo en japonés.