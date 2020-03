El estudio Etermax, creadores de los populares juegos Apalabrados y Preguntados, ha lanzado un nuevo juego de palabras llamado Adivinados. Puedes descargarlo ya mismo desde Google Play Store o desde la App Store de forma gratuita. Al igual que los otros juegos del estudio, Adivinados pondrá a trabajar a tus neuronas y hará que tú y tus amigos se enfrenten para ver quién es el más ágil mentalmente.

Si ya jugaste a Apalabrados o a Preguntados, Adivinados es una descarga obligatoria. A continuación, te contaremos todo lo que tiene para ofrecerte este nuevo juego de Etermax.

Adivinados: responde acertijos para llegar a la cima

Adivinados es un juego muy sencillo. Se trata de un juego de mesa que consiste en llegar a la cima (de un parque de atracciones) antes que tu rival. Para ello, los jugadores tendrán que girar una ruleta, la cual determinará cuantos pasos avanzarán en el tablero. Asimismo, el azar de la ruleta es el que determinará cuál desafío deberás superar.

Una vez que te toque un desafío, tendrás que responder el acertijo presentado en un tiempo límite de 30 segundos, adivinando la palabra correcta. Sin embargo, si caes en la casilla del rival, serán dos acertijos seguidos los que tendrás que resolver. Si no lo logras, pierdes el siguiente turno, pero si aciertas vuelves al tablero para seguir jugando. Eso sí, ten en cuenta que en el tablero hay escaleras y toboganes que definirán tu destino.

Las escaleras te harán subir más rápido, mientras que los toboganes harán que retrocedas varios pasos. Esta mecánica le otorga al juego mucho azar para que incluso los más ágiles mentalmente puedan perder si la suerte no está de su lado. Es algo un poco injusto que en los otros juegos de Etermax no existía, por lo que estamos ante una propuesta diferente que puede gustar o no a los amantes de este tipo de juegos.

De todas formas, antes de competir con tus amigos, el juego te hará jugar una partida de tutorial para que puedas entender bien de qué trata. Cuando estés listo, puedes invitar a tus amigos a jugar o puedes buscar una partida online para competir contra un jugador de alguna parte del mundo que quiera jugar. Por suerte, no es difícil encontrar partidas online, ya que el juego está disponible en español, francés, italiano, alemán y portugués.

Descargar gratis Adivinados para tu Android o dispositivo iOS

Ahora bien, Adivinados se puede descargar gratis tanto en Google Play Store como en App Store. No obstante, el juego tiene anuncios y micropagos opcionales para obtener ventajas. Por ejemplo, hay ventajas que te dan pistas para adivinar de forma más fácil las palabras o para no perder el turno cuando fallas. Estas ventajas las obtienes al ver anuncios, al reclamar el bonus diario del juego o al pagar con dinero real.

El juego también ofrece coleccionables y distintos ítems para desbloquear nuevos niveles como incentivo por ganar, aunque esto no se consigue pagando, sino jugando. En definitiva, Adivinados nos parece un juego gratis excelente y justo que vale mucho la pena para jugar con tus amigos a distancia.