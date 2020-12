La cena de fin de año es un momento especial en el que todos nos reunimos para compartir en familia. Muchos tienen tradiciones para celebrar y cada quién disfruta a su manera, pero si quieres que todos los integrantes de la familia podáis pasarlo genial antes de que acabe el año, nada mejor que con juegos.

Ya no solo con juegos de mesa, sino con juegos a través del móvil, de esos en los que varias personas pueden unirse a una misma partida. Y no solo esto, como sabemos bien que en la mayoría de los hogares las familias están formadas por padres, hijos, abuelos, tíos… y todos de diferentes edades y con gustos y hobbies diferentes; hemos pensado en una selección de juegos lo más diversa posible, para no dejar fuera a nadie.

5 juegos perfectos para compartir en familia en la noche de Fin de Año

Los juegos aquí mencionados están pensados para que todos puedan jugar y también, para que puedan probar más de uno sin aburrirse, ya que cada juego tiene una dinámica diferente:

Ajedrez

El Ajedrez está en boca de todos gracias a la popular serie de Netflix, Gambito de Dama. Por eso mismo creemos que más de uno se animará a probar sus habilidades en el tablero esta Noche Vieja. Claro, el ajedrez se juega en pareja durante cada partida, así que decidan bien con quién jugar y mientras, ¿por qué no dejar que el resto de familiares prueben con los otros juegos que aparecen aquí abajo?

Además, sobre Ajedrez-Clash of kings debes saber que es gratis, desarrollado por el popular equipo Chess & Checkers Games, cuenta con 10 niveles de dificultad y en cada movimiento te sugiere cuál es el mejor movimiento. También, puedes deshacer un movimiento si te has equivocado y jugar online con un familiar o amigo, sin importar la distancia, ¡y mucho más!

Parchis

En una reunión familiar no puede faltar el popular juego de mesa Parchis, mucho menos en Año Nuevo. La principal ventaja de jugar Ludo en el móvil es que puedes invitar a tus familiares a partidas en línea. Del resto, este juego sigue siendo igual al tradicional juego de mesa, así que disfrútalo como siempre.

Batalla Naval

Dejando de lado los juegos de mesa, con Batalla Naval puedes probarte a ti mismo y a tus familiares y amigos qué tan buen estratega eres. Primero arma tu flota y luego entra en combate hasta ver quién queda en pie al final.

Además, si debido a la cuarentena no puedes estar cerca de todos tus familiares, Batalla Naval también tiene una opción de chat. Es un juego bastante entretenido y con mucha acción donde vas ganando medallas a medida que subas de nivel.

Preguntados

Preguntados es un popular juego que durante mucho tiempo estuvo en boca de todos y aún es perfecto para pasar el tiempo con familiares y amigos.

Pon a prueba tus conocimientos en cultura general gracias a este entretenido juego e invita a quien quieras a una partida, ¡la diversión está garantizada!

Among Us

Por supuesto, no podíamos terminar esta lista sin mencionar al juego multijugador galardonado de este año; Among Us.

Como ya muchos sabrán, Among Us es un juego simple pero muy entretenido en el que los participantes deben averiguar quién es el impostor, antes de que este pueda seguir haciendo de las suyas. Y si aún no lo has probado, ¿a qué estás esperando?

¿Qué te ha parecido esta selección de juegos para Noche Vieja? Sin duda son más que suficientes para mantener la diversión durante toda la noche. Pero, si crees que hay otras opciones más interesantes no dudes en recomendarlas abajo en los comentarios. De antemano, ¡feliz año nuevo!