A pesar del lanzamiento desastroso, Google sigue a tope con su servicio de videojuegos en streaming. Tras anunciar que Destiny 2 ya se puede jugar gratis en Stadia y la gran oferta de Cyberpunk 2077 que hicieron, ahora la gran G ha anunciado que el catálogo de Ubisoft+ ya es accesible desde Google Stadia. Así que, si eres suscriptor de Ubisoft+, ahora puedes jugar en streaming a casi todos los juegos que incluye esta suscripción gracias a Google Stadia, sin coste adicional.

Y no, no hace falta pagar Stadia Pro ni nada por el estilo. Con tan solo ser suscriptor de Ubisoft+ (antes conocido como UPlay+) ya puedes disfrutar de los juegos de esta suscripción desde Google Stadia. Eso sí, de momento, el streaming de los juegos de Ubisoft+ en Stadia está en fase beta solo para usuarios de Estados Unidos. No obstante, se espera que en los próximos días todo el mundo pueda disfrutar de esta novedad.

Estos son los 16 juegos de Ubisoft+ que se añadirán a tu biblioteca de Google Stadia

En principio, la idea es que todo el catálogo de Ubisoft+ (que incluye más de 100 juegos) esté disponible en Google Stadia. Sin embargo, por ahora solo los siguientes 16 títulos de la suscripción se pueden jugar en la nube con Stadia:

Assassin’s Creed Odyssey — Stadia Ultimate Edition

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition

Family Feud

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Far Cry 5 Ultimate Edition

Ghost Recon Wildlands Ultimate Stadia Edition

Immortals: Fenyx Rising Gold Edition

Monopoly

The Crew 2 — Gold Edition

The Division 2: Warlords of New York Ultimate Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Ultimate Edition

Trials Rising — Digital Gold Edition

Watch Dogs 2: Ultimate Edition

UNO Ultimate Edition

Watch Dogs Complete Edition

Watch Dogs: Legion

Como verás, el catálogo inicial incluye juegos de todo tipo, así como títulos muy recientes de sagas queridas por los gamers. De todas formas, con el pasar del tiempo, muchos más juegos de la suscripción se irán añadiendo a tu biblioteca de Google Stadia automáticamente si tienes vinculada tu cuenta de Ubisoft+. Eso sí, no creemos que los juegos “viejos” de Ubisoft (con gráficos pobres) lleguen a Google Stadia, pues la idea es permitir jugar a juegos triple A sin tener un PC potente.

Asimismo, no olvidemos que los próximos títulos del estudio, como Riders Republic, Scott Pilgrim vs. The World y Far Cry 6, estarán disponibles en Ubisoft+ desde el día 1 y por lo tanto también en Stadia. Por cierto, por si no lo sabes aún, Ubisoft+ vale 14,99€ al mes.

Por otra parte, vale la pena resaltar que Ubisoft+ también llegará a Luna, el servicio de juegos en streaming de Amazon. Y lo mejor de todo es que la mayoría de juegos de Ubisoft soportan progresión multiplataforma, por lo que puedes estar jugando en Stadia y luego pasarte a Luna y el progreso seguirá justo donde lo dejaste. Genial, ¿no?

Cómo vincular una cuenta de Ubisoft+ a Google Stadia

Como mencionamos antes, para jugar a los juegos de Ubisoft+ en Google Stadia es necesario que vincules tu cuenta de Ubisoft al servicio de Google. Para ello, solo debes hacer lo siguiente:

Abre tu cuenta de Google Stadia desde un ordenador o portátil. Al momento de escribir esto, no se pueden vincular cuentas de Ubisoft a Stadia desde el móvil, Chromecast o Smart TV.

Ve a la Configuración de Google Stadia.

de Google Stadia. En el panel de la izquierda, presiona en Ubisoft+ .

. En la parte derecha, haz clic en la sección de detalles de Ubisoft+ .

. Selecciona Vincular cuentas y luego sigue los pasos mostrados en pantalla.

y luego sigue los pasos mostrados en pantalla. Una vez que tu cuenta de Ubisoft (con una suscripción de Ubisoft+ activa) haya sido vinculada, los juegos del catálogo disponibles se añadirán automáticamente a tu biblioteca de Google Stadia.

¡Eso es todo! Recuerda que si no ves la opción para vincular una cuenta de Ubisoft en Stadia es porque aún no está disponible para tu país. Así que ten paciencia y vuelve a intentarlo cuando esté disponible en tu región.