Tras presentar las Smart TV de gama media Xiaomi TV EA Pro hace un mes, la marca china ha hecho oficial su nueva línea de televisores inteligentes de gama alta para este año. Se trata de la serie Xiaomi TV ES Pro que está compuesta por tres modelos: uno de 75 pulgadas, otro de 65 pulgadas y un último de 55 pulgadas. Los tres tienen exactamente las mismas características, salvo por el tamaño de la pantalla evidentemente.

Son televisores 4K con Android TV, una tasa de refresco variable de 120 Hz, compatibilidad con las tecnologías de imagen HDR10+ y Dolby Vision, sonido estéreo a través de altavoces duales de 12,5 W cada uno, y un precio relativamente asequible que va desde los 500 hasta los 1000 euros. Vamos a ver todas sus características…

Especificaciones de las Xiaomi TV ES Pro

Tanto la peana como el marco de las Xiaomi TV ES Pro está fabricado con metal. Tienen un diseño fino y elegante, aunque nada fuera de lo común. Lo más interesante de su panel LCD con resolución 4K es que tiene retroiluminación multizona y hasta 700 nits de brillo máximo. Además, soporta HDR10+ y Dolby Vision, así como la tecnología AMD FreeSync Premium para una latencia de imagen de solo 4 ms. ¡Es ideal para el gaming!

Su tasa de refresco puede variar entre 48 y 120 Hz, lo cual es genial porque no siempre necesitarás verla con 120 Hz. Las películas y series normalmente no están diseñadas para reproducirse con altas tasas de refresco, y tampoco algunos juegos de consola que funcionan a 60 Hz como máximo. Por eso, que la Xiaomi TV ES Pro pueda funcionar a menos de 120 Hz es algo estupendo para que el contenido se reproduzca como es debido y el consumo de energía no se dispare.

Especificaciones Xiaomi TV ES Pro 75″ Xiaomi TV ES Pro 65″ Xiaomi TV ES Pro 55″ Dimensiones y peso 1674 x 348,2 x 1029 mm. 28,2 kg. 1449,5 x 269,2 x 889,5 mm. 18,6 kg. 1231,5 x 259 x 768,4 mm. 13,1 kg. Pantalla 75″ 4K (3840 x 2160) con panel LCD con retroiluminación multipartición, tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz, HDR10+, HLG, △E≈2, Dolby Vision, tecnología AMD FreeSync Premium, DCI-P3 94%, 700 nits de brillo máximo y tecnología MEMC. 65″ 4K (3840 x 2160) con panel LCD con retroiluminación multipartición, tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz, HDR10+, HLG, △E≈2, Dolby Vision, tecnología AMD FreeSync Premium, DCI-P3 94%, 700 nits de brillo máximo y tecnología MEMC. 55″ 4K (3840 x 2160) con panel LCD con retroiluminación multipartición, tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz, HDR10+, HLG, △E≈2, Dolby Vision, tecnología AMD FreeSync Premium, DCI-P3 94%, 700 nits de brillo máximo y tecnología MEMC. Ángulo de visión 178° (H) / 178° (V). Procesador 4 núcleos Cortex A73 con gráfica G52 MC1. Almacenamiento 32 GB. RAM 3 GB. Sonido Altavoces duales (12,5 W + 12,5 W). Soporta Dolby Audio y DTS-HD. Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 de 360°

WiFi de doble banda (2,4 GHz /5 GHz). Puertos 2x HDMI 2.0 (uno con eARC)

2x USB 2.0

1x HDMI 2.1

Entrada compuesta (AV)

Ethernet (LAN)

Puerto S/PDIF

Jack de auriculares de 3,5 mm

ATV/DTMB. Consumo 330 W

Voltaje: 220 V~ 50/60 Hz. 265 W

Voltaje: 220 V~ 50/60 Hz. 230 W

Voltaje: 220 V~ 50/60 Hz. Sistema operativo Android TV 11 con MIUI TV.

Las Xiaomi TV ES Pro también están equipadas con altavoces estéreo de 25 W compatibles con Dolby Atmos. En su interior tienen un procesador A73 de cuatro núcleos con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. El lado del software está cubierto por Android TV 11 con la interfaz MIUI TV. Consta de 2 puertos HDMI 2.0, 1 puerto HDMI 2.1, 2 puertos USB 2.0, un puerto Ethernet, un conector S/PDF y una toma de auriculares.

Precio y disponibilidad de la Xiaomi TV ES Pro

Por el momento, las Xiaomi TV ES Pro solo están disponibles en China a los siguientes precios:

Xiaomi TV ES Pro de 75″ : 7499 yuanes o 1096 euros al cambio.

: 7499 yuanes o 1096 euros al cambio. Xiaomi TV ES Pro de 65″ : 4599 yuanes o 672 euros al cambio.

: 4599 yuanes o 672 euros al cambio. Xiaomi TV ES Pro de 55″: 3599 yuanes o 526 euros al cambio.

Xiaomi aún no ha anunciado su disponibilidad global, pero esperamos que pronto podamos encontrarlas en nuestro mercado.