¿Aún no tienes un portátil de calidad para trabajar, navegar y ver contenido multimedia? Aunque suene raro, estás de suerte. Y es que, por el Brand Day de AliExpress, el fabricante Teclast ha rebajado el precio de sus mejores portátiles y tablets, incluyendo el del nuevo Teclast F15 Plus 2 que se estrenará con un descuento brutal. Este portátil cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, un cuerpo metálico ligero, Windows 11 y mucha potencia para las tareas diarias.

Si no tienes un portátil o si tu portátil ya está pidiendo un cambio, acompáñanos a conocer el Teclast F15 Plus 2 y luego te diremos cómo comprarlo más barato. También te mostraremos otros portátiles y tablets de Teclast que están en oferta por el Brand Day y que, por su calidad / precio, valen mucho la pena. Así que sigue leyendo para no perderte estas ofertas.

Teclast F15 Plus 2: un portátil con una pantalla brutal y un rendimiento excelente

El nuevo Teclast F15 Plus 2 es un portátil genial para ofimática, ver pelis o series e incluso jugar a juegos indie o clásicos. Lo que más nos gusta es su enorme pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y marcos finos de 7 mm. Es muy espaciosa y cómoda para trabajar, y todo en ella se ve bien con mucha nitidez y colores vivos.

También es bastante ergonómico, pesa 1,65 kg y su grosor es de 18 mm. Eso hace que sea ligero y fácil de transportar, pero a la vez muy elegante. Está fabricado con una aleación de aluminio en color negro que le sienta muy bien y que permite que su cuerpo sea más duradero.

Su rendimiento es bastante bueno para lo que vale. Aquí tienes sus especificaciones que lo demuestran:

Procesador Intel Gemini Lake Refresh de 8.ª generación (Celeron N4120) con velocidad de reloj máxima de 2,6 GHz con un bajo consumo de 6 W.

(Celeron N4120) con velocidad de reloj máxima de 2,6 GHz con un bajo consumo de 6 W. Gráfica integrada Intel UHD Graphics 600 de 9.ª generación capaz de reproducir vídeos en 4K a 60 FPS .

capaz de reproducir vídeos en . 8 GB de RAM LPDDR4.

LPDDR4. Veloz unidad de almacenamiento SSD de 256 GB . Soporta expansión por micro SD.

. WiFi de doble banda y Bluetooth 4.2 de bajo consumo.

y Bluetooth 4.2 de bajo consumo. Puertos: USB 2.0, USB 3.0, jack de 3.5 mm para auriculares, mini HDMI y USB-C .

. Altavoces estéreo frontales para un sonido más potente e inmersivo.

para un sonido más potente e inmersivo. Enorme batería de 38000 mWh .

. Windows 10 oficial (actualizable a Windows 11).

También hay que resaltar que este portátil tiene un teclado de tamaño completo (con teclado numérico integrado) que está optimizado para permitirte teclear más rápido y cómodamente. De igual forma, su touchpad o panel táctil es bastante grande (128 x 76 mm) para que puedas controlar el portátil de una manera más placentera.

Consigue tu Teclast F15 Plus 2 por 268 € y otras ofertas en portátiles por el Brand Day

Si te interesa este Teclast F15 Plus 2, el 19 de octubre podrás comprarlo por apenas 268 € (su precio original es de 327 €) usando este botón:

Este descuento solo es válido hasta el 20 de octubre, así que no olvides meter el portátil en tu carrito de AliExpress el 18 de octubre para no perderte esta oferta.

Por cierto, como parte de las ofertas del Brand Day, Teclast también ha rebajado el precio de su dos tablets más famosas. La Teclast M40 está por 137 € y la Teclast P20 HD está por 111 €. ¡Baratísimas! En realidad, prácticamente todo su catálogo de tablets y portátiles está disponible con descuento durante este evento (los más interesantes son los F7 Plus 3, P80, P80X, M40SE, F7 Plus y F15S). Usa el botón de arriba para ver todas las ofertas.