Teclast acaba de presentar de manera oficial su nueva tablet Teclast P20HD. Como ya habrás adivinado, esta tablet es la sucesora de la Teclast P10HD lanzada el año pasado y llega con muchas mejoras en resistencia, potencia y software. Y es que, si bien usa el mismo procesador de ocho núcleos de la P10HD, aumenta la memoria RAM a 4 GB y el almacenamiento a 64 GB. Además, ahora tiene un cuerpo metálico muy elegante y resistente, y viene de fábrica con la última versión de Android disponible, Android 10.

Esta nueva configuración asegura un mejor rendimiento general y una mayor fluidez. En cuanto a la pantalla, se mantiene la resolución Full HD y el tamaño de 10,1 pulgadas que tan bien le sienta a este tipo de tablets. Hay que destacar que la Teclast P20HD cuenta con conectividad 4G, por lo que también la puedes usar como un móvil y no solo depende del WiFi para conectarse a Internet. Descubre todas las especificaciones de esta tablet a continuación.

Características de la Teclast P20HD: una tablet 4G potente y económica

Antes de entrar en detalles, aquí te dejamos la ficha técnica de la Teclast P20HD por si quieres ver un resumen de sus características principales.

Características Teclast P20HD Pantalla 10,1″ con panel IPS y resolución Full HD (1920 x 1200). Procesador Unisoc SC9863A de 8 núcleos con una gráfica PowerVR IMG8322. RAM 4 GB. Almacenamiento 64 GB ampliable con tarjeta microSD. Cámara trasera 5 MP. Cámara frontal 2 MP. Conectividad y extras USB-C, WiFi AC de doble banda, 4G, Bluetooth 5, BDS + GPS, A-GPS y jack de audio de 3,5 mm. Batería 6000 mAh. Sistema operativo Android 10 con navegación por gestos.

Una tablet con cuerpo metálico y una pantalla de alta calidad

Una de las mejores cosas de esta nueva Teclast P20HD es su cuerpo metálico pulido que no solo hace que la tablet sea más resistente, sino que también le da un toque de distinción. Y es que, en general, el diseño de esta tablet es muy elegante y moderno gracias a sus bordes curvados y a su pantalla táctil de 10,1 pulgadas con panel IPS y resolución Full HD (1080p), cubierta por un cristal curvado 2.5D

Así, la Teclast P20HD luce muy bien a la vista y, además, se siente muy cómoda en la mano. Por ello, es ideal para ver películas, series o vídeos en YouTube. De hecho, cabe destacar que esta tablet utiliza un algoritmo llamado T-Color que mediante Inteligencia Artificial mejora la calidad de imagen y los colores mostrados en pantalla. Así que ten por seguro que la experiencia visual de esta tablet es estupenda.

La Teclast P20HD usa un procesador de 8 núcleos y una gigantesca batería de 6000 mAh

La potencia de esta tablet corre a cargo del procesador Unisoc SC9863A de ocho núcleos (Cortex A55) que, combinado con 4 GB de RAM, te ofrece toda la rapidez necesaria para hacer cualquier tarea básica. Por si fuera poco, este chip tiene Inteligencia Artificial para mejorar aún más la experiencia. Además, podrás instalarle muchas apps y juegos, ya que cuenta con 64 GB de almacenamiento que puedes expandir con una tarjeta microSD.

Por otra parte, puedes estar seguro de que esta tablet no se quedará sin batería rápidamente cuando la uses, ya que incorpora una batería de 6000 mAh. Con esta enorme capacidad, la tablet puede reproducir hasta 7 horas de vídeos de manera continua sin apagarse. Pero eso no solo es posible gracias a la capacidad de la batería, sino también a la gestión inteligente de energía que hace su procesador.

4G, Android 10, dos cámaras y mucho más…

Y no, aún no hemos terminado, pues la Teclast P20HD es una tablet completísima y tiene mucho más para ofrecerte. En cuanto a conectividad, cuenta con WiFi de doble banda y soporte para la red 4G-LTE. Es decir, si te quedas sin WiFi, puedes seguir conectado a Internet con el 4G de la tablet (colocándole una tarjeta SIM) e incluso realizar llamadas y recibir mensajes.

También puedes usar de manera precisa apps como Google Maps, pues cuenta con los sistemas de navegación BDS + GPS y A-GPS integrados. Asimismo, con la Teclast P20HD podrás tomar fotos y hasta hacer videollamadas, ya que tiene una cámara trasera de 5 MP y una frontal de 2 MP. En cuanto a sonido, la calidad está garantizada con los altavoces estéreo que incluye junto con el sistema de sonido Pure Sound.

Por último, vale la pena resaltar que la Teclast P20HD usa la versión más reciente de Android, Android 10, e incluye un modo oscuro y gestos de navegación para que uses la tablet de manera más fluida e intuitiva.

¿Quieres una tablet Teclast P20HD? Disponibilidad y precio

Si te interesa esta tablet y quieres una para ti, entonces usa el siguiente botón para ver en el sitio web oficial de Teclast dónde adquirirla y todos sus detalles:

Muy pronto se pondrá a la venta, así que mantente atento al sitio web oficial de la tablet. Aunque no sabemos su precio a ciencia cierta, se espera que ronde los 100 euros. Con lo cual, es un precio realmente interesante para todo lo que puede hacer.