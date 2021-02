Uno de los mejores reproductores multimedia que puedes comprar es el nuevo Chromecast de Google. Un gadget que se ha convertido en la gran amenaza de los TV Sticks al contar con Google TV como sistema operativo, además de algunas opciones que marcan la diferencia con sus rivales.

Un producto que ha cosechado muy buenas valoraciones por parte de la crítica, pero que no quita que a veces provoque algún que otro dolor de cabeza a los usuarios del nuevo Chromecast de Google.

Ya te explicamos los pasos a seguir para resolver los problemas de sonido por Bluetooth del Chromecast con Google TV, y ahora queremos mostrarte cómo solucionar otro fallo que están sufriendo cada vez más usuarios.

starting to think the google chromecast is actually a massive piece of shit pic.twitter.com/Sd69U1M9td

— dan seifert (@dcseifert) February 5, 2021