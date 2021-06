Samsung acaba de presentar dos nuevos portátiles con Windows 10 potenciados por procesadores ARM: los Galaxy Book Go y Galaxy Book Go 5G. Curiosamente, ambos usan procesadores Snapdragon de Qualcomm en vez de montar los Exynos que produce la propia compañía surcoreana.

De momento, Samsung solo ha brindado información sobre el primer modelo, así que vamos a dar un vistazo a este portátil que pretende revolucionar el mercado con su atractiva relación calidad-precio.

Todas las características del Samsung Galaxy Book Go

El Galaxy Book Go usa el procesador Snapdragon 7c Gen 2 que tiene un módem 4G, pero al parecer no está habilitado en este portátil que solo funciona con WiFi. En cambio, el Galaxy Book Go 5G cuenta con el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8cx Gen 2, que permite usar el portátil tanto con 5G como con WiFi.

Más allá de esta diferencia, estos dos portátiles comparten el resto de características que puedes ver en la siguiente ficha técnica.

Características Samsung Galaxy Book Go Dimensiones y peso 323,9 x 224,8 x 14,9 mm. 1,38 kg. Pantalla 14″ Full HD+ (1920 x 1080) con panel TFT. Procesador Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 con gráfica Adreno 618.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 con gráfica Adreno 680 (para el modelo 5G). RAM 4 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB en formato eUFS. Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB-C y 5G (solo en el modelo 5G). Batería 42,3 Wh con carga rápida de 25 W. Extras Cámara web de 720p, Dolby Atmos, puertos USB, ranuras microSD, jack para auriculares y nanoSIM. Sistema operativo Windows 10. Precio 349 $ o 287 € al cambio. Lee también: Lenovo Legion Phone Duel: el móvil para gamers más impresionante que hemos visto hasta ahora

Un Chromebook en cuanto a calidad-precio, pero con Windows 10

Con los Galaxy Book Go, Samsung quiere poner a tu disposición todas las bondades de los Chromebooks (el bajo precio, principalmente), pero sin forzarte a usar Chrome OS. Y es que, gracias al uso de los más recientes procesadores Snapdragon para PC, estos portátiles usan Windows 10 sin problemas. Ambos tienen una pantalla LCD de 14″ con resolución Full HD+ que puede girar en 180° gracias a su bisagra plegable. Por cierto, pesan 1,38 kg y su grosor es de 14,39 mm.

En cuanto a memoria, traen 4 u 8 GB de RAM LPDDR4X junto con 64 o 128 GB de almacenamiento en formato eUFS. Es muy poco almacenamiento para un portátil. Suponemos que, por lo que valen estos portátiles, Samsung no ha podido instalar más memoria. La buena noticia es que cuentan con una ranura microSD para tener más espacio.

Otro aspecto positivo de los Galaxy Book Go es la duración de su pila. Tienen una batería de 48 Wh que les garantiza una autonomía de 18 horas. Además, se pueden cargar rápidamente a 28 W por medio de su puerto USB-C. A propósito de los puertos, estos portátiles cuentan con dos puertos USB-C, un puerto USB-A y un jack para auriculares con cable.

También poseen una cámara web que graba a 720p, WiFi 5 para conectarse a Internet y Bluetooth 5.1 para conectarse con tus dispositivos. El modelo 5G tiene, además, una ranura nanoSIM para disfrutar de la conectividad 5G.

Precio del Samsung Galaxy Book Go y disponibilidad

Samsung aún no ha dado información sobre el precio o el lanzamiento del Galaxy Book Go 5G. Sin embargo, ya dijeron que el Galaxy Book Go valdrá 349 dólares (unos 287 euros) y saldrá a la venta el 10 de junio. Eso sí, no sabemos si este es el precio de la versión de 4+64 GB o de la versión de 8+128 GB.

Tampoco se ha revelado información acerca de su disponibilidad en España. Pero no te preocupes, pues aquí en Androidphoria te avisaremos cuando estos portátiles lleguen a nuestro país.