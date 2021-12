Ya estamos en Navidad, la época perfecta del año para demostrar el aprecio que le tienes a tus seres queridos dándoles un buen regalo. Y hoy en día, en un mundo interconectado donde prácticamente todo tiene Internet, no hay nada mejor que regalar tecnología.

Pero de seguro has llegado aquí porque no quieres gastar demasiado al comprar un gadget para regalar en esta Navidad. Si los 5 móviles por menos de 100 € para regalar en estas fiestas se salen de tu presupuesto, no te preocupes, aquí te traemos 5 regalos perfectos por menos de 50 euros. ¡Unos auténticos chollos!

5 regalos tecnológicos de menos de 50 euros para salvar la Navidad

Recientemente, te hemos traído los 10 auriculares con ANC perfectos para estas Navidades y también los 5 smartwatch para regalar en estas fiestas, por lo que en esta lista no verás este tipo de gadgets. Pero descuida, que con cualquiera de los 5 regalos tecnológicos que descubrirás a continuación podrás darle una sorpresa navideña a esa persona especial.

Fire TV Stick, un gadget barato para tener un Smart TV

Si esa persona a la que le quieres dar un regalo en estas fechas no tiene un Smart TV, no cabe duda de que la sorprenderás cuando le compres un Amazon Fire TV Stick. Este espléndido gadget solo debe conectarse al puerto HDMI de un televisor para convertirlo inmediatamente en una TV con acceso a Internet, apps y juegos. Este es uno de los dongles más completos del mercado. Cuenta con mando por voz lo que te permite interactuar con Alexa para facilitar la búsqueda de contenido.

Además, trae todos los servicios de streaming más populares tales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otras. Es así como podrás disfrutar de películas y series en resolución 1080p a 60 fotogramas por segundos. Aunque puedes encontrar una versión del Fire TV Stick con resolución 4K, te recomendamos la de 1080p porque para hacerte con ella solamente tienes que pagar 33 euros, una oferta imperdible.

PRIXTON VC400, un tocadiscos moderno y muy chulo

Si tienes un amigo o amiga amante de la música, de seguro este regalo de Navidad le encantará. Aprovechando el resurgimiento que han tenido en los últimos años los discos de vinilo, es el momento perfecto para regalar el tocadiscos PRIXTON VC400. Y no creas que estarás dando un regalo anticuado, por el contrario, este tocadiscos es un gadget de última tecnología y ya te contaremos por qué.

El PRIXTON VC400 es un tocadiscos de diseño vintage y portable que incluye dos altavoces, salida RCA y una aguja de cerámica para que puedas escuchar tus discos de vinilo favoritos. Pero eso no es todo lo que hace este tocadiscos. ¿No tienes vinilos? No importa, el PRIXTON VC400 tiene Bluetooth por lo que puedes conectarlo con tu móvil para escuchar tu música favorita.

Además, cuenta con una función que permite digitalizar tus discos viejos con solo presionar un botón para exportar la música a través del puerto USB o de la ranura para tarjetas microSD. Y esta Navidad es un buen momento para comprarlo, ya que está en oferta por tan solo 39,66 euros.

LENCENT BT23, un excelente transmisor y receptor Bluetooth para coches

Este es un obsequio perfecto para una persona que tenga un coche sin Android Auto o Bluetooth. Se trata del transmisor y receptor LENCENT BT23, un gadget compacto, útil y sobre todo barato. Es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer con él. Para iniciar, tiene dos puertos USB y uno USB-C que ofrecen carga rápida para cualquier tipo de dispositivos.

Asimismo, cuenta con Bluetooth 5.0 y cancelación de ruido lo que garantiza una conexión estable con el móvil y audio de calidad. Es compatible con el Asistente de Google y Siri, por lo que con él podrás hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes o realizar otras acciones mediante comandos de voz al estar conduciendo.

Por último, debes saber que el LENCENT BT23 viene equipado con un voltímetro que permite al conductor conocer el estado de la batería del coche. Y el precio es otra de las cosas sorprendente de este transmisor y receptor Bluetooth: 20,99 euros.

El mando TERIOS, para pasar las navidades jugando a tus títulos favoritos

No nos hemos olvidado de los gamers en esta lista de los mejores gadgets por menos de 50 euros para regalar en esta Navidad, ya que por solo 29,99 euros tienes la oportunidad de hacerte con el mando TERIOS. Y lo bueno de este joystick es que no importa lo que juegue la persona a la que quieres dar este obsequio navideño, gracias a su compatibilidad con múltiples dispositivos.

El joystick TERIOS cuenta con Bluetooh 4.0 y puede usarse en ordenadores con Windows, PlayStation 3 o móviles Android. Cuenta con un soporte ajustable para colocar smartphones, que además puede guardarse si se va a usar el mando con el PC o la consola. Además, tiene todos los botones que un gamer necesita: gatillos, dos joysticks y otros 26 botones lo que lo hace un mando bastante completo.

JBL GO 3, el altavoz con mejor relación calidad – precio

Buscar un regalo económico para esta Navidad no significa que debas sacrificar la calidad del obsequio. Por ejemplo, puedes regalar un JBL GO 3, el altavoz de una de las mejores marcas de audio del mercado. Este speaker destaca por su resistencia al agua y al polvo gracias a su certificación IP67, lo que significa que puede sumergirse sin estropearse.

La autonomía del altavoz JBL GO 3 es impresionante si tenemos en cuenta su diseño compacto. Con ella puedes tener hasta 5 horas de reproducción continua de música. Además, como puedes ver en la imagen de arriba, se encuentra disponible en una gran variedad de colores y diseños. ¿Su precio? 29,75 euros.

Como puedes ver, no es necesario que gastes mucha pasta para poder dar un excelente regalo tecnológico en esta Navidad. Y tú… ¿Cuál de estos gadgets te llevarás?