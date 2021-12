Hoy en día son muchas las personas que quieren ser streamers o influencers. ¿Y quién no? Este oficio moderno resulta muy atractivo, ya que permite obtener buenos ingresos mientras juegas a videojuegos, reaccionas a un vídeo o creas algún otro tipo de contenido. Pero, aunque parece fácil, no todos tienen éxito al intentar incursionar en este mundo.

Existen muchas cosas a tener en cuenta para convertirse en streamer. Una de ellas es tener una serie de dispositivos y gadgets indispensables para este trabajo. Si conoces una persona que aspira a ser streamer o influencer y quieres darle un regalo, aquí te traemos una lista de los 8 mejores obsequios con los que lo ayudarás a triunfar en Internet.

8 regalos perfectos para alguien que aspira a ser streamer o influencer

No tienes que gastar mucha pasta para poder dar un buen regalo a tu amigo o amiga que quiere ser influencer. En esta lista encontrarás regalos que puede comprar por menos de 10 euros, por lo que no tienes excusas para no darle un obsequio a esa futura estrella del Internet.

Tiras LED Fansteck, el color que todo influencer necesita

Un streamer sin luces LED no es streamer. Es impresionante como una iluminación colorida y diferente puede mejorar notablemente el contenido audiovisual de un influencer. Por eso es que las tiras LED Fansteck son un buen regalo para tu amigo. Estas luces son flexibles y adaptables, por lo que pueden colocarse prácticamente en cualquier lugar.

Además, las tiras LED Fansteck pueden sincronizarse con música y controlarse a través del móvil. De esta manera, a través de la app, el streamer puede cambiar el color de la iluminación y disminuir o aumentar el brillo. ¿Su precio? 9,99 euros por 10 metros de tira.

AGPTEK Z02, un mini micrófono muy práctico

Una buena calidad de sonido hace la diferencia. Para ser un buen streamer no basta con usar el micrófono integrado que tienen las cámaras o los móviles. Por ello, te recomendamos que sorprendas a tu amigo que quiere ser influencer con el AGPTEK Z02, un mini micrófono que es muy ligero y fácil de usar.

Este pequeño micrófono solo pesa 22 gramos y puede colocarse en la camisa, corbata o bolsillo de forma cómoda. Además, tiene compatibilidad con móviles Android, iPhones, iPads y ordenadores con Windows. Su calidad de sonido es profesional y solo cuesta 9,99 euros. ¿No sabes utilizarlo en tu móvil? Pues échale un vistazo a este artículo donde explicamos cómo grabar con un micrófono externo en Android.

Aro de luz TVLIVE, la iluminación que no le puede faltar a un influencer

La iluminación marca la diferencia entre un influencer profesional y un amateur. La mayoría de los vídeos de Instagram o TikTok que se viralizan tienen algo en común: están bien iluminados. ¿Y cómo lograr una iluminación profesional? Con el aro de luz TVLIVE.

Este aro de 10,2 pulgadas viene con 3 tipos de luz que van desde el blanco puro hasta el blanco cálido o el amarillo cálido. Asimismo, el brillo del aro puede regularse en 10 niveles diferentes y rota en 360° gracias a su soporte giratorio. Y por la conectividad no hay que preocuparse, ya que se alimenta por USB. Su precio es de 14,99 euros y viene con un mando remoto para selfies.

Fondo fotográfico Neewer 10083667, para exprimir la creación de contenido

Si quieres darle un regalo que potencie la creatividad de esa persona que aspira a ser streamer, nada mejor que un fondo fotográfico verde. Con este elemento se pueden hacer todo tipo de montajes gracias al chroma key, la famosa técnica de edición en la que el fondo verde se reemplaza por una imagen o vídeo.

El fondo fotográfico Neewer 10083667 tiene la calidad de los cromas que se usan en estudios de televisión. Mide 1,8 metros de ancho, 2,8 metros de largo y está diseñado con una tela que es a prueba de arrugas. Además, el soporte es plegable por lo que puede transportarse fácilmente a cualquier lugar. ¿Su precio? 30,99 euros.

Webcam 4K, la imagen de un influencer debe ser de alta resolución

Gran parte del éxito de un influencer o streamer se basa en su producción. Esto significa tener una buena iluminación, y por supuesto, una buena cámara. Y no tienes que gastarte una gran cantidad de dinero para obsequiarle a tu amigo o amiga una cámara web de alta calidad, ya que por tan solo 33,99 euros puedes comprar la Webcam 4K.

Esta es una cámara que graba en resolución 4K a 25 fotogramas por segundo y que además viene con sistema de autoenfoque para obtener imágenes profesionales. Es muy fácil de usar, ya que solo hay que conectarla a un puerto USB para comenzar a transmitir streamings por Twitch, Facebook Live, YouTube o cualquier otra plataforma.

What do you Meme?, el juego de mesa en el que todo streamer debe ser experto

La vida de los streamers e influencers no es solo trabajo. Si quieres regalar entretenimiento no cabe duda de que la mejor opción es pagar los 34,99 euros que cuesta el juego de mesa «What do you Meme?». Y no te preocupes por su nombre, el juego está totalmente en español.

Este juego en el que pueden participar de 3 a 20 competidores, consiste en dos grupos de cartas: las de contexto, y las de memes. El ganador es el que logre responder a la situación que plantea la carta con el mejor meme. Dominar el mundo de los memes es algo indispensable para un influencer, por lo que seguramente este juego le encantará.

Andoer, un estabilizador con seguimiento automático

Otra de las herramientas que todo futuro influencer o streamer debe tener es un gimbal. Pero, aquí no te traemos el típico estabilizador para grabar vídeos o tomar fotos. Para que sorprendas a la persona a la que quieres dar un regalo te presentamos el gimbal Andoer, un soporte con seguimiento inteligente automático.

Este gimbal cuenta con una cámara integrada que le permite reconocer rostros y objetos para seguirlos en tiempo real durante la grabación de un vídeo. Este seguimiento lo realiza con rotaciones suaves de 360°, por lo que es ideal para grabar videoblogs, historias para Instagram o clips de TikTok. Actualmente, te puedes hacer con él por 53,99 euros.

Elgato Stream Deck MK.2, para llevar el streaming a otro nivel

Como última recomendación te traemos el Elgato Stream Deck MK.2. ¿No sabes qué es? Pues te contamos que es un controlador de estudio que trae 15 teclas LCD personalizables con las que el streamer puede optimizar sus transmisiones. De esta forma puede poner un efecto de sonido o mandar una imagen durante el streaming con solo presionar un botón.

Las opciones de personalización de este controlador son infinitas, además tiene compatibilidad con la gran mayoría de las plataformas usadas por los streamers: Twitch, Twitter, Spotify, entre otras. El Elgato Stream Deck MK.2 tiene un coste de 149,96 euros y es un regalo fantástico para un streamer.

Y tú… ¿Cuál de estos regalos le darás a esa persona que quiere triunfar en Internet?