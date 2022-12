Xiaomi mantiene su fama de ofrecer buenos productos a precios más allá de lo competitivo a capa y espada. En esta ocasión, quiso sorprender al mercado chino con una nueva pulsera inteligente básica, decente, con un coste asequible para prácticamente cualquiera. Se trata de la nueva Redmi Band 2.

Por este abreboca te imaginarás que no hablamos de una smartband de alta categoría como lo es el Xiaomi Smart Band 7 Pro. Es fácil intuir que está diseñada para usuarios que quieren funcionalidades concretas y no se dejan seducir por especificaciones exorbitantes, conformándose con lo justo y necesario. A continuación, te diremos todo sobre este amigable dispositivo que, en serio, no pasa siquiera de los 22 euros.

Especificaciones del Xiaomi Redmi Band 2

Características Xiaomi Redmi Band 2 Dimensiones y peso 42,81 x 25,42 x 9,99 mm. 14,9 gramos. Pantalla 1,47″ con panel TFT LCD (172 x 320 píxeles), hasta 450 nits de brillo y más de 100 watchfaces. Sensores Frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, acelerómetro de 3 ejes y giroscopio de 3 ejes. Funciones Más de 30 modos deportivos, monitoreo del sueño y reconocimiento del ciclo menstrual y control remoto para la música y la cámara del móvil. Batería 210 mAh. Dura hasta 14 días en uso regular. Resistencia al agua 5 ATM. Conectividad Bluetooth 5.1. Compatibilidad Android y iOS. Utiliza la aplicación MiFitness.

Una smartband práctica con lo justo

Presentándose como un reloj inteligente de gama baja, es normal encontrar que el Redmi Band 2 viene con lo necesario y nada más. Suficiente, en realidad, para acomodarse a una variedad de gustos y servir como un dispositivo aliado para su usuario. Su diseño luce sencillo, y también resistente si tenemos en cuenta que su correa está hecha de silicona. Su pantalla, por otro lado, viene con una medida ajustable para la muñeca y en donde se pueden visualizar todos sus elementos.

Lo más importante de este tipo de smartband son sus sensores y funcionalidad, y la Redmi Band 2 abarca los más necesarios: frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre a la par que el giroscopio y acelerómetro, ambos de tres ejes. En cuanto a sus funciones, sirve para cubrir hasta 30 deportes, monitorizar el sueño y también el ciclo menstrual.

Con una batería de 210 mAh, es posible extender su funcionamiento hasta 14 días seguidos. Este reloj, a diferencia de los que tienen 4G con línea telefónica incorporada, debe vincularse con tu móvil y al hacerlo, te permite controlar la cámara y la música desde la muñeca.

Disponibilidad y precio de la Xiaomi Redmi Band 2

Por el momento, la smartband Redmi Band 2 solo ha salido al mercado chino, sin embargo, es muy probable que en cuestión de meses aterrice en el resto del mundo. Este dispositivo vale tan solo 22 euros, posicionándose como el modelo más económico del momento.

¿Te gustaría tenerlo?